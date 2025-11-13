　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

轎車遇鳳凰大雨陸橋上罷工！下班尖峰後方紫爆　桃警排除障礙

▲桃園市林姓男子昨晚駕駛轎車行經桃園區桃鶯陸橋上時，突然拋錨導致後方車陣嚴重回堵。（圖／桃園警分局提供）

▲桃園市林姓男子昨晚駕駛轎車行經桃園區桃鶯陸橋上時，突然拋錨導致後方車陣嚴重回堵。（圖／桃園警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子昨（12）日晚間駕駛自小客車行經桃園區桃鶯陸橋上時，突然引擎熄火拋錨卡在陸橋上，導致後方車陣嚴重回堵，桃園警分局巡邏員警察覺後，發現自小客車拋錨卡在陸橋處，因正值下班尖峰，因此立即淨空陸橋上車輛，再指揮林男將自小客車緩緩倒車滑下陸橋，員警合力將車推向路肩安全處，找來吊車協助拖吊排除障礙，終於順利排解現場狀況，林姓男子對警方協助感謝不已。

▲桃園市林姓男子昨晚駕駛轎車行經桃園區桃鶯陸橋上突然拋錨，警方先淨空陸橋上車陣。（圖／桃園警分局提供）

▲桃園市林姓男子昨晚駕駛轎車行經桃園區桃鶯陸橋上突然拋錨，警方先淨空陸橋上車陣。（圖／桃園警分局提供）

桃園警方指出，昨晚7時許，桃園警分局武陵派出所員警李正珉、陳婕苡與林冠妤巡邏時，發現桃鶯路陸橋上嚴重迴堵立即沿線查看，結果發現林姓男子駕駛自小客車拋錨熄火在陸橋頂點路中，因正值下班尖峰車流高峰期，林男進退維谷，急得滿頭大汗。

▲桃園市林姓男子昨晚駕駛轎車行經桃園區桃鶯陸橋上突然拋錨，警方協助字自小客車倒車滑下陸橋，再合力推至路旁安全處。（圖／桃園警分局提供）

▲桃園市林姓男子昨晚駕駛轎車行經桃園區桃鶯陸橋上突然拋錨，警方協助字自小客車倒車滑下陸橋，再合力推至路旁安全處。（圖／桃園警分局提供）

員警立即分工，以巡邏車為屏障封鎖路段，疏導陸橋上車流改道行駛，再將陸橋上車輛淨空，指揮林男將拋錨轎車緩緩倒車滑下陸橋，員警再合力將自小客推至路肩安全處所等待拖吊車，順利排除路障；桃園警分局呼籲，汽機車駕駛人上路前應檢查車況，避免車輛半路故障拋錨，影響自身與其他車輛行車安全。

 【更多新聞】

23歲男誆建商董座兒！揪投資虛幣+AI詐5639萬　擁金塊爽開麥拉倫

17年前殺姐弟戀愛人逃死刑！出獄勒殺新歡　恐怖情人收押理由曝

海陸上兵推摔排長還嗆「要弄死你」　檢起訴請求從重量刑

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 0703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「陶朱隱園」買方回頭大砍9千萬！　成交總價降至11.1億
23歲騎士卡賓士車底亡　奪命瞬間曝光
吊車大王「2小山貓+怪手」進場！　喊話同業協助救災
預測颱風假翻車！台大大氣系學生300份雞排：沒錢了
快訊／黃明志獲釋倒數「女友來接他」　律師抵達警局
黃明志捲謝侑芯猝死案11天！　父親苦等：消息都是看報紙
快訊／新堰塞湖提早溢流！　泥水狂奔畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嬤半夜3點路邊苦守「尪找不到我會怕」　真惹鼻酸：他已過世10年

