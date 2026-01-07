對四叉貓潑飲料、丟空瓶　藍營支持者拒賠5萬遭起訴

▲四叉貓遭飲料潑灑頭部，提告妨害名譽。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

網紅四叉貓(劉宇席)去年在國民黨員遭偵辦造假罷免連署案時，到台北地檢署前開直播，與政治立場不同的2位民眾發生衝突，事後雙方互告，游姓男子涉嫌朝四叉貓頭部潑灑飲料，拒絕支付5萬元和解，7日被檢察官依加重公然侮辱罪提起公訴，3人互控傷害部分則不起訴。

國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹等幹部，在2025年4月17日遭到搜索約談，黨主席朱立倫發動黨員包圍北檢，游姓男子因與到場直播的四叉貓政治立場不同，心生不滿，在晚間7點半左右，持飲料罐朝四叉貓頭部潑灑，並數次把空瓶丟向四叉貓背後，另名趙姓男子則朝四叉貓出腳相向。

案件移送北檢偵辦後，檢察官曾傳喚當事人出庭釐清，四叉貓因無法提出受傷證明而撤回對游男的傷害告訴，另提出5萬元的妨害名譽和解條件，但被游男拒絕，檢察官認為游男當眾朝四叉貓潑灑飲料，足以貶損四叉貓的名譽、人格及社會地位，涉嫌加重誹謗罪嫌。

四叉貓另外控告趙男腳踹傷害，趙男反控被四叉貓推撞而扭傷腳踝部分，經勘驗監視器畫面，趙男有踢腳、但是沒有踢到人，且是自己踩空跌倒，加上雙方都沒有提出足以證明因當天衝突受傷的診斷證明，因此處分不起訴。