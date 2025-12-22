24歲女愛吃路邊串串香致「胃癌」　醫提醒：易誤以為是腸躁症





▲路邊攤串串香。（示意圖／翻攝自小紅書，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

河南鄭州一名24歲大學生近日在校就醫時，被確診為因長期重度便秘導致的腸道惡性病變。她多年來幾乎每日把校門口的串串香當主食，飲食高度依賴高油、高鹽、反覆高溫烹調的料理，水果、全穀物與蔬菜攝取極低。醫師研判這種長期失衡飲食使腸道承受巨大負擔，是疾病惡化的重要誘因之一。

據《網易》報導，近年20至30歲群體腸道疾病發生率悄然上升，臨床發現不少患者都有相似生活習慣，包括長期熬夜、壓力大、攝取高度加工食品，以及極低頻率的水果攝入量。

專家指出，路邊攤常見的「煎、炸、烤、炒」料理，在高溫油脂環境中容易產生多環芳香烴、雜環胺等風險物質，偶爾品嚐問題不大，但若像這名女大生一樣，把串串香視為一天中唯一正餐，等同讓腸道在高負荷環境中運作，且長期缺乏纖維，更容易造成排便困難，使致癌物在腸道停留過久。

醫師提醒，許多年輕患者在被診斷前往往已有明顯症狀，包括持續性便秘、腹脹、體重不明原因下降、排便習慣改變，但因課業或工作繁忙，易誤以為只是壓力造成腸躁，甚至抱持「年輕就沒事」的僥倖心理。醫師強調，這類疾病不會在短期內突然形成，而是多年飲食與生活習慣累加下的結果，忽視越久，腸道負擔越重。

部分網友談到身邊案例，直言「你怎麼對待身體，身體會加倍還給你」，認為年輕族群普遍存在「飲食不會馬上出事」的錯誤認知。不過也有人指出，個案雖具警示性，但不宜對所有路邊攤食品一概而論，強調核心問題，並非是否吃路邊攤，而是「頻率」、「整體飲食結構」與「缺乏均衡」。

還有網友認為，現代學生常處於課業壓力、經濟壓力與睡眠不足的多重困境中，不健康飲食更多是環境因素所致。

專家進一步指出，腸道惡性病變多因多重因素疊加，包括遺傳、環境暴露、飲食結構、情緒長期壓力等，飲食雖非唯一成因，卻是在所有風險中最可被改善的部分，長期高油高鹽與缺乏膳食纖維的飲食結構，將顯著增加腸道疾病及代謝疾病風險，而規律排便、充足纖維、保持運動、緩解壓力與避免暴飲暴食，都是年輕族群最易忽略、但最重要的日常保護。

醫師呼籲，年輕人千萬別以為健康能「自動續命」，也不要把不適當成小事拖延，尤其當便秘持續兩週以上、便血、體重下降、腹痛反覆出現，都需盡快就醫。健康是長期投資，不能依賴運氣，也不能因年輕就透支身體，否則等到身體發出警告時，往往已是最難處理的階段。