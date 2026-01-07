　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸批劉世芳、鄭英耀「煽動分裂國家」　禁兩人進入陸港澳

▲▼教育部長鄭英耀今天宣布，提高中小學導師職務加給等三項福利。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部長鄭英耀。（圖／記者許敏溶攝）

記者陳冠宇／北京報導

大陸國台辦發言人陳斌華今（7）日宣布兩項「懲獨」決定，一是將我內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，依法實施懲戒；二是將高檢署檢察官陳舒怡列為「台獨」打手幫凶。陳斌華稱，禁止劉、鄭及其家屬進入大陸及香港、澳門特別行政區，限制劉、鄭的關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，並將採取其它一切必要的懲治措施，依法終身追責。

陳斌華於今日例行記者會開始時主動宣布上述措施，他表示，兩岸同胞同根同源、同文同種，要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸同胞的共同心聲。他稱，劉世芳、鄭英耀倒行逆施，「台獨」惡行累累，引起兩岸同胞強烈憤慨，許多民眾向國台辦舉報，要求對劉、鄭2人進行懲處。

陳斌華聲稱，劉世芳赤裸裸宣揚「台獨」分裂謬論，大肆打壓支持、參與兩岸交流合作的台灣人士，迫害在台大陸配偶，極力給兩岸人員往來設置障礙，封堵兩岸民眾交流溝通渠道。

陳斌華續指，鄭英耀大肆鼓吹謀「獨」挑釁言論，組織編纂「台獨」教材，毒害島內（指台灣）青少年，阻撓兩岸教育交流合作。他稱，劉、鄭「台獨」思想頑固、涉「獨」言論囂張、謀「獨」行徑惡劣，公開分裂國家、煽動分裂國家，嚴重破壞兩岸交流合作，嚴重危害兩岸關係和平發展，嚴重損害兩岸同胞利益福祉。

陳斌華指出，大陸方面依據有關法律法規，決定將劉世芳、鄭英耀列入「台獨」頑固分子清單並實施制裁，禁止劉、鄭及其家屬進入大陸及香港、澳門特別行政區，限制劉、鄭的關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，並將採取其它一切必要的懲治措施，依法終身追責。

陳斌華還稱，「歡迎兩岸同胞繼續提供關於劉世芳、鄭英耀的違法犯罪線索」。

陳斌華強調，「台獨」分裂是兩岸關係和平發展的嚴重禍害，依法懲治極少數「台獨」頑固分子是為了從根本上維護國家主權和領土完整、保障台灣同胞切身利益福祉，絕非針對廣大台灣同胞。

此外，國台辦宣布將陳舒怡列為「台獨」打手幫凶，依法終身追責，並稱呼她為「綠色司法打手」。陳斌華稱，經查，陳舒怡甘當「台獨」打手幫凶，羅織罪名，炮製冤案，迫害支持、參與兩岸交流合作的台灣人士，恐嚇台灣民眾，製造「綠色恐怖」，所作所為性質惡劣、罪行嚴重，特此面向兩岸社會繼續徵集陳舒怡的違法犯罪線索和證據，他稱，大陸將以事實為依據、以法律為準繩，對陳舒怡依法嚴懲，終身追責。

陳斌華另介紹，截至目前，國台辦已公布「台獨」頑固分子14人，「台獨」打手幫凶12人。

▼內政部長劉世芳。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼立法院內政委員會審查住宅法修正草案，內政部長劉世芳出席。（圖／記者湯興漢攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 9483 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
失業倒數？這7種工作「2030年恐消失」
基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費
強烈冷氣團影響到明天！　最新預測曝
鄭家純懷孕「胎停」流產　醫揭4可能原因
快訊／元旦落海失聯　遺體7天後找到了
結帳要找載具！iPhone「實用1功能」秒跳出　一票人驚：超

