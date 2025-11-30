15歲少年「熬夜玩手機」身高僅138公分！醫吐1關鍵：這輩子已定格

▲少年常熬夜玩手機，身高明顯比同儕矮了一大截。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

文／CTWANT

大陸河南省一名15歲男孩長期沉迷手機與線上遊戲，經常熬夜到天亮，最終導致身高停滯在僅138公分。家長帶他到醫院檢查後發現，孩子的骨齡已完全閉合，意味著生長板已不再具備延伸空間，日後幾乎無法再長高，醫師表示「這輩子已經定格了」。

綜合陸媒報導，河南省鄭州市一名15歲少年，身高僅138公分，相較同儕明顯矮了一截，沒想到就醫後，醫師發現該名少年的生長板已經閉合，沒有再生長的空間了，「也就說他這輩子就已經定格了。」鄭州大學第一附屬醫院PICU副主任醫師霍玉峰指出，該名少年喜歡滑手機，常常偷偷熬夜玩電動，常玩到天亮，也導致他的身高遠低於標準。

霍玉峰指出，充足睡眠對兒童與青少年身高發育至關重要，而熬夜則是阻礙生長的主要因素之一。他解釋，人體生長激素主要在深度睡眠時大量分泌，其中晚上10點至凌晨1點，以及凌晨5點至6點，是分泌高峰期，其濃度可達白天的2到4倍。如果孩子經常晚睡或整夜清醒，生長激素分泌將大幅減少，直接影響身體發育。

霍玉峰提醒，家長應嚴格督促孩子建立規律作息，最好能在晚上10點前入睡，確保獲得足夠且高品質的睡眠。他也特別強調，夜間開燈睡覺同樣會干擾褪黑素的分泌，進而間接影響生長激素的正常釋放，使孩子的身高發育受到影響。

醫師呼籲，青少年正處於生長黃金期，若長期熬夜與過度使用電子產品，不僅會造成身高停滯，也可能對視力、情緒與免疫力產生不良後果，家長與孩子都需提高警覺。

