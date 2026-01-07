五楊高架驚悚車禍！白車撞匝道分隔島車頭全扁　31歲駕駛慘死

▲國道一隊今天凌晨處理五楊高架南向楊梅匝道出口分隔島自撞意外，自小客幾乎全毀。（圖／國道一隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國道五楊高架楊梅南向出口匝道今（7）日凌晨5時許發生自小客車自撞事故，國道一隊員警據報到場處理，發現自小客車嚴重毀損，駕駛卡在車內，警消破壞車體後救出受困陳姓駕駛，但已意識不清無呼吸呈OHCA狀態，經送醫急救後仍宣告急救無效死亡，肇事原因仍待警方調查釐清。

▲警消到場搶救。（圖／國道一隊提供）

國道一隊指出，勤務中心於今天凌晨5時13分許接獲通報，國道1號五楊高架道南向70.9公里楊梅路段1輛小客車自撞事故，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119派救護車協助，警消人員獲報趕抵現場，駕駛人受困車內意識不清，經警消救出送往楊梅天成醫院，經急救無效後宣告死亡。

▲白車轎車車頭整個消失，整輛車扭曲變形成廢鐵。（圖／國道一隊提供）

國道警方調查，白色轎車駕駛是31歲陳姓男子，行經國道1號五楊高架道南向70.9公里楊梅路段出口處，因不明原因自撞校前路出口匝道分隔島島頭肇事，陳男受困車內意識不清，警消以破壞器材協助陳男脫困，緊急送醫急救，仍於清晨6時50分經院方宣告急救無效死亡，陳男酒測值待檢測，至於肇事原因仍待警方調查釐清。

▲警消拖出受困駕駛，送醫搶救。（圖／國道一隊提供）

國道一隊呼籲，用路人應遵守交通規則，隨時注意前方動態，保持安全距離，勿疲勞駕駛，行經匝道處應放慢車速，以維自身行車安全。