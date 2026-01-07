展望2026年　國台辦：與台灣「有關政黨」深化交流、鞏固互信

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

展望2026年兩岸關係發展，大陸國台辦發言人陳斌華表示，陸方將堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，同時不斷完善促進兩岸經濟文化交流合作的制度和政策，推進兩岸加強產業合作，推動兩岸經濟合作。

今（7）日是大陸國台辦2026年的第一場例行記者會，陳斌華總結2025年兩岸關係發展情況，並展望2026年兩岸關係。他表示，2025年大陸牢牢把握兩岸關係主導權主動權，推動兩岸交流合作、融合發展邁上更高水準，展現遏制「台獨」分裂和外來干涉更強能力。

對於2025年的兩岸經濟交流合作，陳斌華表示，去年1至10月，大陸新設台資企業6423家，實際使用台資金額17.5億美元，年增53％。1至11月，兩岸貿易額達2853.95億美元，年增7.3％。去年1至11月，「小三通」共開航10997次，年增38.69％；載運旅客175.43萬人次，年增45.77％。

展望2026年，陳斌華表示，新的一年，大陸將堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，「團結廣大台灣同胞，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業」。

陳斌華還指出，2026年大陸將不斷完善促進兩岸經濟文化交流合作的制度和政策，高質量推進兩岸融合發展示範區建設，加強產業合作，推動兩岸經濟合作；落實台灣同胞享受同等待遇政策，為台胞扎根大陸發展提供更多機遇、更好環境、更寬廣舞台，積極助力台商台企融入新發展格局。

談及2026年大陸與台灣政黨、團體、代表性人士展開交流對話的規劃，陳斌華回應，大陸將著眼台海形勢和兩岸關係發展變化，在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上，同台灣有關政黨、團體和代表性人士深化交流、增進共識、鞏固互信，團結廣大台灣同胞一道推動兩岸關係和平發展。

