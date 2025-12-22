　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

24歲女愛吃路邊串串香致「胃癌」　醫提醒：易誤以為是腸躁症

▲路邊攤串串香。（示意圖／翻攝自小紅書，下同）

▲路邊攤串串香。（示意圖／翻攝自小紅書，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

河南鄭州一名24歲大學生近日在校就醫時，被確診為因長期重度便秘導致的腸道惡性病變。她多年來幾乎每日把校門口的串串香當主食，飲食高度依賴高油、高鹽、反覆高溫烹調的料理，水果、全穀物與蔬菜攝取極低。醫師研判這種長期失衡飲食使腸道承受巨大負擔，是疾病惡化的重要誘因之一。

據《網易》報導，近年20至30歲群體腸道疾病發生率悄然上升，臨床發現不少患者都有相似生活習慣，包括長期熬夜、壓力大、攝取高度加工食品，以及極低頻率的水果攝入量。

專家指出，路邊攤常見的「煎、炸、烤、炒」料理，在高溫油脂環境中容易產生多環芳香烴、雜環胺等風險物質，偶爾品嚐問題不大，但若像這名女大生一樣，把串串香視為一天中唯一正餐，等同讓腸道在高負荷環境中運作，且長期缺乏纖維，更容易造成排便困難，使致癌物在腸道停留過久。

▲▼女大生愛吃路邊攤串串患「胃癌」。（圖／翻攝自小紅書）

醫師提醒，許多年輕患者在被診斷前往往已有明顯症狀，包括持續性便秘、腹脹、體重不明原因下降、排便習慣改變，但因課業或工作繁忙，易誤以為只是壓力造成腸躁，甚至抱持「年輕就沒事」的僥倖心理。醫師強調，這類疾病不會在短期內突然形成，而是多年飲食與生活習慣累加下的結果，忽視越久，腸道負擔越重。

部分網友談到身邊案例，直言「你怎麼對待身體，身體會加倍還給你」，認為年輕族群普遍存在「飲食不會馬上出事」的錯誤認知。不過也有人指出，個案雖具警示性，但不宜對所有路邊攤食品一概而論，強調核心問題，並非是否吃路邊攤，而是「頻率」、「整體飲食結構」與「缺乏均衡」。

還有網友認為，現代學生常處於課業壓力、經濟壓力與睡眠不足的多重困境中，不健康飲食更多是環境因素所致。

▲▼女大生愛吃路邊攤串串患「胃癌」。（圖／翻攝自小紅書）

專家進一步指出，腸道惡性病變多因多重因素疊加，包括遺傳、環境暴露、飲食結構、情緒長期壓力等，飲食雖非唯一成因，卻是在所有風險中最可被改善的部分，長期高油高鹽與缺乏膳食纖維的飲食結構，將顯著增加腸道疾病及代謝疾病風險，而規律排便、充足纖維、保持運動、緩解壓力與避免暴飲暴食，都是年輕族群最易忽略、但最重要的日常保護。

醫師呼籲，年輕人千萬別以為健康能「自動續命」，也不要把不適當成小事拖延，尤其當便秘持續兩週以上、便血、體重下降、腹痛反覆出現，都需盡快就醫。健康是長期投資，不能依賴運氣，也不能因年輕就透支身體，否則等到身體發出警告時，往往已是最難處理的階段。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 1 1848 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新青安止跌反彈　受理金額318億、件數寫5個月新高
北市宣布26日大規模演練！　市府轉運站、捷運站登場
北捷現花海！　卡片淚謝：向英雄致敬
「日本浪人背武士刀」行走九份！　遊客恐慌急報警
獨／「不對稱作戰恐攻」釀3死11傷　警追捕張文「18分鐘時差
快訊／台中摩鐵槍響！　男頭部中彈死亡
快訊／張文戶頭剩不到100元！　名下僅1輛10年老機車
快訊／別再繳錢！　5職業工會新黑名單出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國赴日航班線1月已取消超2000架次　46條航線近兩週「0航班」

