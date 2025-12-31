跟進美國！墨西哥對中國等加徵最高35%關稅　2026元旦上路

▲ 墨西哥總統薛恩鮑姆。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

墨西哥國會通過的新關稅政策將自2026年1月1日正式上路，對中國等亞洲多國進口商品大幅加徵關稅，大多數商品稅率調升至35%，跟進美國對中國築起高額貿易壁壘。

根據《路透》，這項政策12月初獲國會批准，針對與墨西哥未簽署自由貿易協定的國家加徵關稅，受影響國家包括中國、印度、南韓、泰國及印尼，範圍涵蓋數千項產品，包括汽車、汽車零組件到紡織品、服飾、塑膠製品及鋼材等。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）強調，此舉並非針對特定國家，而是為振興國內製造業並改善貿易失衡問題。

墨西哥經濟部聲明指出，「關稅調整主要目的是保護鞋類、紡織品、成衣、鋼鐵和汽車等敏感產業近35萬個工作機會，同時促進自主、永續且包容性的再工業化。」

新關稅預計為墨西哥政府帶來37.6億美元額外稅收，有助減少財政赤字。不過此舉引發北京強烈反彈，中國商務部9月已對墨西哥啟動貿易壁壘調查，可能採取報復性措施。

多名政治及貿易分析師認為，墨西哥關稅措施實際上是為討好美國川普政府，尤其是在即將審查《美加墨協定》（USMCA）的敏感時刻。川普先前曾指控中國廠商利用墨西哥作為跳板，將商品先運至墨西哥再轉運美國以規避關稅。