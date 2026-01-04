　
生活

台灣UNIQLO是盤子價？紡織業者公道話「仍有優勢」：貴得有限

▲▼UNIQLO,服飾,優衣庫。（圖／記者曾筠淇攝）

▲UNIQLO。（圖／記者曾筠淇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人認為UNIQLO在台灣賣很貴，去日本買才划算，台灣根本是盤子價。對此，有紡織業者發文，替台灣UNIQLO說公道話，日本價格確實最便宜，但不代表台灣的定價就不合理。他從市場定位、關稅、匯率與消費情境分析，認為若考量便利性與促銷，其實台灣價格並沒有想像中誇張。

「扛布者－為紡織而活的男子」在粉專發文，日本UNIQLO之所以便宜，與「日本優先」的市場結構有關，不只UNIQLO，許多日本品牌都會把最實惠的價格留給國內消費者；加上UNIQLO在日本是「國民服飾」，消費者對價格極度敏感，訂價自然必須壓低，否則就會流失大量客群。

紡織業者曝「調漲幅度有限」

他也提到，日本市場規模大、進貨量高，本身就有成本優勢，再加上日本與越南同屬CPTPP成員，服飾進口甚至享有零關稅，這些都是台灣難以複製的條件。至於匯率，日圓長期偏弱，加上日本長期通縮，品牌對漲價相當克制，即使原物料上漲，日本UNIQLO的調價幅度仍然有限。

台灣買UQ優勢「便利、退換貨容易」

不過，扛布者也直言，「如果剛好有日本行程，當然可以多買幾件」，尤其遇到感謝祭或季末折扣，價差確實可能拉到五成以上；但現實是，多數人不可能為了買衣服天天飛日本，機票、住宿與時間成本加起來，往往已經抵銷省下的錢。他認為在台灣購買仍有優勢，「便利性高、退換貨容易，加上紅標特價或提前換季清倉，其實能把價差控制在20%以內。

貼文引發討論，不少人也有共鳴，「旅居德國的台灣人看到歐洲價格的UNIQLO…等回台灣時再買好了」、「真的想省，很多高階品牌的價差比較有意思，UNIQLO 價差已經算小了」、「去日本一定不會買UNIQLO，只會把預算留在國外買不到的日本限定品或者不方便網購的，例日日本製的手工皮靴」、「UNIQLO台灣這個價位繳出的品質真的可以說是無敵了。」

01/02 全台詐欺最新數據

資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

UNIQLO價差優衣庫紡織業扛布者

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷
瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

