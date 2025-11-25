量可填滿社區花園！　陸女2個月用水2655噸…「天價水費」嚇歪

▲王太太收到簡訊嚇歪。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

河南鄭州一名王太太近日收到一張「天價水費單」，短短兩個月用水量被計算為2655公噸，金額高達2萬7千多元（人民幣，下同，約台幣11.9萬元）。王太太強調，自家既非餐飲商戶、也無泳池，日常用水正常，卻突然暴增至「兩個月能把社區花園灌滿的量」，讓她完全無法理解。

綜合陸媒報導，王太太發現異常後，已自行檢查家中室內外，並未找到任何漏水痕跡。然而，當地抄表員回應指出，若為「表後管道」漏水，即水表以後、通往住戶的管線發生問題，依照《供水合同》，該段屬用戶產權，漏水費用需自行承擔，並稱「所有的用戶都是這麼解決的」。

相關部門後續將費用按最低階梯重新計算，降至1萬多元，但王太太仍難以接受。

▲王太太表示，未發現漏水狀況。（示意圖／翻攝自微博）

值得注意的是，不僅鄭州，徐州水務局也公開強調，表後管線屬於用戶責任區域，一旦漏水，水費需用戶自行買單。然而，這也正是用戶最質疑之處。

一方面，許多住宅的表後管道屬「隱蔽工程」，通常埋設在地下、牆體或綠化帶中，住戶根本無法自行察覺問題。例如杭州一戶居民曾遭遇類似情況，最終發現漏點竟位於綠化帶深處土層下，若非專業人員排查，幾乎不可能發現。

另一方面，表後部分的管線雖名義上屬於住戶，但多由開發商統一施工，或由水務公司安裝。王太太質疑，若因施工瑕疵或材料品質問題造成漏水，責任不應完全由住戶承擔，應追溯施工方或安裝單位。

目前，當地水務部門已介入，並約定在下週一與王太太協商後續解決方案，事件仍在處理中。