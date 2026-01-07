　
社會 社會焦點 保障人權

五楊高架驚悚車禍！白車撞匝道分隔島車頭全扁　31歲駕駛慘死

▲國道一隊今天凌晨處理五楊高架南向楊梅匝道出口分隔島自撞意外，自小客車撞擊猛烈幾乎全毀。（圖／國道一隊提供）

▲國道一隊今天凌晨處理五楊高架南向楊梅匝道出口分隔島自撞意外，自小客幾乎全毀。（圖／國道一隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國道五楊高架楊梅南向出口匝道今（7）日凌晨5時許發生自小客車自撞事故，國道一隊員警據報到場處理，發現自小客車嚴重毀損，駕駛卡在車內，警消破壞車體後救出受困陳姓駕駛，但已意識不清無呼吸呈OHCA狀態，經送醫急救後仍宣告急救無效死亡，肇事原因仍待警方調查釐清。

▲國道一隊今天凌晨處理五楊高架南向楊梅匝道出口分隔島自撞意外，警消到場搶救。（圖／國道一隊提供）

▲警消到場搶救。（圖／國道一隊提供）

國道一隊指出，勤務中心於今天凌晨5時13分許接獲通報，國道1號五楊高架道南向70.9公里楊梅路段1輛小客車自撞事故，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119派救護車協助，警消人員獲報趕抵現場，駕駛人受困車內意識不清，經警消救出送往楊梅天成醫院，經急救無效後宣告死亡。

▲國道一隊今天凌晨處理五楊高架南向楊梅匝道出口分隔島自撞意外，自小客車撞擊後幾成廢鐵。（圖／國道一隊提供）

▲白車轎車車頭整個消失，整輛車扭曲變形成廢鐵。（圖／國道一隊提供）

國道警方調查，白色轎車駕駛是31歲陳姓男子，行經國道1號五楊高架道南向70.9公里楊梅路段出口處，因不明原因自撞校前路出口匝道分隔島島頭肇事，陳男受困車內意識不清，警消以破壞器材協助陳男脫困，緊急送醫急救，仍於清晨6時50分經院方宣告急救無效死亡，陳男酒測值待檢測，至於肇事原因仍待警方調查釐清。

▲國道一隊今天凌晨處理五楊高架南向楊梅匝道出口分隔島自撞意外，警消拖出受困駕駛送醫急救。（圖／國道一隊提供）

▲警消拖出受困駕駛，送醫搶救。（圖／國道一隊提供）

國道一隊呼籲，用路人應遵守交通規則，隨時注意前方動態，保持安全距離，勿疲勞駕駛，行經匝道處應放慢車速，以維自身行車安全。

快訊／桃園某大學生教室上課突昏倒　當場斷氣送醫搶救不治

誘騙國人赴柬埔寨連孕婦也打　詐團小組長押解返台今起訴

鄭文燦涉貪案遭質疑「洗筆錄」　檢反控辯方切割證據+「洗印象」

01/05 全台詐欺最新數據

台南自小客撞前車　一路往前推7車受損

台南自小客撞前車　一路往前推7車受損

台南市東區小東路今(2日)下午發生連環車禍，一名70多歲陳姓男子駕駛自小客車，行經小東路混合車道直行時，不明原因推撞前方正在停等的車輛，事故共波及7部自小客車，所幸僅造成陳姓駕駛輕微扭傷，並未釀成重大傷亡。

3寶硬闖高乘載車道　客運直接追撞22人嚇壞

3寶硬闖高乘載車道　客運直接追撞22人嚇壞

轎車向右一斜撞倒27部機車　肇事駕駛跑了

轎車向右一斜撞倒27部機車　肇事駕駛跑了

桃鶯陸橋車輛拋錨　桃警緊急救援排堵

桃鶯陸橋車輛拋錨　桃警緊急救援排堵

高雄驚見「移動炮台」小客車沿路狂炸鞭炮

高雄驚見「移動炮台」小客車沿路狂炸鞭炮

五楊高架楊梅匝道分隔島自撞事故自小客車駕駛受困急救無效

