媽脫襪發現4個月嬰腳趾紅腫流血　「因為一根頭髮」差點截肢

▲嬰兒因為毛髮差點失去腳趾。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

英國一名母親為4個月大的女兒準備睡覺時，脫下襪子意外發現女兒的腳趾因為被一根頭髮纏住，變得又紅又腫甚至出血。醫生告訴他們，因為頭髮阻斷血液循環，女嬰很有可能截肢。

媽脫襪驚見腫脹 緊急送醫開刀

居住在坎伯諾爾德市(Cumbernauld)的32歲女子艾瑪(Emma Devon)，16日在家意外發現女兒蘿西(Rosie)腳指被毛髮纏住，後來受了整整3天的痛苦，差點因此截肢，而對其他家長發出警告。

BREAKING: Mum issues major warning to parents after her baby 'nearly loses toe' https://t.co/bsbkeilKEo pic.twitter.com/OsiC6vanSh — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) December 30, 2025

艾瑪表示，她在為女兒準備睡覺時，脫掉女兒腳上襪子發現食指變得又紅又腫，且腳上緊緊纏著毛髮，懷疑是來自襪子中，由於無法自行移除，她和丈夫緊急把女兒送到急診，後來又轉到兒童醫院進行手術。

女嬰腳趾被頭髮勒傷 醫：2歲以下常見

艾瑪表示，她沒想到女兒的傷勢竟然會這麼嚴重，醫生說很有可能會導致截肢，「醫生說這種傷在2歲以下嬰幼兒很常見，我不斷回想這件事，不敢相信頭髮這麼平凡的東西，竟然能造成這麼嚴重的後果」。

醫生原本為女嬰使用除毛膏脫毛，但是沒有成功，縫線剪刀剪斷毛髮後，發現毛髮嵌入傷口的情況比預期嚴重，得進行外科手術才能徹底取出。女兒住院2天後已經出院，艾瑪呼籲其他家長，最好將嬰幼兒襪子、手套等物品和其他衣物分開清洗，以免類似事件發生。