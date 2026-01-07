　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／撞擊瞬間曝！公車左轉猛撞直行機車　騎士撐5秒倒地送醫

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市大寮區華中南路與潮寮路口今（7）日上午發生交通事故，完整監視器畫面曝光，清楚拍下大客車左轉時，與直行機車在路口發生碰撞的瞬間。林園分局於上午8時9分接獲報案後，立即派員趕赴現場處理，並進行交通疏導。

從監視器畫面可見，事發當時路口號誌正常，華中南路車流持續通行。一輛大客車由畫面左側行駛至路口後開始左轉進入潮寮路，此時一輛機車沿華中南路由南往北直行進入路口，雙方在路口中央發生碰撞。

▲男子倒臥在路中間，一動也不動 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲男子倒臥在路中間，一動也不動 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

畫面中可清楚看到，機車在碰撞後瞬間失去平衡，車身向右側倒地滑行，騎士被拋落在路口內側，機車橫倒在路口斑馬線附近。後方車輛隨即減速停下，路口交通一度受阻。根據民眾提供的現場影片，可以清楚看見機車騎士倒臥在機車旁，起身撐了5秒鐘後仍不支倒地，現場其他車輛緊急停下，後方機車騎士減速觀望，路口交通瞬間受阻。隨後可見現場放置交通錐以及桌子，車流開始繞行。

據了解，47歲吳姓男子駕駛公車，自華中南路左轉潮寮路時，跟一台華中南路南往北直行的摩托車發生碰撞，41歲陳姓男騎士受傷送醫，所幸意識清楚，並無生命危險；47歲吳姓大客車駕駛並未受傷。警方到場後對雙方實施酒測，酒測值均為零，已完成現場測繪、拍照與蒐證作業，詳細肇事原因仍待鑑定。

▲男子倒臥在路中間，一動也不動 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲男子倒臥在路中間，一動也不動，好心民眾在他身邊擺放三角錐以及桌子提醒用路人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 9483 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費
強烈冷氣團影響到明天！　最新預測曝
鄭家純懷孕「胎停」流產　醫揭4可能原因
快訊／元旦落海失聯　遺體7天後找到了
結帳要找載具！iPhone「實用1功能」秒跳出　一票人驚：超

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「小英男孩」鄭亦麟涉貪300萬交保　北檢抗告遭駁回確定

摩鐵主任有夠扯！讓毒梟免費住127天當據點　賠30萬還被起訴

快訊／釣客元旦落海失聯！7天後遺體尋獲了　躺台2線90K岸際礁石

法務部搭橋！全聯董座林敏雄加碼捐千萬　馨生人現身感性分享

獨／跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

病妻臥床經濟困難！花蓮通緝犯遭查獲移送　警爭取急難救助

台中翁出門買布丁　一路向南走4小時迷途...好心店家報警解圍

快訊／北醫旁男子隨機攻擊路人　警方當場制伏逮人

藥師註記藥單「媽媽是婊子」害醫院挨罰6萬　提告抗罰吞敗

快訊／陳舒怡抓共諜被列「台獨幫凶」　法務部長嚴正譴責回應

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

18縣市低溫特報　越晚越冷跌破10度

8分鐘掌握　黃仁勳CES演講5大重點　會思考的自動駕駛　Alpamayo來了

島根6.2地震「型態像台灣嘉南」　專家：前往日本5地區要留意

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

「小英男孩」鄭亦麟涉貪300萬交保　北檢抗告遭駁回確定

摩鐵主任有夠扯！讓毒梟免費住127天當據點　賠30萬還被起訴

快訊／釣客元旦落海失聯！7天後遺體尋獲了　躺台2線90K岸際礁石

法務部搭橋！全聯董座林敏雄加碼捐千萬　馨生人現身感性分享

獨／跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

病妻臥床經濟困難！花蓮通緝犯遭查獲移送　警爭取急難救助

台中翁出門買布丁　一路向南走4小時迷途...好心店家報警解圍

快訊／北醫旁男子隨機攻擊路人　警方當場制伏逮人

藥師註記藥單「媽媽是婊子」害醫院挨罰6萬　提告抗罰吞敗

快訊／陳舒怡抓共諜被列「台獨幫凶」　法務部長嚴正譴責回應

四大天王合體夢碎！　羅志祥點破關鍵「昔嘗試過」：不會有人理

聯邦快遞台灣總部全新升級　強化台灣在拓展亞洲區域網絡中的角色

記憶體廠旺宏連4根漲停　獲利提前開獎「單月轉虧為盈」

基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費

「小英男孩」鄭亦麟涉貪300萬交保　北檢抗告遭駁回確定

胡椒廚房首間餐廳型門市明天開幕　牛肉飯買1送1

中國A股2025年新開戶總數年增9.75%

冬天腸胃老是不舒服？「三招」順暢秘訣一次懂

葉舒華高冷女王氣場全開！同款香水散發誘人魅惑氣息

屏東縣南榮國中「年輕的心」藝術公演　一開場就被圈粉

【可以送去上學了】萌貓超強臂力+高智商半小時破解防開罩！

社會熱門新聞

搜救飛官辛柏毅第16hrs！妻、父母一見面抱頭痛哭

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

即／飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

F-16飛官失聯逾12小時！　家屬發聲求集氣

飛官辛柏毅失聯　親友不敢讓阿嬤知情

即／檢方、清潔員皆未上訴　32元電鍋案定讞

桃園男酒瓶攻擊少女性侵未遂案　判刑6年2月

基隆公寓1男遭砍　3兇嫌抓到了

台中網紅水產店「東石蚵」是假貨　經理被起訴

即／北醫旁男隨機攻擊路人　遭制伏逮捕

一夜情喜當爹！老實男要驗DNA　生母竟然失蹤了

空軍F-16失事　海巡救援畫面曝光

F-16花蓮外海失聯　海巡挺勁浪搜救畫面曝

強烈冷氣團襲台！台中24小時6人無心跳送醫

更多熱門

相關新聞

禽獸高官性侵少女　藍議員：該國賠

禽獸高官性侵少女　藍議員：該國賠

高雄市衛生局前心衛中心執行秘書何建忠涉嫌利用職權誘騙少女性侵得逞。國民黨高雄市議員黃柏霖指出，雖然檢方起訴何嫌並具體求刑10年半，但遠遠不足以彌補對當事人所造成的傷害，他認為高雄市政府應主動且免費提供受害者司法救濟資源，包括讓受害者依《國家賠償法》對市府進行提告求償，進一步負起最大的行政責任。

新北小貨車闖紅燈撞機車　2男噴飛1骨折

新北小貨車闖紅燈撞機車　2男噴飛1骨折

撞死「肇事主因」　仍賠530萬獲緩刑

撞死「肇事主因」　仍賠530萬獲緩刑

宜蘭路口汽機車對撞！騎士倒地不起送醫

宜蘭路口汽機車對撞！騎士倒地不起送醫

86歲阿北騎車失聯　警靠定位平安尋回

86歲阿北騎車失聯　警靠定位平安尋回

關鍵字：

高雄車禍機車公車大寮潮寮路

讀者迴響

熱門新聞

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

莫莉助理墜樓亡！遭網暴是「翻版蘿拉」

搜救飛官辛柏毅第16hrs！妻、父母一見面抱頭痛哭

羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不一樣」　婚後最大摩擦曝

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

定期定額台積電　「1股都沒買到」一票笑+1

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因老公1句話

飲食清淡！27歲健身教練「精子畸形率破90%」崩潰

林俊傑才認愛！女友七七突現身派出所報案

更多

最夯影音

更多
F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面