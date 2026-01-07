川普「對等關稅」合法嗎？　美最高法院預計9日宣判

▲美國最高法院預計9日針對川普的對等關稅政策公布重大裁決。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）對全球祭出的「關稅大棒」是否合法，美國最高法院預計在週五（9日）公布重大裁決，這項決定不僅影響美國國內經濟，更可能震動全球市場，同時也是對總統權力邊界的一次重大試驗。

根據最高法院官網6日更新的訊息，大法官們預計在週五開庭期間發布裁決。雖然法院習慣上不會提前透露具體會公布哪項判決，但各界普遍認為，川普的關稅挑戰案已到了最後倒數時刻。

川普援引「緊急法」課關稅 大法官態度成關鍵

川普先前援引1977年的《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act），宣稱為了處理貿易逆差帶來的「國家緊急狀態」，對各國進口商品課徵關稅。

他更針對中國、加拿大與墨西哥施壓，將關稅視為談判籌碼，要求各國配合遏止芬太尼（fentanyl）等非法毒品流入美國。

不過，這項「史無前例」的做法在下級法院踢到鐵板，被認定「越權」。最高法院去年11月5日聽取辯論時，無論是保守派或自由派大法官，似乎都對關稅的合法性持懷疑態度，這對川普政府來說無疑是一大警訊。

川普連發社群開砲：關稅讓美國更強大

面對判決壓力，川普連日透過社群平台發聲。他在2日的貼文中坦言，如果敗訴，對美國將是「沉重打擊」。隨後他又在5日強調，正是因為有關稅，美國在財務與國安層面上，才比以往任何時候都更加強大且受尊重。