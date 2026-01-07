　
政治

許淑華堅持「茶鄉」名間鄉興建焚化爐　規模達南投垃圾量兩倍

▲▼南投茶鄉名間焚化爐開發案遭當地民眾抗議。（圖／時代力量提供）

▲南投茶鄉名間焚化爐開發案遭當地民眾抗議。（圖／時代力量提供）

記者杜冠霖／台北報導

南投縣政府昨召開名間焚化爐開發案的興辦事業計畫審查會及二階環評說明會，縣長許淑華執意於「茶鄉」名間鄉興建焚化爐。對此，時代力量嚴正指出，此案打著「公共利益」旗號，表面宣稱為解決垃圾問題，實則是赤裸裸的金權利益分配。許淑華縣長無視民意反對，執意用名間鄉居民的健康與在地茶產業生計，換取事業廢棄物處理背後的龐大利益，這種治理邏輯令人心寒。

南投縣每日實際垃圾產出量僅約250公噸，然而縣府原先規劃的焚化量竟高達700公噸，即便後來在民意抗爭壓力下調降為500公噸，依然存在約250公噸的巨大缺口。時力直言，這明顯多出的處理能量，正是為了承接利潤更高、來自全國的事業廢棄物。該焚化爐的設立初衷，根本不是為了服務南投縣民，而是為了創造額外收益，讓「廢棄物處理配額」成為地方政治資源分配與賺取暴利的工具。

時代力量嚴正向許淑華縣長提出「三問」，要求縣府正面回應：第一，南投每日垃圾量僅約250公噸，縣府為何堅持興建處理容量翻倍的焚化爐？縣府不惜犧牲人民健康與環境，也要換取焚化事業廢棄物的空間，背後的利益究竟打算分配給誰？第二，名間鄉擁有全台知名的茶產業鏈，縣府為何無視焚化爐環境風險將對「茶鄉」品牌形象造成的毀滅性打擊，仍執意選址在此？

第三，近十年來，南投縣人口下降7%，垃圾量卻大增24%，顯示垃圾減量管理已出現嚴重問題。為何南投縣府不優先提出有效的源頭減量或資源化政策，卻故意將爭議最大的焚化爐塑造成「唯一選項」？

時代力量呼籲，許淑華縣長應正視名間鄉親與廣大縣民的憤怒，立即停止推動焚化爐的相關程序，縣府更應停止將焚化爐視為唯一解方的政治算計，回應社會對於健康權、生計安全與世代正義的質疑，提出合理且適當的垃圾減量及替代措施。時代力量強調，絕不容許南投縣府用鄉親的生存空間換取金權利益，未來將持續監督到底，守護南投的土地與人民。

失業倒數？這7種工作「2030年恐消失」
基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費
強烈冷氣團影響到明天！　最新預測曝
鄭家純懷孕「胎停」流產　醫揭4可能原因
快訊／元旦落海失聯　遺體7天後找到了

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費

民進黨高雄市長初選最新民調！　對比式、互比式邱議瑩都衝第1

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

不滿被「台股文」打臉　小草出征提黃暐瀚過世母親嗆可悲

F-16飛官墜海失聯　黃國昌轟民進黨：藉機攻訐在野黨未審總預算

張啓楷：若當選將推國中小營養午餐免費、65歲長者健保費全額補助

罕見共識！王世堅指藍白「未來帳戶」有點荒謬　賴清德態度曝

不讓北士科變下一個內科　李四川：朝無人駕駛園區規劃

又出包！麥玉珍質詢跳針狂問社維法　馬士元無奈：這次是修國安法

基層焦慮新北母雞在哪？　國民黨：議會會期後會有完整結果

營養午餐免費20億經費哪來？　蔣：追加預算

台北市長蔣萬安昨宣布今年台北市國中小營養午餐全面免費，讓每名學童的父母年省下新台幣上萬元。針對該筆經費，台北市教育局長湯志民表示，此政策初估需約20億餘元，將採追加預算方式編列。被問到若認為是有力的投資，為什麼來不及規劃在今年總預算案，而採用追加預算？蔣萬安今（7日）回應，其實討論很久，很多的細節都不斷在跟各局處交換意見，檢視台北市整體的財政和預算的狀況，透過追加預算的方式執行。

四小黨「台灣前進陣線」搶攻2026　第一波縣市議員提名7人出列

TPASS恐斷炊！藍酸危言聳聽　王義川：若業者退出國民黨要負責

TPASS恐斷炊！江怡臻批綠狼來了　綠議員反酸：發文打臉自己的黨？

謝典霖晚間證實：我不選縣長了

關鍵字：

南投焚化爐茶鄉名間鄉垃圾處理時代力量環評焚化爐國民黨許淑華

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

