新北情侶過馬路被剎停機車嚇到　騎士嗆「怎樣？」2男揮拳互告

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區昨（3日）晚間，29歲秦姓男子與女友在大勇街走行人穿越道時，突然32歲曹姓機車騎士轉彎在斑馬線前剎停，嚇到正在過馬路的秦男，雙方發生口角衝突，秦男氣不過先出手毆打曹男，進而演變街頭互毆，經員警獲報到場，雙方堅持提告，訊後將2人依傷害、毀損等罪移送新北地檢署偵辦。

▼曹姓機車騎士刹停在斑馬線前 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨天晚間8時許，秦姓男子與女友步行在大勇街行人穿越道，就在行進中，曹姓男子騎機車轉彎，看到秦男2人後緊急剎停在斑馬線前，但卻引起秦男不悅，轉頭瞪了一眼，此舉反而牽動曹男情緒，當下打開安全帽護目鏡對秦男說「怎樣？我讓你了啊」，雙方因此起口角。

即便在秦男女友勸說「不要這樣！」秦男依舊壓抑不住怒火，朝曹男揮拳，雙方因此在馬路上互毆，過程中，秦男衣服被扯破，曹男安全帽上行車記錄器也被打壞，轄區警方獲報到場雙方已無爭吵，衝突結果造成雙方都有擦挫傷。事後堅持互告，警訊後依傷害及毀損罪移送新北地檢署偵辦。

▼行人秦男不滿被嚇到又被嗆，雙方在馬路上互毆 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方到場曹男伸手指著秦男（紅箭頭）「他打我」 。（圖／記者陳以昇翻攝）