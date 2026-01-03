高官「挑獵物」性侵少女！社工妻包庇　議員白喬茵批：道德失能

▲高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區執行秘書何建忠(右)。圖／翻攝衛福部112年表揚典禮）



曾獲衛福部「績優督導」表揚的高雄市衛生局心衛中心執行秘書何建忠，竟利用職務權限篩選脆弱個案，對一名罹有憂鬱症的未成年少女伸出魔爪，佯裝嫖客對其強制性交得逞，事後甚至透過於社會局任職的妻子查詢偵辦進度。高雄地檢署近日偵結起訴，建請法院從重判處10年6月徒刑。對此，高雄市議員白喬茵痛批這對夫妻「有什麼資格自詡是社會的助人者？簡直是道德失能的雙人組！」

篩選個資「挑獵物」 績優督導淪性侵禽獸

起訴書指出，42歲的何建忠為心衛中心苓雅分區執行秘書，是該單位最高層主管，職責本應是守護自殺、兒虐及性侵個案的最後防線。未料，他竟利用監督個案之便，從系統中層層過濾，鎖定一名患有創傷後壓力症候群（PTSD）與憂鬱症的未成年少女。

何建忠於2025年6月以「星」為暱稱，向少女傳訊詢問「想賺錢嗎」，佯裝性交易對象將少女誘騙至摩鐵。由於少女曾有不雅照外流，她懷疑「星」有她的不雅照，為防止照片外流才答應見面。

何建忠於6月30日晚間開車到捷運站接少女，並將她載往摩鐵入住，不顧少女哭泣反抗，以身體強行壓制性侵得逞。事後為規避法律責任，何建忠掏出數千元大鈔放在房間桌上，對少女稱「你自己拿就不算我給你」，見少女拒絕收錢後，何建忠又將千鈔收回，並載著少女離開摩鐵，於一家超商前將少女丟包，並強塞3600元至少女包包，試圖營造性交易假象，隨後驅車離去。少女不堪受辱報警，全案才揭發。

禽獸夫性侵少女挨告 社工妻洩偵辦進度

誇張的是，何建忠在得知挨告後，竟還透過於社會局家庭防治中心任職的妻子查詢案件偵辦進度。衛生局案發後，立即召開考績會，以一次2大過將何建忠解聘；何建忠的妻子也因洩密，同被記2大過解職。

社安網遭巨大傷害！白喬茵籲：建立軌跡追蹤機制

▲高雄市議員白喬茵痛批和建中夫妻道德失能。（圖／記者湯興漢攝）

「無法原諒！」國民黨高雄市議員白喬茵對此強烈譴責，直指心衛中心應是自殺防治的最後一道法線，卻反被偽裝正義的骯髒之手伸進去胡作非為，就連任職於社會局的何男妻子，在發現丈夫破壞體制、傷害個案時，沒有選擇阻止與揭發，而是選擇包庇協助。「這對夫妻有什麼資格自詡是社會助人者？簡直是道德失能的雙人組！」

白喬茵直言，這起醜聞是對整個社會安全網與自殺防治體系的巨大傷害，如果連求助市府的專業單位都會遇到惡魔，那這些需要心理支持、需要媒合資源讓自己更有力量渡過情緒難關的人，到底該何去何從？