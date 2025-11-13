轎車遇鳳凰大雨陸橋上罷工！下班尖峰後方紫爆　桃警排除障礙

▲桃園市林姓男子昨晚駕駛轎車行經桃園區桃鶯陸橋上時，突然拋錨導致後方車陣嚴重回堵。（圖／桃園警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子昨（12）日晚間駕駛自小客車行經桃園區桃鶯陸橋上時，突然引擎熄火拋錨卡在陸橋上，導致後方車陣嚴重回堵，桃園警分局巡邏員警察覺後，發現自小客車拋錨卡在陸橋處，因正值下班尖峰，因此立即淨空陸橋上車輛，再指揮林男將自小客車緩緩倒車滑下陸橋，員警合力將車推向路肩安全處，找來吊車協助拖吊排除障礙，終於順利排解現場狀況，林姓男子對警方協助感謝不已。

▲桃園市林姓男子昨晚駕駛轎車行經桃園區桃鶯陸橋上突然拋錨，警方先淨空陸橋上車陣。（圖／桃園警分局提供）

桃園警方指出，昨晚7時許，桃園警分局武陵派出所員警李正珉、陳婕苡與林冠妤巡邏時，發現桃鶯路陸橋上嚴重迴堵立即沿線查看，結果發現林姓男子駕駛自小客車拋錨熄火在陸橋頂點路中，因正值下班尖峰車流高峰期，林男進退維谷，急得滿頭大汗。

▲桃園市林姓男子昨晚駕駛轎車行經桃園區桃鶯陸橋上突然拋錨，警方協助字自小客車倒車滑下陸橋，再合力推至路旁安全處。（圖／桃園警分局提供）

員警立即分工，以巡邏車為屏障封鎖路段，疏導陸橋上車流改道行駛，再將陸橋上車輛淨空，指揮林男將拋錨轎車緩緩倒車滑下陸橋，員警再合力將自小客推至路肩安全處所等待拖吊車，順利排除路障；桃園警分局呼籲，汽機車駕駛人上路前應檢查車況，避免車輛半路故障拋錨，影響自身與其他車輛行車安全。