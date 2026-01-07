愛美打玻尿酸「臉腫成豬頭」！治2年也沒治好　恐怖照片曝

▲被害人持續治療2年仍不見起色。（圖／翻攝自Khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國芭達雅一名37歲女子日前公開控訴當地一間知名醫美診所，她原本只想治療臉部斑點，卻遭診所人員說服花費4萬泰銖注射玻尿酸填充劑，沒想到術後一周臉部就出現異常腫脹，變形成豬頭，歷經2年治療至今仍未完全恢復，懷疑當初施作的人根本就不是醫生。

根據Khaosod報導，這名化名「A小姐」的37歲受害者6日透露，2023年8月她因想要治療臉上的斑點問題，透過臉書找到這間診所，由於距離她家比較近，便前往諮詢。抵達診所後，現場有4至5名工作人員，然而儘管她一再表示，自己只想治療臉部斑點，但其中一人自稱是醫師，並強力推薦玻尿酸填充療程，宣稱可以「豐滿並調整臉型」。

診所隨即開出3萬3999泰銖的「優惠價格」，A小姐認為診所看起來有規模且可信賴，於是決定接受治療。首次療程她被注射了約29cc的填充劑後便返家休養，包含其他療程總共支付4萬泰銖。

沒想到約一周後，A小姐的臉部開始出現嚴重腫脹變形並伴隨疼痛。她立即回到診所求助，診所僅提供消腫藥物讓她服用。第二周症狀未見改善，診所人員竟表示「沒關係」，並再次為她注射約10cc的填充劑。

更令人震驚的是，追加注射後A小姐的病況不但沒有好轉，反而持續惡化。她只能不斷回到原診所追蹤治療，診所持續開立消腫藥和止痛藥，這樣的治療模式竟持續超過1年，但腫脹症狀始終沒有消除。

直到2025年7月24日，A小姐前往醫院進行過敏檢測，希望找出病因，但檢測結果顯示她並無過敏反應，這讓她開始懷疑問題出在玻尿酸填充劑本身。同年11月，診所終於將她轉介到曼谷的一間醫院接受專業治療，首次治療後腫脹症狀明顯減輕，目前病況已大幅改善，但仍未完全恢復到原本狀態。

為此，A小姐目前已向警局報案，並向泰國醫學委員會提出申訴。她強調提告並非為了金錢賠償，而是要查明真相，因為診所至今仍不承認對她的病況負有責任。更令她質疑的是，為她進行注射的人員姓名與診間門牌上的醫師姓名不符，讓她懷疑「究竟是不是真正的醫師為我治療」。