賓士左轉「奪命瞬間曝光」！23歲騎士直行遭撞　卡車底生日變忌日

怪風狂吹驚悚斷指！小1男童想上廁所　慘被教室門夾斷右手中指

原價轉讓太誘人！粉絲搶BLACKPINK門票被騙10萬　刑事局逮7嫌

消防員前男友有新歡還結婚　怨女盜情敵照片PO文徵友...這下慘了

快訊／馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

台中OL筆電包掛機車上　「北區NPC」摸走瞬間全都錄...火速遭逮

「台中隊」菁英20人馳援蘇澳　超強指揮官曾支援高雄、嘉義風災

轎車遇鳳凰大雨陸橋上罷工！下班尖峰後方紫爆　桃警排除障礙

嘉義首例普發1萬詐騙！她誤信臉書廣告　寄金融卡「驗證」遭詐

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

吳宗憲勸粿粿淨身出戶「不要再掙扎」　會約女生到家？羅志祥曝：都在念經XD

五結鄉大淹！護理師「人車搭竹筏」渡水畫面曝　急到院上班救傷患

鳳凰警戒範圍縮減為8縣市　估今晚登陸後減弱為熱帶低壓

宜蘭沉浸式釣蝦

《操控遊戲》池昌旭遭陷害入獄黑化　都敬秀瘋到可怕！聯手惡人李光洙

嬤半夜3點路邊苦守「尪找不到我會怕」　真惹鼻酸：他已過世10年

賓士左轉「奪命瞬間曝光」！23歲騎士直行遭撞　卡車底生日變忌日

怪風狂吹驚悚斷指！小1男童想上廁所　慘被教室門夾斷右手中指

原價轉讓太誘人！粉絲搶BLACKPINK門票被騙10萬　刑事局逮7嫌

消防員前男友有新歡還結婚　怨女盜情敵照片PO文徵友...這下慘了

快訊／馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

台中OL筆電包掛機車上　「北區NPC」摸走瞬間全都錄...火速遭逮

「台中隊」菁英20人馳援蘇澳　超強指揮官曾支援高雄、嘉義風災

轎車遇鳳凰大雨陸橋上罷工！下班尖峰後方紫爆　桃警排除障礙

嘉義首例普發1萬詐騙！她誤信臉書廣告　寄金融卡「驗證」遭詐

王彥程超熱門！韓職9隊都在搶？　樂天球團一度拒談

中華醫大攜手育英醫專簽署策略聯盟　打造「5+2」醫護人才培育鏈

日本警方獲准用步槍殺熊　熊害13死居民恐懼：熊越來越不怕人

嬤半夜3點路邊苦守「尪找不到我會怕」　真惹鼻酸：他已過世10年

「徒手摔熊」繼續熬湯！日拉麵店員工背景曝光　老闆親揭：是傳說

森崴能源Q3大虧77億元　認列子公司代墊風電工程款

北部4耶誕景點免費玩！賞威尼斯主題燈光秀　動物方城市主角迎賓

姜白虎是先例！金倒永恐遭大幅扣薪：不只身體心也非常痛苦

《天命2》玩家數崩跌...索尼認315億日圓損失　新作品成救命線

嚴堵豬瘟！農業部取消「首次非故意免罰」　收寄豬肉郵包初犯罰20萬

【風強到走不動】新竹勇者狂風中撐傘...下秒被吹得咪咪冒冒

社會熱門新聞

19年LEXUS轎車法拍1500元　中古車業者直言虧大了

老母悶死癱瘓50年兒　學者喊話總統特赦

暴雨灌爆宜蘭！計程車博物館慘泡水

知名麻辣鍋涉洗錢　闆娘聲押禁見

新北大樓深夜大火！1女無呼吸心跳

即／知名麻辣鍋闆娘助詐團洗錢　今晨羈押禁見

渣男約國一少女3度開房害懷孕　不領養孩子被重判

即／新北汐止某國小傳意外　7歲男童右手中指被門夾斷送醫

即／馬太鞍溪新堰塞湖提早溢流　泥水狂奔畫面曝

她拿假護照4度進出台灣　遇真愛才露餡

28年前命案！　國中生亡靈二度託夢決心復仇

抓4歲童去撞牆變植物人　媽媽男友起訴

台南凌晨2轎車相撞　5人送醫

被AAV7兩棲車輾成廢鐵　2車主體恤救災未報案求償

更多熱門

相關新聞

高雄驚見「移動炮台」小客車沿路狂炸鞭炮

高雄驚見「移動炮台」小客車沿路狂炸鞭炮

高雄一輛自小客車被民眾直擊，行經苓雅區三多二路時，竟沿路燃放鞭炮，危險舉動嚇壞其他用路人。對此，警方調閱監視器確認此事，查出車主為60歲李姓男子，將通知到案開罰。

國3掉落金屬片！柳營段17車閃避不及輾壓釀4傷

國3掉落金屬片！柳營段17車閃避不及輾壓釀4傷

台南仁德路口大貨車與自小客車轉彎擦撞酒測值皆為0

台南仁德路口大貨車與自小客車轉彎擦撞酒測值皆為0

女駕駛未注意車況　自小客翻覆 2人輕傷

女駕駛未注意車況　自小客翻覆 2人輕傷

81歲嬤過馬路被撞死　無良駕駛直接落跑

81歲嬤過馬路被撞死　無良駕駛直接落跑

關鍵字：

下班尖峰自小客車陸橋上拋錨桃警助排解

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陸懸賞百萬！徵集八炯、閩南狼犯罪線索

暗助粿粿婚內出軌是他！　躲信義區約會王子

黃明志明將獲釋！　大馬檢方證實：沒證據

胡瓜18字回應兒子胡釋安助粿粿出軌

簡廷芮、王品澔「情人節合唱影片被挖」　釣出范姜彥豐留言

客服回信竟酸「白痴客人」　Klook道歉

《星光》女星遭家暴照片曝「雙眼充血」開打離婚官司

王義川質疑北市府解約涉圖利　網友傻眼：真的準備抓蔣萬安跟黃仁勳

快訊／8級強風來了　北北基大雨特報

最難交到知心好友星座Top 3

G級AV女神合體東尼大木…奇葩劇情曝

太子集團發聲明！否認一切違法行為

徐亨認「好久沒有演藝工作」　深夜沉痛發文

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

19年LEXUS轎車法拍1500元　中古車業者直言虧大了

更多

最夯影音

更多
「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝
王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面