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國A股2025年新開戶總數年增9.75%

專家：陸今年降息降準空間相對有限

狂掃香菜泡麵！上海超市成「韓國遊客打卡點」　店長：日均300人

陸女子花百萬設計新房　桃紅色大門配「花壁紙」混搭風引網友朝聖

殲-35綠皮機2026年首飛　量產標準前驗證機...曝機體材料細節

雷軍宣佈「新小米SU7」4月上市　具備更強大智能座艙和輔助駕駛系統

陸民眾玉石山淘寶人手一袋「綠石」　官方稱沒價值：此前礦洞廢渣

「柬埔寨20歲流浪網紅」將回國　母親借錢買機票飛去接女兒

展望2026年　國台辦：與台灣「有關政黨」深化交流、鞏固互信

共軍學美國「抓賴清德」？　國台辦：觸碰紅線將「迎頭痛擊」

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

18縣市低溫特報　越晚越冷跌破10度

8分鐘掌握　黃仁勳CES演講5大重點　會思考的自動駕駛　Alpamayo來了

島根6.2地震「型態像台灣嘉南」　專家：前往日本5地區要留意

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

中國A股2025年新開戶總數年增9.75%

專家：陸今年降息降準空間相對有限

狂掃香菜泡麵！上海超市成「韓國遊客打卡點」　店長：日均300人

陸女子花百萬設計新房　桃紅色大門配「花壁紙」混搭風引網友朝聖

殲-35綠皮機2026年首飛　量產標準前驗證機...曝機體材料細節

雷軍宣佈「新小米SU7」4月上市　具備更強大智能座艙和輔助駕駛系統

陸民眾玉石山淘寶人手一袋「綠石」　官方稱沒價值：此前礦洞廢渣

「柬埔寨20歲流浪網紅」將回國　母親借錢買機票飛去接女兒

展望2026年　國台辦：與台灣「有關政黨」深化交流、鞏固互信

共軍學美國「抓賴清德」？　國台辦：觸碰紅線將「迎頭痛擊」

英文菜單貴1倍！大阪拉麵店「雙重定價」中國客氣炸　老闆喊冤

台股噴8530億天量！外資反手賣超298億元　調節台積電2.6萬張

四大天王合體夢碎！　羅志祥點破關鍵「昔嘗試過」：不會有人理

聯邦快遞台灣總部全新升級　強化台灣在拓展亞洲區域網絡中的角色

記憶體廠旺宏連4根漲停　獲利提前開獎「單月轉虧為盈」

基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費

「小英男孩」鄭亦麟涉貪300萬交保　北檢抗告遭駁回確定

胡椒廚房首間餐廳型門市明天開幕　牛肉飯買1送1

中國A股2025年新開戶總數年增9.75%

冬天腸胃老是不舒服？「三招」順暢秘訣一次懂

華莎承認「對朴正民心動」　害羞：前輩真的超帥的

大陸熱門新聞

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

全球首台二氧化碳發電機組投入商用 總設計師自豪：領先別人五年

「柬埔寨流浪網紅」首親吐流落街頭原因

陸17歲男鑽退貨漏洞「賺1800萬元」

網傳「柬埔寨20歲網紅」曾是電詐高層女友

快訊／國台辦將高檢署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」

快訊／國台辦將劉世芳、鄭英耀列為台獨頑固分子

噁！霸王茶姬員工玩「手打奶茶」遭炎上

共軍學美國「抓賴清德」？　國台辦：觸碰紅線將「迎頭痛擊」

「柬埔寨20歲流浪網紅」將回國　母親借錢買機票飛去接女兒

陸網紅被騙至「柬埔寨」遭打斷腿流浪街頭

中國將收緊「7稀土產品」對日出口審查

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

更多熱門

相關新聞

快訊／國台辦將高檢署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」

快訊／國台辦將高檢署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」

大陸國台辦發言人陳斌華今（7）日於例行記者會上宣布，將我高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」，並稱要「依法終身追責」。

快訊／國台辦將劉世芳、鄭英耀列為台獨頑固分子

快訊／國台辦將劉世芳、鄭英耀列為台獨頑固分子

綠委提案修兩岸條例　國台辦嗆：若觸碰紅線將採取「斷然措施」

綠委提案修兩岸條例　國台辦嗆：若觸碰紅線將採取「斷然措施」

宋濤：願與台灣各界展開國家統一協商

宋濤：願與台灣各界展開國家統一協商

元旦火藥味濃！　國台辦嗆賴「台獨必然敗亡」

元旦火藥味濃！　國台辦嗆賴「台獨必然敗亡」

關鍵字：

國台辦劉世芳鄭英耀陳舒怡

讀者迴響

熱門新聞

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

莫莉助理墜樓亡！遭網暴是「翻版蘿拉」

搜救飛官辛柏毅第16hrs！妻、父母一見面抱頭痛哭

羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不一樣」　婚後最大摩擦曝

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

定期定額台積電　「1股都沒買到」一票笑+1

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因老公1句話

飲食清淡！27歲健身教練「精子畸形率破90%」崩潰

林俊傑才認愛！女友七七突現身派出所報案

更多

最夯影音

更多
F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面