日首相官邸高官支持擁核　陸外交部稱「震驚」：引發慘禍遠超二戰

24歲女愛吃路邊串串香致「胃癌」　醫提醒：易誤以為是腸躁症

廣州至湛江高鐵正式通車　大灣區1.5小時城市生活圈＋1　

25歲女壓力大+熬夜患上「乳腺癌」　醫嘆：早期警訊要注意

裸眼3D技術再突破　上海博士生用AI實現桌面級尺寸全視差登《Nature》

在這「兒」辦理！大興機場「京味兒指南」提示牌走紅

陸官媒踢爆「玫瑰鹽神話」　違反食安！工業或畜牧用鹽名義報關進口

重慶發出陸首塊「L3自動駕駛」專用車牌　長安汽車已實戰500萬公里

陸小區「自來水變藍色」持續7個月　物業：上級領導還未回覆

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

傷者曝「遇醫師現場搶命」　台大父女檔醫發聲：救人是天職

張柏芝「坦然面對生死」：不怕死亡　曝「已立好遺囑」不想大家為錢爭吵

北市恐攻太驚悚！小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

北市休旅車「衝上人行道」撞5機車！2路人慢幾步經過　驚險躲過一劫

拒檢逃逸畫面曝！外籍男疑攜毒入境　逃出小港機場航廈被壓制

中國赴日航班線1月已取消超2000架次　46條航線近兩週「0航班」

日首相官邸高官支持擁核　陸外交部稱「震驚」：引發慘禍遠超二戰

24歲女愛吃路邊串串香致「胃癌」　醫提醒：易誤以為是腸躁症

廣州至湛江高鐵正式通車　大灣區1.5小時城市生活圈＋1　

25歲女壓力大+熬夜患上「乳腺癌」　醫嘆：早期警訊要注意

裸眼3D技術再突破　上海博士生用AI實現桌面級尺寸全視差登《Nature》

在這「兒」辦理！大興機場「京味兒指南」提示牌走紅

陸官媒踢爆「玫瑰鹽神話」　違反食安！工業或畜牧用鹽名義報關進口

重慶發出陸首塊「L3自動駕駛」專用車牌　長安汽車已實戰500萬公里

陸小區「自來水變藍色」持續7個月　物業：上級領導還未回覆

中國赴日航班線1月已取消超2000架次　46條航線近兩週「0航班」

疑遇「台女」甜蜜戀愛詐騙！誘拐投資稱勝率100%　他賠光188萬元

遇到危險不便出聲「怎麼報警？」　她推1款APP！可無聲報案+定位

俄軍糧荒！　烏情報曝恐怖音檔：「食人行為」正成為常態

高雄然一酒店開幕！改名4個月「住房暴增2.5倍」穩坐最高房價

陳以信不爭取選台南市長了　謝龍介：我很敬佩「未來會攜手團結」

主場消失？中華對中國之戰變馬尼拉開打　籃協作出回應

報案求救「前男友要殺我」　警拖20小時才到！34歲女慘死家中

1圖看懂「跑、躲、護」3大守則　北市發布學生安全指引

日首相官邸高官支持擁核　陸外交部稱「震驚」：引發慘禍遠超二戰

【不理解但尊重】小貓看媽媽吃麻糬表情超凝重　低頭一聞誤認便便秒逃跑

大陸熱門新聞

粉絲狂喊「婆婆好！」劉宇寧羞喊住口

不是全紅嬋！世界泳聯宣布2025最佳女跳水員

影／劉宇寧紅毯好忙！搭張凌赫超帥走秀

陸東北虎變「啃胎狂魔！」　

陸小區「自來水變藍色」持續7個月　物業：上級領導還未回覆

25歲女壓力大+熬夜患上「乳腺癌」

期盼赴台旅遊　北京民眾：傳統文化對大陸人具吸引力

陸學者分析美對台軍售2大危險訊號

陸官媒踢爆「玫瑰鹽神話」　小心吃到工業或畜牧用鹽

裸眼3D技術再突破 上海博士生用AI實現桌面級尺寸全視差登《Nature》

日記者翻譯集中營黑幕之書被謀殺

陸翁「頭頸分離」　醫用妙招救回

重慶發出陸首塊「L3自動駕駛」專用車牌 長安汽車已實戰500萬公里

陸央行推出「失信人」解套方案 積極還款人「信貸黑歷史」將隱藏

更多熱門

相關新聞

1碗580元！26歲鄭州小夥在倫敦賣「胡辣湯」

1碗580元！26歲鄭州小夥在倫敦賣「胡辣湯」

英國倫敦國王十字車站附近近日多了股家鄉味，一碗熱騰騰的河南胡辣湯，成了海外遊子冬日最暖的慰藉。來自河南鄭州的26歲青年劉小超，因思念家鄉早餐味，歷經近兩年籌備，在英國正式開出胡辣湯店，試營運後迅速吸引大量華人與當地客人上門，不少中國留學生直呼，「喝到就像回家」。

26元鄭州街邊麵包爆紅　老闆嘆：還被客人追

26元鄭州街邊麵包爆紅　老闆嘆：還被客人追

陸16歲「烤雞少年」爆紅！單日最高紀錄300隻 自豪每月已能補貼家用

陸16歲「烤雞少年」爆紅！單日最高紀錄300隻 自豪每月已能補貼家用

生理食鹽水治癌害死病患　名醫李光輝判刑

生理食鹽水治癌害死病患　名醫李光輝判刑

《牠》資深女星癌症過世！　死訊半年後才曝光

《牠》資深女星癌症過世！　死訊半年後才曝光

關鍵字：

河南鄭州路邊攤胃癌癌症

讀者迴響

熱門新聞

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！

老媽買1物「吃到要洗腎」！商品包裝曝光

捷運收炸彈預告將於下午引爆　台鐵：共構車站全面戒備

不是手搖飲！30歲健身男「每天喝1飲品」罹糖尿病

福原愛本來沒想再嫁！

遭張文砍殺「騎士也是英雄」　網哭：太偉大了

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

獨／張文恐攻資金來源曝！「除了活著」全買殺人武器

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

快訊／突收炸彈預告下午引爆　北捷回應了

張文最後一餐僅豆漿！獨坐超商沉思10分鐘

張文科大論文被挖出　驚見自拍照當報告

快訊／3縣市大雨特報！下到明晨

福原愛證實再婚橫濱男「已懷孕」

更多

最夯影音

更多
孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人
阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面