許智傑、賴瑞隆自評能朝野協調　邱議瑩搬賴清德、陳其邁背書嗆辣性格

▲高雄市長初選四搶一。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨今（3日）舉行2026年高雄市長提名政見會。針對如何從立委到首長、政治性格如何轉變？許智傑以過去擔任鳳山市長經驗為例，預算沒有被砍一毛錢，強調自己能處理不同政黨的府會和諧；賴瑞隆則說，自己個性穩健、理性、溫和，過去擔任新聞局長時曾協助陳菊市長經歷過朝小野大時代，協助獲得五星市長評鑑，在朝野協調上有一定經驗。邱議瑩則搬出賴清德、陳其邁，為自己嗆辣性格背書，「我知道做什麼要像什麼，當行政首長要協調、當桶箍，到中央爭取經費時該強勢就強勢」。

資深媒體人尚毅夫提問指出，民進黨立院黨團成員幾乎一致性站在行政院決策範圍內，個人的政治性格色彩低，未來若選上市長，可能會形塑市議會的性格，未來如何衡量國家發展？如何重新形塑政治性格？如何從立委到首長？政治性格的轉變？

許智傑說，他是唯一當過地方行政首長的人，當時當鳳山市長時，預算一毛錢都沒有被刪，因此府會和諧非常重要。他強調，他會跟所有議員相處，大家有黨派之分，但做事沒有黨派之分。高雄市比較地方型，跟中央不一樣，沒有那麼大的政黨政治色彩，「我除了地方行政首長經驗，也能處理不同政黨的府會和諧」。

許智傑表示，他前三屆立委跟前立法院長王金平還有民進黨團總召柯建銘都蠻常在一起，「政治就是妥協跟互補，這一年來這麼辛苦，就是藍白背後有一隻無形的手在左右台灣立法院的生態，這兩年來大家很苦」。

許智傑提到，一年多前就跟賴總統建議過不副署，每個政治有不同考量點，現在不副署的動作當中優缺點各有千秋，但都是因為中國這個惡鄰居讓大家這一年這麼辛苦，不然以前立法院運作互動妥協或是各取所需但有所斟酌，都處理不錯，「我政治性格本來就偏中庸，可以當一個好首長」。

賴瑞隆說，自己的政治性個本來就是政務官性格，穩健、理性、溫和，國會助理出身、擔任10年政務官，過去擔任新聞局長也協助陳菊市長經歷過朝小野大時代，協助獲得五星市長評鑑，在朝野協調上有一定經驗。

許智傑提到，過去在立法院也爭取到6000億建設經費，為什麼能夠？因他很務實推動，過去擔任過幕僚、局長，知道怎麼溝通協調。以城市利益為重國家利益為重，穩健理性的特質與溝通協調能力，得到很多人的信任。他說，未來若有機會再回到市政府，建設守護高雄，今天當選明天上工，馬上可以做好所有事情

邱議瑩則表示，自己是一個直率敢愛敢恨的人，六屆立委很多人對她的印象就是很兇，「在立法院面對意識衝突，為了民主正義，該兇要兇，但是照顧市民的時候我會照顧得很細心」。

邱議瑩提到，最近網路上看到國民黨阻擋軍購案子，當時的賴清德立委面對費鴻泰委員，比誰都兇悍；陳其邁市長過去當立委時的強悍也無人能出其右，但他現在卻是全高雄、全台灣最暖的男子，「邱議瑩知道做什麼要像什麼，當行政首長要具備協調、當桶箍，到中央爭取經費時該強勢就強勢、該柔軟就柔軟」。

林岱樺則未回答問題，反而是闡述自己的政見，並提到，感謝賴清德總統、川普總統、高市早苗總理對林岱樺產業的掛保證，不管傳統產業服務業農漁業及高科技產業在地話，一定能得到高雄各黨派市議員支持。

