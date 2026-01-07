　
國際

葬禮前「兒子死而復生」！家屬哀悼3周　竟是警察認錯人

▲▼醫院,住院,病床,病患,患者,醫師,護理師,護士,病房。（圖／CFP）

▲英國一場重大車禍，竟發生認錯死者與傷患的離譜失誤。（示意圖／CFP，下同）

記者吳美依／綜合報導

英國南約克郡（South Yorkshire）發生重大烏龍事件，警方調查一場重大車禍時，誤將2名少年身分搞混，導致一個家庭以為兒子還在醫院接受治療，實際上早已天人永隔，另一個家庭則為依然存活的兒子哀悼整整3周。

重大車禍釀2死　少年甦醒吐真名

去年12月13日，這場車禍發生在羅瑟勒姆（Rotherham）。3名青少年乘坐的豐田汽車（Toyota）偏離道路撞上樹木，17歲的崔佛（Trevor Wynn）與另一名同齡少女被宣布當場身亡，18歲的約書亞（Joshua Johnson）則重傷昏迷，被送醫治療。

未料，三周後的1月4日，在醫院昏迷不醒的少年終於甦醒，卻對醫護人員表示，「我是崔佛。」

▲▼車子,車窗,車禍,打破,示意圖。（圖／視覺中國）

生死交錯捉弄人　兩家庭震驚哀痛

崔佛家屬3周以來都沉浸在悲痛之中，更預計本周稍晚舉行葬禮，面對兒子還活著的消息，反應震驚。約書亞的父母則以為兒子只是在醫院接受鎮靜治療，卻在6日被告知殘酷真相，必須重新適應兒子已不在人世的事實。

警方離譜誤判　監督機構介入調查

初步研判，由於2名少年外貌相似，加上倖存者重傷昏迷，才會造成這個史無前例的誤判。

南約克郡警察助理總警監麥法蘭（Colin McFarlane）坦承，這是不可饒恕的重大疏失，已主動將此案提交給獨立警察行為辦公室（IOPC）調查。他已安排與2個家庭會面說明，提供心理支持，並承諾絕對會找出失誤原因，確保類似悲劇永不重演。

 
01/05 全台詐欺最新數據

