獨／撞擊瞬間曝！公車左轉猛撞直行機車　騎士撐5秒倒地送醫

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市大寮區華中南路與潮寮路口今（7）日上午發生交通事故，完整監視器畫面曝光，清楚拍下大客車左轉時，與直行機車在路口發生碰撞的瞬間。林園分局於上午8時9分接獲報案後，立即派員趕赴現場處理，並進行交通疏導。

從監視器畫面可見，事發當時路口號誌正常，華中南路車流持續通行。一輛大客車由畫面左側行駛至路口後開始左轉進入潮寮路，此時一輛機車沿華中南路由南往北直行進入路口，雙方在路口中央發生碰撞。

▲男子倒臥在路中間，一動也不動 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

畫面中可清楚看到，機車在碰撞後瞬間失去平衡，車身向右側倒地滑行，騎士被拋落在路口內側，機車橫倒在路口斑馬線附近。後方車輛隨即減速停下，路口交通一度受阻。根據民眾提供的現場影片，可以清楚看見機車騎士倒臥在機車旁，起身撐了5秒鐘後仍不支倒地，現場其他車輛緊急停下，後方機車騎士減速觀望，路口交通瞬間受阻。隨後可見現場放置交通錐以及桌子，車流開始繞行。

據了解，47歲吳姓男子駕駛公車，自華中南路左轉潮寮路時，跟一台華中南路南往北直行的摩托車發生碰撞，41歲陳姓男騎士受傷送醫，所幸意識清楚，並無生命危險；47歲吳姓大客車駕駛並未受傷。警方到場後對雙方實施酒測，酒測值均為零，已完成現場測繪、拍照與蒐證作業，詳細肇事原因仍待鑑定。

▲男子倒臥在路中間，一動也不動，好心民眾在他身邊擺放三角錐以及桌子提醒用路人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）