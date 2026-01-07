正義爸「迪士尼阻止插隊」被暴打流血　不還手原因曝：怕連累妻兒

▲迪士尼樂園。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國加州迪士尼樂園傳出誇張鬥毆事件，華盛頓州一名父親帶著孩子到遊樂園遊玩時，因為制止一名男子插隊遭到對方暴力攻擊，臉部流血受傷需要縫針，孩子們驚恐目睹這一切。

父制止插隊遭痛毆 臉部流血

事件12月30日下午2時左右發生在加州安那翰(Anaheim)當地迪士尼樂園，這名父親帶著孩子在排印第安納瓊斯主題遊樂設施時，突然有一群人插隊，要與排在前面的家人會合。

那名父親發現有人插隊後立即出聲制止，卻遭到插隊男子攻擊，打到臉部流血。目擊者在國外論壇Reddit上發文，雖然有許多民眾發現並上前幫忙阻擋，然而插隊男還是打了那名父親好幾下，後來插隊男往後退，正當大家以為攻擊結束時，沒想到他突然跳了起來，給對方猛烈的最後一擊。

不還手怕連累家人 父親挨打受傷

一名自稱是被攻擊者妻子的女網友，後來也在Reddit上分享照片，畫面中可看到一名父親臉上受傷縫針，留下一道很深的傷痕，「當時他擔心我們可能會被遊樂園列為黑名單，所以他都沒有還手，不想牽連到家人」。

安那翰警方對外證實事件，「一群人在主題遊樂設施排隊時，因為另外一群人插隊發生衝突，本來只是口角後來演變成肢體衝突，一名男子受傷，現場接受急救後繼續留在遊樂園，另一名男子則已逃離現場，目前仍在追捕下落，懷疑其是來自南加州的市民。