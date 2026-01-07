陸批劉世芳、鄭英耀「煽動分裂國家」　禁兩人進入陸港澳

▲教育部長鄭英耀。（圖／記者許敏溶攝）

記者陳冠宇／北京報導

大陸國台辦發言人陳斌華今（7）日宣布兩項「懲獨」決定，一是將我內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，依法實施懲戒；二是將高檢署檢察官陳舒怡列為「台獨」打手幫凶。陳斌華稱，禁止劉、鄭及其家屬進入大陸及香港、澳門特別行政區，限制劉、鄭的關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，並將採取其它一切必要的懲治措施，依法終身追責。

陳斌華於今日例行記者會開始時主動宣布上述措施，他表示，兩岸同胞同根同源、同文同種，要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸同胞的共同心聲。他稱，劉世芳、鄭英耀倒行逆施，「台獨」惡行累累，引起兩岸同胞強烈憤慨，許多民眾向國台辦舉報，要求對劉、鄭2人進行懲處。

陳斌華聲稱，劉世芳赤裸裸宣揚「台獨」分裂謬論，大肆打壓支持、參與兩岸交流合作的台灣人士，迫害在台大陸配偶，極力給兩岸人員往來設置障礙，封堵兩岸民眾交流溝通渠道。

陳斌華續指，鄭英耀大肆鼓吹謀「獨」挑釁言論，組織編纂「台獨」教材，毒害島內（指台灣）青少年，阻撓兩岸教育交流合作。他稱，劉、鄭「台獨」思想頑固、涉「獨」言論囂張、謀「獨」行徑惡劣，公開分裂國家、煽動分裂國家，嚴重破壞兩岸交流合作，嚴重危害兩岸關係和平發展，嚴重損害兩岸同胞利益福祉。

陳斌華指出，大陸方面依據有關法律法規，決定將劉世芳、鄭英耀列入「台獨」頑固分子清單並實施制裁，禁止劉、鄭及其家屬進入大陸及香港、澳門特別行政區，限制劉、鄭的關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，並將採取其它一切必要的懲治措施，依法終身追責。

陳斌華還稱，「歡迎兩岸同胞繼續提供關於劉世芳、鄭英耀的違法犯罪線索」。

陳斌華強調，「台獨」分裂是兩岸關係和平發展的嚴重禍害，依法懲治極少數「台獨」頑固分子是為了從根本上維護國家主權和領土完整、保障台灣同胞切身利益福祉，絕非針對廣大台灣同胞。

此外，國台辦宣布將陳舒怡列為「台獨」打手幫凶，依法終身追責，並稱呼她為「綠色司法打手」。陳斌華稱，經查，陳舒怡甘當「台獨」打手幫凶，羅織罪名，炮製冤案，迫害支持、參與兩岸交流合作的台灣人士，恐嚇台灣民眾，製造「綠色恐怖」，所作所為性質惡劣、罪行嚴重，特此面向兩岸社會繼續徵集陳舒怡的違法犯罪線索和證據，他稱，大陸將以事實為依據、以法律為準繩，對陳舒怡依法嚴懲，終身追責。

陳斌華另介紹，截至目前，國台辦已公布「台獨」頑固分子14人，「台獨」打手幫凶12人。

▼內政部長劉世芳。（圖／記者湯興漢攝）