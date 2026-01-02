炸藥標案扯張惠妹台東演唱會　藍轟「邏輯錯亂」：連跨年也想辦？

▲張惠妹台東跨年。（圖／台東縣政府提供）



記者崔至雲／台北報導

近期國防部軍火標案遭在野黨質疑，包括裝修業者「福麥國際」及經營鞋業的「大石國際公司」能得標炸藥採購等標案。不過，綠營竟拿此類比台東跨年演唱會，質疑張惠妹的公司資本額20萬，也可以承接3500萬標案。藍委轟，這兩件是可以類比嗎？現在是裝潢公司買炸藥還不夠，還想辦演唱會嗎？

藍委牛煦庭大酸，現在是裝潢公司買炸藥還不夠，還想辦演唱會嗎？做裝潢為什麼可以掛羊頭賣狗肉，去進口軍火？張惠妹本來就是展演公司，辦演唱會天公地道，這是有相關實績取得標案；但賣茶葉搞裝潢突然去搞軍火，這是可以類比的嗎？今天有些人想用這些東西洗白，只會讓人擔心這些人是不是撈不夠連跨年都想承辦。

藍委洪孟楷也說，張惠妹的跨年演唱會創了台東跨年新紀錄，但是如果要用這件事來洗地，將賣茶葉、裝潢公司買軍火正當化，到底誰邏輯有問題？

國民黨團首席副書記長林沛祥也說，烈性炸藥有致癌物質，且對國家安全有高度風險，如果把烈性炸藥跟演唱會相比，這是完全失當也不合理的比喻，今天看到的是國軍用烈性炸藥保衛國家，承包商卻是室內裝潢公司，對國人來講，他們的資格是不合格的，這樣隨便做比喻是混淆視聽。