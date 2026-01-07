　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拿女人子宮換總預算通過？　民進黨團：絕不會成為交換籌碼

▲▼台灣女人連線、婦女新知基金會、彩虹平權大平台、台灣婦女團體全國聯合會舉行「單女女同可上路、代孕制度現難行」記者會，進黨立法委員范雲、吳思瑤、張雅琳、黃捷、吳沛憶、林月琴、郭昱晴、陳培瑜出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲「單女女同可上路　代孕制度現難行　《人工生殖法》修法應與代孕母脫鉤　並逐條實質審查」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

前民眾黨主席柯文哲與白委陳昭姿日前為《人工生殖法》納入代理孕母拜會藍委和民進黨團總召柯建銘、民進黨團，柯建銘則當面請託處理總預算和軍購案，立院衛環委員會民進黨召委劉建國變更委員會議程，排入該法逐條審查，遭外界質疑用女性權益換取總預算通過。民進黨政策會執行長吳思瑤今（7日）表示，排案是讓議案可充分討論，不管是女性身體自主權乃至於子女最大利益，「不應當被政治交換，也不會被交換。民進黨團書記長陳培瑜也強調，民進黨團立場非常清楚，絕對不會做為交換的籌碼，也不會做為交換的工具。

台灣女人連線、婦女新知基金會、彩虹平權大平台等社會團體與民進黨立委范雲、黃捷、吳思瑤、吳沛憶、郭昱晴、林月琴、陳培瑜和張雅琳今（7日）共同召開「單女女同可上路　代孕制度現難行　《人工生殖法》修法應與代孕母脫鉤　並逐條實質審查」記者會。

身兼民進黨政策會執行長的吳思瑤表示，「今天吳思瑤以個人的身份，我同時也代表民進黨政策會」，向社會說明，她整理出明日即將排審且正式列案的議案有18案，最大公約數就是開放女同性配偶及未婚女性可以來適用人工生殖技術。至於藍白委員所提案的代孕的部分，不管是無子宮或因病需要代孕配偶，或是有子宮跨性別者，這些代孕的部分，都不是多數的意見。

▲▼民進黨立委吳思瑤整理各版《人工生殖法》。（圖／立委吳思瑤國會辦公室提供）

▲吳思瑤整理各版《人工生殖法》。（圖／立委吳思瑤國會辦公室提供）

吳思瑤指出，民進黨意見就是，《人工生殖法》要「有共識者先行」，也堅信排案是讓議案可以充分討論、在國會進行意見交換，不管是女性身體自主權乃至於子女最大利益，「不應當被政治交換，也不會被交換，這是我們站在這裡共同的立場跟喊話」，這部攸關生命的法案，社會討論了30年，國會沒道理1天就送出，「這是我們共同的立場，我們也會努力捍衛」。

▲▼民進黨立委陳培瑜出席「單女女同可上路　代孕制度現難行　《人工生殖法》修法應與代孕母脫鉤　並逐條實質審查」記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨團書記長陳培瑜。（圖／記者詹詠淇攝）

民進黨團書記長陳培瑜則強調，民進黨團立場非常清楚，絕對不會作為交換的籌碼，也不會作為交換的工具。她也以「靈魂拷問」分享擔心代孕的原因，假設陳培瑜當代理孕母，有一天出車禍時，醫生戲劇性問她家人，「陳培瑜跟小孩只能二選一的時候，請問該怎麼辦？」如果她想要保住自己，對方卻說「不行，我付了錢，你要還給我小孩」時，在手術台的醫生該怎麼辦？這就是之所以要把代理孕母跟女同志版本脫鉤最重要的原因。

陳培瑜說，假設有位在家庭長期處於弱勢的婦女，其先生、婆婆公公告訴她，「反正你每天閒閒在家沒事做，現在有代理孕母，你可以拿妳的身體來賺錢，那不如妳也成為家庭經濟貢獻來源的一份子吧！」這樣的女性有選擇權嗎？她能說不嗎？她的身體成為替家庭付出的籌碼、工具。

陳培瑜也說，大家對於民進黨團是不是突襲式這個排案有非常多困惑，但她自己的解讀是，如果今天陳昭姿要以這個作為對民進黨的拷問，「那我們自己提出排案權也許不是壞事，因為我們必須把行政院的態度、執政黨團的態度、民進黨團的態度透過排案呈現出來」，必須勇於回答、面對這個問題，明天一起好好審理相關法條。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 9483 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
失業倒數？這7種工作「2030年恐消失」
基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費
強烈冷氣團影響到明天！　最新預測曝
鄭家純懷孕「胎停」流產　醫揭4可能原因
快訊／元旦落海失聯　遺體7天後找到了
結帳要找載具！iPhone「實用1功能」秒跳出　一票人驚：超

