唬爛和陳時中有交情「投資醫材」騙328萬　屏東水電工判3年

記者陳崑福／屏東報導

沈姓男子以「投資醫療器材、藥品即將過關」為話術，誆騙江姓男子與黃姓婦人交付鉅額款項，甚至聲稱與食藥署高層、前衛福部長陳時中有交情，讓被害人深信不疑。法院審理認定，沈男明知自己無資力、無投資計畫，卻連續施用詐術，致兩名被害人損失共328萬元，其中一人更因無力還款，導致唯一的房子被法拍，法院審理後判決沈應執行有期徒刑3年，並沒收犯罪所得。可上訴。

判決書指出，沈姓男子先於2011年間向江姓男子誆稱欲購買土地，並委託對方協助尋覓標的，營造自己具備高額不動產交易能力的形象，後又突然取消交易，卻讓江男誤信其財力雄厚。

隨後在2012年8、9月間，沈男進一步佯稱要投資醫療器材、藥品生意，因資金周轉需要向江男借款，並多次保證還款無虞。江男信以為真，陸續交付款項，雙方於2012年5月9日合意結算借款總額為120萬元，沈男並簽發本票作為擔保。然而事後沈男遲未還款，屢經催討仍一再拖延，江男始驚覺受騙。

法院調查相關錄音內容發現，沈男曾多次向江男聲稱，藥品卡在食藥署審查程序，並提及「署長」、「陳時中」等關鍵字，還稱已與相關人士吃飯協調，只因疫情影響才延宕撥款，藉此安撫債權人。而沈男於偵查中坦承，上述內容全屬捏造，並無任何藥品投資或政界人脈。

此外，沈男另於2012年5月中旬，在黃姓婦人住處佯稱，可將房地抵押借款交由其投資，保證可獲利20萬元，卻刻意隱瞞投資標的與風險。黃婦因此誤信，將唯一住所辦理抵押，並交付200萬元及8萬元現金予沈男。不料沈男收款後未依約清償，最終黃婦房屋遭法拍，損失慘重。

法院審酌，沈男詐騙江男120萬元、黃婦208萬元，詐騙金額甚鉅，且犯後態度不佳。沈男雖一度於準備程序中改口認罪，但其後又翻供，且至辯論終結前均未實際賠償被害人，難認有悔意。

另查，沈男自述僅國小畢業，曾從事水電工及養賽鴿，月收入僅1至2萬元，現已無穩定工作，名下無財產，卻仍大膽以高額投資為誘餌行騙，對被害人生活造成嚴重打擊。法院分別就兩起詐欺取財罪判處有期徒刑1年6月及2年2月，合併應執行有期徒刑3年，並宣告沒收未扣案犯罪所得共328萬元，如無法沒收，將追徵其價額。