差點丟了衛生紙外包裝袋！她一看驚呆：是新北市專用垃圾袋

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人會採購一大袋衛生紙，但你知道外層包裝袋可能就是垃圾袋嗎？一名網友近日在Threads分享，用完整串衛生紙，準備把外袋丟掉時，卻被老公制止，仔細一看才發現袋子上印有「新北市專用環保垃圾袋」，容量還有10公升，讓她又驚又喜，直呼「差點就要丟一個垃圾袋了，還好老公叫住我」，貼文曝光引發熱論。

原PO表示，當時她本來已經要把包裝拿去丟掉了，是老公提醒她別丟，認真一看才知道是新北市指定垃圾袋，而且容量還是10公升的，讓她忍不住誇讚「好喜歡喔！」貼文引發熱論，「才剛丟了兩個的我表示…」、「哦哦～原來有這件事」、「喜歡這個設計。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO也在留言處補充，並非每一牌衛生紙都這樣，「目前只看到這個，其他還沒看過，而且要不是我老公說，我真的根本沒發現。」另外，新北市環保局曾說明，整串衛生紙的外層包裝袋是可回收的，只要確認袋子是乾淨的，鋪平後交給回收人員即可。

另外，衛生紙的包裝袋（單包裝），是否可回收？台中市環保局曾指出，「衛生紙的包裝袋可以收集後，跟一般的塑膠袋裝再一起交給回收車回收，只要不是複合性材質的塑膠袋，裡面無內容物無髒汙，都可以裝在一起交給回收車回收。」在「回收大百科」搜尋的話，抽取式衛生紙包裝多是單一材質的PP塑膠膜，材質單純，回收後還能再利用。