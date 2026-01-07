拿女人子宮換總預算通過？　民進黨團：絕不會成為交換籌碼

▲「單女女同可上路 代孕制度現難行 《人工生殖法》修法應與代孕母脫鉤 並逐條實質審查」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

前民眾黨主席柯文哲與白委陳昭姿日前為《人工生殖法》納入代理孕母拜會藍委和民進黨團總召柯建銘、民進黨團，柯建銘則當面請託處理總預算和軍購案，立院衛環委員會民進黨召委劉建國變更委員會議程，排入該法逐條審查，遭外界質疑用女性權益換取總預算通過。民進黨政策會執行長吳思瑤今（7日）表示，排案是讓議案可充分討論，不管是女性身體自主權乃至於子女最大利益，「不應當被政治交換，也不會被交換。民進黨團書記長陳培瑜也強調，民進黨團立場非常清楚，絕對不會做為交換的籌碼，也不會做為交換的工具。

台灣女人連線、婦女新知基金會、彩虹平權大平台等社會團體與民進黨立委范雲、黃捷、吳思瑤、吳沛憶、郭昱晴、林月琴、陳培瑜和張雅琳今（7日）共同召開「單女女同可上路 代孕制度現難行 《人工生殖法》修法應與代孕母脫鉤 並逐條實質審查」記者會。

身兼民進黨政策會執行長的吳思瑤表示，「今天吳思瑤以個人的身份，我同時也代表民進黨政策會」，向社會說明，她整理出明日即將排審且正式列案的議案有18案，最大公約數就是開放女同性配偶及未婚女性可以來適用人工生殖技術。至於藍白委員所提案的代孕的部分，不管是無子宮或因病需要代孕配偶，或是有子宮跨性別者，這些代孕的部分，都不是多數的意見。

▲吳思瑤整理各版《人工生殖法》。（圖／立委吳思瑤國會辦公室提供）

吳思瑤指出，民進黨意見就是，《人工生殖法》要「有共識者先行」，也堅信排案是讓議案可以充分討論、在國會進行意見交換，不管是女性身體自主權乃至於子女最大利益，「不應當被政治交換，也不會被交換，這是我們站在這裡共同的立場跟喊話」，這部攸關生命的法案，社會討論了30年，國會沒道理1天就送出，「這是我們共同的立場，我們也會努力捍衛」。

▲民進黨團書記長陳培瑜。（圖／記者詹詠淇攝）

民進黨團書記長陳培瑜則強調，民進黨團立場非常清楚，絕對不會作為交換的籌碼，也不會作為交換的工具。她也以「靈魂拷問」分享擔心代孕的原因，假設陳培瑜當代理孕母，有一天出車禍時，醫生戲劇性問她家人，「陳培瑜跟小孩只能二選一的時候，請問該怎麼辦？」如果她想要保住自己，對方卻說「不行，我付了錢，你要還給我小孩」時，在手術台的醫生該怎麼辦？這就是之所以要把代理孕母跟女同志版本脫鉤最重要的原因。

陳培瑜說，假設有位在家庭長期處於弱勢的婦女，其先生、婆婆公公告訴她，「反正你每天閒閒在家沒事做，現在有代理孕母，你可以拿妳的身體來賺錢，那不如妳也成為家庭經濟貢獻來源的一份子吧！」這樣的女性有選擇權嗎？她能說不嗎？她的身體成為替家庭付出的籌碼、工具。

陳培瑜也說，大家對於民進黨團是不是突襲式這個排案有非常多困惑，但她自己的解讀是，如果今天陳昭姿要以這個作為對民進黨的拷問，「那我們自己提出排案權也許不是壞事，因為我們必須把行政院的態度、執政黨團的態度、民進黨團的態度透過排案呈現出來」，必須勇於回答、面對這個問題，明天一起好好審理相關法條。