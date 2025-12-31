　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

媽脫襪發現4個月嬰腳趾紅腫流血　「因為一根頭髮」差點截肢

▲▼嬰兒,寶寶,示意圖。（圖／視覺中國）

▲嬰兒因為毛髮差點失去腳趾。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

英國一名母親為4個月大的女兒準備睡覺時，脫下襪子意外發現女兒的腳趾因為被一根頭髮纏住，變得又紅又腫甚至出血。醫生告訴他們，因為頭髮阻斷血液循環，女嬰很有可能截肢。

媽脫襪驚見腫脹　緊急送醫開刀

居住在坎伯諾爾德市(Cumbernauld)的32歲女子艾瑪(Emma Devon)，16日在家意外發現女兒蘿西(Rosie)腳指被毛髮纏住，後來受了整整3天的痛苦，差點因此截肢，而對其他家長發出警告。

艾瑪表示，她在為女兒準備睡覺時，脫掉女兒腳上襪子發現食指變得又紅又腫，且腳上緊緊纏著毛髮，懷疑是來自襪子中，由於無法自行移除，她和丈夫緊急把女兒送到急診，後來又轉到兒童醫院進行手術。

女嬰腳趾被頭髮勒傷　醫：2歲以下常見

艾瑪表示，她沒想到女兒的傷勢竟然會這麼嚴重，醫生說很有可能會導致截肢，「醫生說這種傷在2歲以下嬰幼兒很常見，我不斷回想這件事，不敢相信頭髮這麼平凡的東西，竟然能造成這麼嚴重的後果」。

醫生原本為女嬰使用除毛膏脫毛，但是沒有成功，縫線剪刀剪斷毛髮後，發現毛髮嵌入傷口的情況比預期嚴重，得進行外科手術才能徹底取出。女兒住院2天後已經出院，艾瑪呼籲其他家長，最好將嬰幼兒襪子、手套等物品和其他衣物分開清洗，以免類似事件發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／馬杜洛被押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業
川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

曾申請安樂死被拒絕　66歲女兒聖誕節勒死「97歲患病母」被捕

遇劇烈亂流「乘客被甩出座位」　航班緊急折返女嚇：好像恐怖電影

沒帶手機出門　19歲女平安夜「家門口失蹤」美警擴大搜尋至墨西哥

自己的垃圾自己撿！　闖禍橘貓被主人強迫「一起打掃」畫面萌翻

等於人類124歲！　女分享家中「27歲人瑞貓」凍齡外表網驚嚇

參加吃西瓜挑戰　四寶爸突「在妻面前噎死」家屬控工作人員失職

全程緊盯美軍「活捉馬杜洛」！川普：像在看電視節目

馬杜洛遭美軍突襲押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業

川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看

快訊／川普稱抓走馬杜洛！中國外交部：霸權行徑嚴重違反國際法

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

全程緊盯美軍「活捉馬杜洛」！川普：像在看電視節目

馬杜洛遭美軍突襲押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業

川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看

快訊／川普稱抓走馬杜洛！中國外交部：霸權行徑嚴重違反國際法

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕！

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

擠爆日本！韓觀光客嗨喊「京畿道大阪市」：不想去濟州島被當盤子

全程緊盯美軍「活捉馬杜洛」！川普：像在看電視節目

台女星「錄影胸貼外露」沒發現　全被看光尷尬喊：超糗

馬杜洛遭美軍突襲押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業

福利天花板！EXO CHEN來台「1對1自拍」逾千人　衝下台合唱歌迷

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

政戰學院院慶　復興崗傳唱《九條好漢在一班》

「華航林依晨」Ivy生了！　寶寶超萌小手照曝光：母子均安

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

【命懸一線】工人10樓高空走吊臂沒護具 民眾嚇傻：光看就腿軟

國際熱門新聞

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

即／川普出手！　委內瑞拉宣布緊急狀態

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕

瑞士酒吧天花板起火沒人跑！還在熱舞狂歡

即／川普稱抓走馬杜洛！中方怒批霸權行徑

擠爆日本！韓觀光客嗨喊「京畿道大阪市」

計程車活春宮！泰司機怒曝「肉體交疊」照

美襲委　半夜「披薩飆單」竟是軍事信號

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

美航空總署：商業航班禁飛委內瑞拉空域

酷航爆內賊！31歲空少「偷機上現金97萬」

瑞士酒吧首位罹難者確認　16歲高球新星殞命

更多熱門

相關新聞

恐怖亂流「乘客被甩出座位」　航班緊急折返

恐怖亂流「乘客被甩出座位」　航班緊急折返

英國一名女乘客近來搭乘廉航瑞安航空(Ryanair)，預計前往西班牙特內里費島(Tenerife)度假，然而航程中卻遇到恐怖亂流，劇烈搖晃導致多名乘客被甩出座位，最後飛機被迫折返，恐怖經驗讓她坦言「很像恐怖電影」。

教媽媽經營OnlyFans竟淪配角！正妹後悔了

教媽媽經營OnlyFans竟淪配角！正妹後悔了

男主人倒無人沙灘　5歲犬瘋狂吠叫求救

男主人倒無人沙灘　5歲犬瘋狂吠叫求救

重大突破！「癌症疫苗」將成真　一針拯救千萬人性命

重大突破！「癌症疫苗」將成真　一針拯救千萬人性命

4毛孩躲弟哭聲　集體藏房間避難

4毛孩躲弟哭聲　集體藏房間避難

關鍵字：

嬰兒腳趾頭髮截肢英國Emma Devon

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面