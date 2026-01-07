假借催眠治療下藥　治療師10年性侵14女「電腦搜出20人偷拍片」

▲多名女子參加催眠治療遭性侵。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

法國一名男子假借催眠治療的方法，被控在過去幾年來對多名女子下藥並且性侵，受害者多達14人，還有20多名女子在未經同意的情況下被偷拍影片。

自稱催眠師下手 多女醒來後驚覺遭性侵

47歲男子札塔拉(Cyril Zattara)是一名舞蹈老師與自稱是催眠治療師，被控在過去10年來性侵多名女子，案件近來在艾克斯普羅旺斯(Aix-en-Provence)法院進行審理。

⚠️ WARNING: This post contains descriptions of drug-facilitated sexual assault and rape.



A self-proclaimed hypnotherapist and dance teacher, Cyril Zattara, 47, has appeared in court in Aix-en-Provence, France, accused of drugging and raping 14 women over a ten-year period. The… pic.twitter.com/8fVUkbfIyO — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) January 6, 2026

事件起於2019年，一名24歲女子在接受札塔拉的催眠治療後提出起訴。受害者表示，她喝下半杯葡萄酒後突然昏迷，後來發現自己遭到性侵，在其內衣褲與指甲中驗到被告的DNA。

多名受害者表示，她們接受完札塔拉的療程後，醒來時常常覺得很恍惚，甚至衣衫不整，札塔拉辯稱是因為催眠或酒精的關係，然而多名受害者就醫後，毛髮與血液檢驗出曾被使用鎮定劑。

電腦藏大量偷拍影像 拍下受害過程

調查人員還在被告的電腦中發現大量照片與影片，顯示許多受害者在遭到性侵過程中都是處於昏迷狀態。

雖然許多受害者受到2024年吉賽兒(Gisèle Pelicot)案影響，要求法官應該公開審理此案，不過法官最後仍應其中一名受害者要求，採取閉門方式審理案件，目前札塔拉已對10項性侵指控認罪，並被拘留5年。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​