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費

民進黨高雄市長初選最新民調！　對比式、互比式邱議瑩都衝第1

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

不滿被「台股文」打臉　小草出征提黃暐瀚過世母親嗆可悲

F-16飛官墜海失聯　黃國昌轟民進黨：藉機攻訐在野黨未審總預算

張啓楷：若當選將推國中小營養午餐免費、65歲長者健保費全額補助

罕見共識！王世堅指藍白「未來帳戶」有點荒謬　賴清德態度曝

不讓北士科變下一個內科　李四川：朝無人駕駛園區規劃

又出包！麥玉珍質詢跳針狂問社維法　馬士元無奈：這次是修國安法

基層焦慮新北母雞在哪？　國民黨：議會會期後會有完整結果

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

18縣市低溫特報　越晚越冷跌破10度

8分鐘掌握　黃仁勳CES演講5大重點　會思考的自動駕駛　Alpamayo來了

島根6.2地震「型態像台灣嘉南」　專家：前往日本5地區要留意

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費

民進黨高雄市長初選最新民調！　對比式、互比式邱議瑩都衝第1

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

不滿被「台股文」打臉　小草出征提黃暐瀚過世母親嗆可悲

F-16飛官墜海失聯　黃國昌轟民進黨：藉機攻訐在野黨未審總預算

張啓楷：若當選將推國中小營養午餐免費、65歲長者健保費全額補助

罕見共識！王世堅指藍白「未來帳戶」有點荒謬　賴清德態度曝

不讓北士科變下一個內科　李四川：朝無人駕駛園區規劃

又出包！麥玉珍質詢跳針狂問社維法　馬士元無奈：這次是修國安法

基層焦慮新北母雞在哪？　國民黨：議會會期後會有完整結果

李在鎔掃100隻Labubu？傳聞登熱搜、股價飆　三星急澄清

黃曉明舊愛直播關濾鏡！　網抓包「牆壁在動」酸爆：住在異空間吧

16輛偵防車到位守護治安第一線　雲林縣持續強化警政量能

擠爆市府！台中伴手禮百家爭霸戰開打　老將新秀齊聚

熊霓瘦身有成「內衣全換新」 　剪30公分短髮燦笑「回頭率變高」

因盜版漫畫損失上億...日政府出招「AI偵測系統」、加速翻譯流程

四川社區群發簡訊提醒「多吃狗肉」　官方回應：只是養生建議

英文菜單貴1倍！大阪拉麵店「雙重定價」中國客氣炸　老闆喊冤

台股噴8530億天量！外資反手賣超298億元　調節台積電2.6萬張

四大天王合體夢碎！　羅志祥點破關鍵「昔嘗試過」：不會有人理

【嘴很挑耶】企鵝被餵食下秒直接甩地上：我呸！那麼難吃

政治熱門新聞

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

失聯飛官剛蜜月歸建2天！與上士妻服役花蓮基地

曝辛柏毅呼叫「高度一直在下降」　空軍：但還無法證明他有跳傘

F16飛官墜海　潛水教練：沒防寒衣2小時就發抖

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

點空軍F-16V失事記者會3重點　媒體人痛批：這種情況是讓教官玩命?

辛柏毅度蜜月返台4天出事　隊長：去冰島、芬蘭是他一輩子夢想

F-16夜航兩殺手「空間迷向、操控撞地」　空軍：辛柏毅該做的都做了

F-16飛官失事失聯　國民黨團轟賴政府：拿國軍官兵性命當人肉盾牌

辛柏毅F-16V失事關鍵60秒！　一圖還原完整時序

空軍令F-16停飛！督察長哽咽籲國人替辛柏毅祈福　最新搜救兵力曝

絕口不提F-16飛官失事　鄭麗文中常會狂讚蔡正元頒實踐一等獎章

辛柏毅墜海失蹤　揭密F-16夜訓死亡陷阱

LIVE／飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機失聯　空軍10：00說明狀況

更多熱門

相關新聞

民團偕8女綠委籲《人工生殖法》與代孕脫鉤　憂利益交換犧牲女性子宮

民團偕8女綠委籲《人工生殖法》與代孕脫鉤　憂利益交換犧牲女性子宮

前民眾黨主席柯文哲與白委陳昭姿日前為《人工生殖法》納入代理孕母拜會藍委和民進黨團總召柯建銘、民進黨團，柯建銘則當面請託處理總預算和軍購案，立院衛環委員會民進黨召委劉建國變更委員會議程，排入該法逐條審查，遭外界質疑用女性權益換取總預算通過。對此，民團與8名女綠委今（7日）共同召開記者會，呼籲《人工生殖法》修法應與代孕母脫鉤，並逐條審查。台灣女人連線理事長林綠紅說，若明日法案就出委，她會認為立法院利益交換，犧牲弱勢女性子宮權。

TPASS恐斷炊！藍酸危言聳聽　王義川：若業者退出國民黨要負責

TPASS恐斷炊！藍酸危言聳聽　王義川：若業者退出國民黨要負責

TPASS恐斷炊！江怡臻批綠狼來了　綠議員反酸：發文打臉自己的黨？

TPASS恐斷炊！江怡臻批綠狼來了　綠議員反酸：發文打臉自己的黨？

F-16戰機花蓮外海失聯　民進黨南投縣長提名記者會確定延期

F-16戰機花蓮外海失聯　民進黨南投縣長提名記者會確定延期

謝典霖晚間證實：我不選縣長了

謝典霖晚間證實：我不選縣長了

關鍵字：

代理孕母陳昭姿吳思瑤陳培瑜人工生殖法民進黨

讀者迴響

熱門新聞

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

莫莉助理墜樓亡！遭網暴是「翻版蘿拉」

搜救飛官辛柏毅第16hrs！妻、父母一見面抱頭痛哭

羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不一樣」　婚後最大摩擦曝

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

定期定額台積電　「1股都沒買到」一票笑+1

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因老公1句話

飲食清淡！27歲健身教練「精子畸形率破90%」崩潰

林俊傑才認愛！女友七七突現身派出所報案

更多

最夯影音

更多
F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面