大陸 大陸焦點 特派現場

陸官媒踢爆「玫瑰鹽神話」　違反食安！工業或畜牧用鹽名義報關進口

▲▼ 玫瑰鹽迷思、違法 。（圖／翻攝 央視）

▲大陸九成以上的喜馬拉雅岩鹽進口產地是巴基斯坦，這種鹽只能作為工業用、鹽浴產品、工藝品或者畜牧用 。（圖／翻攝 央視

記者任以芳／綜合報導

大陸《央視》近日深度調查發現，近年風靡網路的高價「玫瑰鹽」實則存在嚴重的監管與標準問題。這類主打「純天然、富含礦物質」的粉紅岩鹽，不僅在白度指標上完全不符合食用鹽國家標準，更被爆出多數是以工業或畜牧用鹽名義報關進口，避開了食品衛生監管。

根據《央視》追蹤報導，一種色澤粉嫩、號稱來自喜馬拉雅山脈的「玫瑰鹽」在網路上迅速走紅。憑藉「純天然無污染」、「富含84種礦物質」等行銷標籤，這款網紅鹽被包裝成價格高出普通食鹽6至10倍的「高端食鹽」，隱藏法規監管漏洞與健康誤導，所謂的「玫瑰鹽」在多數情況下根本不符合國家食用鹽標準。

商家宣傳稱，「玫瑰鹽」不僅是調味品、「營養劑」。對此，北京工商大學食品與健康學院副教授侯殿志指出，根據大陸相關標準，食用鹽需滿足「色白、味鹹、無異味」且「白度≥45度」。玫瑰鹽因其天然的粉紅色，單就「白度」一項就已判定不符大陸食用鹽國家標準。

專家介紹，約2.8億年前，喜馬拉雅山脈地區曾經是一片海洋，後經過地殼變動，海面上聳立起喜馬拉雅山。曾經殘留的海水則深藏在地下約600米，經過長時間的擠壓與高溫，地底的礦物與海鹽結合形成鹽的化石，便是喜馬拉雅岩鹽。

▲▼ 玫瑰鹽迷思、違法 。（圖／翻攝 央視）

▲ 喜馬拉雅岩鹽是一種特殊的海鹽。（圖／翻攝 央視）

換句話說，鹽脈中的雜質使岩鹽呈現粉紅色或甜菜紅色。喜馬拉雅岩鹽的產區集中在巴基斯坦東部鹽嶺地區。大陸九成以上的喜馬拉雅岩鹽進口產地是巴基斯坦。「這種鹽只能作為工業用、鹽浴產品、工藝品或者畜牧用。」

針對「微量元素」的賣點，專家進一步指出，雖然玫瑰鹽中含有某些礦物質雜質，但其含量極低。若要靠吃鹽來補充人體所需的微量元素，其攝入量與每日需求相比幾乎可以忽略不計。消費者花高價購買的，更多是「視覺溢價」而非健康價值，被質疑為典型的「智商稅」。

許多跨境電商與商家利用監管空白，將其轉化為食用鹽銷售。海關方面表示，若以「食用鹽」名義進口，必須參照《GB/T5461-2016食用鹽》相關規定實施進口食品衛生監督，但因其顏色不符國標，往往無法通過食用級別檢驗。若貿易商改以「工業用鹽」名義報關，則無需法定檢驗，這導致大量未經食用安全監管的岩鹽流入市場，甚至出現在外賣平台的牛排飯調味中，引發消費者頻繁投訴。

針對跨境電商銷售「玫瑰鹽」的行為，大陸法律專家解釋，由於跨境代購性質特殊，適用標準可能與國內不同，這使得相關銷售在法律邊緣游走。但商家必須履行告知義務，明確標註該產品不符我國食用標準，且禁止在線下實體店銷售，否則市場監管部門可介入查處。

中國人民大學食品安全治理協同創新中心研究員孫娟娟表示，目前針對跨境電商零售進口食品的監管制度正在進一步完善中。2025年3月，《中共中央辦公廳、國務院辦公廳關於進一步強化食品安全全鏈條監管的意見》發布。孫娟娟表示，根據這份意見，相關部門正加快完善跨境電商零售進口食品監管制度，未來將填補這類「網紅食品」的監管空白。

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

