男跨年「醉騎滑板車」逛大街　遭盤查嚇瘋：阿sir拍謝不敢了

記者許宥孺／高雄報導

醉後別上路！高雄一名26歲黃姓男子跨年狂歡後，違規騎乘電動滑板車在大街上穿梭，警方上前攔查時，發現黃男滿身酒氣，測得酒測值嚴重超標，當場依公共危險罪嫌將他逮捕。

▲高雄男醉騎滑板車逛大街，警車迎面駛來要求下車盤查。（圖／記者許宥孺翻攝）



跨年餘興變悲劇！滑板車違規上路遭攔查

事發在1日凌晨2點16分，警方於鹽埕區大義街時巡邏時，發現2名男子騎乘電動滑板車行駛在道路上，由於目前法規禁止開放在道路上行駛，員警便下車對2名男子進行盤查。

▲黃男被盤查嚇得連說多次對不起。（圖／記者許宥孺翻攝）



黃男嚇得直喊：「阿sir對不起，今天新年快樂，有錯的地方跟你們道歉，下次不會了，拍謝！」過程中，員警立刻聞到其中一名26歲黃姓男子身上散發濃烈酒味，隨即進行酒精濃度測試，結果顯示酒測值已超過法定標準，不僅違反交通規則，更觸犯刑法。警方當場告知權利，依公共危險罪嫌將黃男逮捕，並移送高雄地方檢察署偵辦。

交通違規與酒駕雙重開罰

黃男不僅要因酒駕面臨刑責，警方針對他違規上路及酒駕行為，分別依《道路交通管理處罰條例》第69條第5項及第73條第2項開立罰單，黃姓男子最高可處新台幣6000元罰鍰；同行的鄭姓友人雖未酒駕，但因同樣違規騎乘滑板車上路，也遭到警掣單舉發，最高可處新台幣3600元罰鍰。

警方強調，電動滑板車在法律定義上屬於「動力交通工具」，酒後騎乘同樣違法且危險。不僅危及自身安全，也可能造成他人傷害。警方將持續加強酒駕與違規取締，請民眾切勿心存僥倖，酒後務必選擇代駕、計程車或大眾運輸。