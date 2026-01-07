許淑華堅持「茶鄉」名間鄉興建焚化爐　規模達南投垃圾量兩倍

▲南投茶鄉名間焚化爐開發案遭當地民眾抗議。（圖／時代力量提供）



記者杜冠霖／台北報導

南投縣政府昨召開名間焚化爐開發案的興辦事業計畫審查會及二階環評說明會，縣長許淑華執意於「茶鄉」名間鄉興建焚化爐。對此，時代力量嚴正指出，此案打著「公共利益」旗號，表面宣稱為解決垃圾問題，實則是赤裸裸的金權利益分配。許淑華縣長無視民意反對，執意用名間鄉居民的健康與在地茶產業生計，換取事業廢棄物處理背後的龐大利益，這種治理邏輯令人心寒。

南投縣每日實際垃圾產出量僅約250公噸，然而縣府原先規劃的焚化量竟高達700公噸，即便後來在民意抗爭壓力下調降為500公噸，依然存在約250公噸的巨大缺口。時力直言，這明顯多出的處理能量，正是為了承接利潤更高、來自全國的事業廢棄物。該焚化爐的設立初衷，根本不是為了服務南投縣民，而是為了創造額外收益，讓「廢棄物處理配額」成為地方政治資源分配與賺取暴利的工具。

時代力量嚴正向許淑華縣長提出「三問」，要求縣府正面回應：第一，南投每日垃圾量僅約250公噸，縣府為何堅持興建處理容量翻倍的焚化爐？縣府不惜犧牲人民健康與環境，也要換取焚化事業廢棄物的空間，背後的利益究竟打算分配給誰？第二，名間鄉擁有全台知名的茶產業鏈，縣府為何無視焚化爐環境風險將對「茶鄉」品牌形象造成的毀滅性打擊，仍執意選址在此？

第三，近十年來，南投縣人口下降7%，垃圾量卻大增24%，顯示垃圾減量管理已出現嚴重問題。為何南投縣府不優先提出有效的源頭減量或資源化政策，卻故意將爭議最大的焚化爐塑造成「唯一選項」？

時代力量呼籲，許淑華縣長應正視名間鄉親與廣大縣民的憤怒，立即停止推動焚化爐的相關程序，縣府更應停止將焚化爐視為唯一解方的政治算計，回應社會對於健康權、生計安全與世代正義的質疑，提出合理且適當的垃圾減量及替代措施。時代力量強調，絕不容許南投縣府用鄉親的生存空間換取金權利益，未來將持續監督到底，守護南投的土地與人民。