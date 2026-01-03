　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

許智傑、賴瑞隆自評能朝野協調　邱議瑩搬賴清德、陳其邁背書嗆辣性格

▲▼ 高雄市長初選最新民調曝！賴瑞隆互比、對比衝第一，3對手發聲。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市長初選四搶一。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨今（3日）舉行2026年高雄市長提名政見會。針對如何從立委到首長、政治性格如何轉變？許智傑以過去擔任鳳山市長經驗為例，預算沒有被砍一毛錢，強調自己能處理不同政黨的府會和諧；賴瑞隆則說，自己個性穩健、理性、溫和，過去擔任新聞局長時曾協助陳菊市長經歷過朝小野大時代，協助獲得五星市長評鑑，在朝野協調上有一定經驗。邱議瑩則搬出賴清德、陳其邁，為自己嗆辣性格背書，「我知道做什麼要像什麼，當行政首長要協調、當桶箍，到中央爭取經費時該強勢就強勢」。

資深媒體人尚毅夫提問指出，民進黨立院黨團成員幾乎一致性站在行政院決策範圍內，個人的政治性格色彩低，未來若選上市長，可能會形塑市議會的性格，未來如何衡量國家發展？如何重新形塑政治性格？如何從立委到首長？政治性格的轉變？

許智傑說，他是唯一當過地方行政首長的人，當時當鳳山市長時，預算一毛錢都沒有被刪，因此府會和諧非常重要。他強調，他會跟所有議員相處，大家有黨派之分，但做事沒有黨派之分。高雄市比較地方型，跟中央不一樣，沒有那麼大的政黨政治色彩，「我除了地方行政首長經驗，也能處理不同政黨的府會和諧」。

許智傑表示，他前三屆立委跟前立法院長王金平還有民進黨團總召柯建銘都蠻常在一起，「政治就是妥協跟互補，這一年來這麼辛苦，就是藍白背後有一隻無形的手在左右台灣立法院的生態，這兩年來大家很苦」。

許智傑提到，一年多前就跟賴總統建議過不副署，每個政治有不同考量點，現在不副署的動作當中優缺點各有千秋，但都是因為中國這個惡鄰居讓大家這一年這麼辛苦，不然以前立法院運作互動妥協或是各取所需但有所斟酌，都處理不錯，「我政治性格本來就偏中庸，可以當一個好首長」。

賴瑞隆說，自己的政治性個本來就是政務官性格，穩健、理性、溫和，國會助理出身、擔任10年政務官，過去擔任新聞局長也協助陳菊市長經歷過朝小野大時代，協助獲得五星市長評鑑，在朝野協調上有一定經驗。

許智傑提到，過去在立法院也爭取到6000億建設經費，為什麼能夠？因他很務實推動，過去擔任過幕僚、局長，知道怎麼溝通協調。以城市利益為重國家利益為重，穩健理性的特質與溝通協調能力，得到很多人的信任。他說，未來若有機會再回到市政府，建設守護高雄，今天當選明天上工，馬上可以做好所有事情

邱議瑩則表示，自己是一個直率敢愛敢恨的人，六屆立委很多人對她的印象就是很兇，「在立法院面對意識衝突，為了民主正義，該兇要兇，但是照顧市民的時候我會照顧得很細心」。

邱議瑩提到，最近網路上看到國民黨阻擋軍購案子，當時的賴清德立委面對費鴻泰委員，比誰都兇悍；陳其邁市長過去當立委時的強悍也無人能出其右，但他現在卻是全高雄、全台灣最暖的男子，「邱議瑩知道做什麼要像什麼，當行政首長要具備協調、當桶箍，到中央爭取經費時該強勢就強勢、該柔軟就柔軟」。

林岱樺則未回答問題，反而是闡述自己的政見，並提到，感謝賴清德總統、川普總統、高市早苗總理對林岱樺產業的掛保證，不管傳統產業服務業農漁業及高科技產業在地話，一定能得到高雄各黨派市議員支持。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／馬杜洛被押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業
川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

賴瑞隆政見會引用廣告金句真情喊話　網友：對高雄最有想法看完決定支持他

高市早苗高支持度「絕非偶然」　駐日代表曝親身接觸經驗

立法院通過譴責案　卓榮泰：譴責我尊重「不譴責中國我無法接受」

大巨蛋門票折抵成效差　議員：振興經濟成效差、店家參與度不足

邱議瑩政見會展現超強台風　網友讚：自信滿滿遊刃有餘

中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃」　民進黨譴責要求立即撤除

政見會被問是否脫黨參選直接跳過　林岱樺：制度公平就沒有這選項

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

賴瑞隆政見會引用廣告金句真情喊話　網友：對高雄最有想法看完決定支持他

高市早苗高支持度「絕非偶然」　駐日代表曝親身接觸經驗

立法院通過譴責案　卓榮泰：譴責我尊重「不譴責中國我無法接受」

大巨蛋門票折抵成效差　議員：振興經濟成效差、店家參與度不足

邱議瑩政見會展現超強台風　網友讚：自信滿滿遊刃有餘

中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃」　民進黨譴責要求立即撤除

政見會被問是否脫黨參選直接跳過　林岱樺：制度公平就沒有這選項

全程緊盯美軍「活捉馬杜洛」！川普：像在看電視節目

台女星「錄影胸貼外露」沒發現　全被看光尷尬喊：超糗

馬杜洛遭美軍突襲押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業

福利天花板！EXO CHEN來台「1對1自拍」逾千人　衝下台合唱歌迷

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

政戰學院院慶　復興崗傳唱《九條好漢在一班》

「華航林依晨」Ivy生了！　寶寶超萌小手照曝光：母子均安

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

【你昨天有喝齁】屏東福安宮乳牛汪「阿炮」睡到成為知名地標XD

政治熱門新聞

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

美國幾乎100％會協防台灣！胡振東：不會登台

立法院表決通過要求吳釗燮請辭！國安會遺憾　籲在野黨停止內耗

高雄警局長林炎田傳將接任北市警局長

5名大法官憲法法庭作判決　法界霧煞煞

柯文哲宣布任張啓楷競選總幹事　還要在嘉義市「Long Stay」

幕後／習近平、李在明會晤將提台灣議題！　8項要求＆承諾曝光

曹西平遺產不給兄弟　吳宗憲提案修法：廢除手足特留分

苗博雅用「媽媽生子」比喻1.25兆軍購　痛批藍白欺騙不懂的人

狼高官性侵少女　邱于軒：社安網變破網

高雄初選完會團結？綠營3候選人公開承諾　林岱樺未回應

綠委提案修兩岸條例　改「台灣與中華人民共和國」、刪「國家統一」

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面