社會 社會焦點 保障人權

貓誤觸感應爐釀火警！大樓狂灑水淹壞4電梯　飼主判刑再賠109萬

▲▼ 貓,狗,飲食,挑嘴,療癒,動物,毛孩,寵物。（圖／Pexels）

▲貓獨自在家誤觸感應爐釀火警，2飼主被判刑又要賠109萬。（示意圖／Pexels）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄洪姓女屋主和陳姓女室友在家中養了4隻貓，2023年兩人北上旅遊，留貓咪在家自由活動，沒想到有貓誤觸感應爐開關釀火災，幸好火勢被屋內灑水設備撲滅，然而灑水系統噴出的水漫到電梯，造成大樓4座電梯損害。刑事部分，洪、陳依犯失火燒燬物品罪個處拘役15日、30日，洪女因認罪獲緩刑，陳女可易科罰金；民事部分，兩人還要賠電梯維修費共109萬9,250元。可上訴。

判決指出，洪女和陳女同居在某社區大樓21樓，在屋內飼養4隻貓。2023年1月6日兩人北上宜蘭、台北旅遊多日，留貓咪在屋內自行活動，沒想到8日有貓咪跑進廚房，跳上感應爐開啟加熱開關，引燃被貓踢到感應爐上的金屬網狀物，引發火警。

幸好屋內灑水設備偵測到火警，啟動滅火裝置大量灑水，才沒進一步延燒，但這些水也從屋內漫延到電梯，導致該大樓4部電梯機板及監控系統損壞無法使用，經管委會請維修廠商進行估價，修繕費用共109萬9250元，直到隔年4月30日才修好。

洪、陳也被提出刑、民告訴。洪女供稱，平時貓咪都會跑去廚房的感應爐上睡覺，有可能因為她將鐵製的喜餅禮盒放感應爐附近，被貓踢翻鐵盒，盒底的金屬網掉在感應爐上引發火災。因洪女坦承犯行，刑事上依她犯失火燒燬物品罪，處拘役15日，可易科罰金，緩刑3年。另陳女則始終否認犯行，遭處拘役30日，可易科罰金3萬元。

民事上，大樓管委會也向兩人求償修繕費。陳、洪則表示，她們家有28坪，溢水量要相當大，且經過一定時長，才能淹到電梯。可見事故發生時，社區管理人員及消防設備廠商沒有關閉自動灑水系統，才是電梯和監控系統損壞的主要原因，認為管理員在火災撲滅後，並未對共用的灑水管路盡到監督責任，也有可歸責的地方。不過法官不採信兩人說法，判兩人應負責，需連帶賠償109萬9250元。可上訴。

01/01 全台詐欺最新數據

