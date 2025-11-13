高雄驚見「移動炮台」小客車沿路狂炸鞭炮　離譜畫面曝光

記者賴文萱／高雄報導

高雄一輛自小客車被民眾直擊，行經苓雅區三多二路時，竟沿路燃放鞭炮，危險舉動嚇壞其他用路人。對此，警方調閱監視器確認此事，查出車主為60歲李姓男子，將通知到案開罰。

▲高雄小客車沿路狂炸鞭炮，離譜畫面曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據曝光的監視器影像，當時一輛白色自小客車行駛在三多二路，不顧路上還有其他車輛，沿途燃放大量鞭炮，一路對外狂炸，誇張舉動嚴重危害其他用路人安全。

警方調閱監視器，追查這起事故發生在13日5時49分，影片中車輛跨越二車道行駛，違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第12款，處600元以上1,800元以下罰鍰。

▲小客車沿路狂炸鞭炮，離譜畫面曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，行駛中燃放鞭炮，違反同法第43條第1項第1款，危險駕車，處6,000元以上36,000元以下罰鍰、當場禁止駕駛並吊扣汽車牌照六個月；並違反社會秩序維護法第63條第4款，放置、投擲或發射有殺傷力之物品而有危害他人身體或財物之虞者，處三日以下拘留或30,000元以下罰鍰；危險駕車並涉嫌違反刑法第185條公共危險罪。

警方表示，已鎖定60歲車主李姓男子，將於查緝到案後，依法開罰並偵辦。同時，也會將資料移請消防局及環保局依權責審認裁罰。