批藍白變本加厲推違憲法案　賴清德：無限擴權到最後被毀棄的是國家

▲總統賴清德。（圖／記者黃克翔攝）

記者詹詠淇／台北報導

針對過去一年立法院在野黨通過種種違憲爭議法案，總統賴清德今（1日）坦言，本預期政黨間會既競爭又合作，但過去一年朝野沒有進行各項合作，反而是在野黨主導種種修法，像是《立法院職權行使法》罕見被憲法法庭裁判為侵犯總統、政院等職權後，藍白沒有改善，反而變本加厲，通過許多違憲、違法的法案。他強調，「我們是五權憲法」，若任由任一憲政單位無限擴大權力，到最後傷害的是人民，被毀棄的是國家。

賴清德總統今（1日）上午在總統府內發表新年談話，並接受媒體訪問。媒體詢問，過去這一年立法院通過不少法案，但行政團隊認為有很多法案有違憲爭議，接下來立院還有很多法案要持續推行，如果再有執政團隊評估有窒礙難行的狀況，總統打算怎麼因應？

賴清德表示，2024年的總統、立法委員選舉，民進黨贏得總統、副總統的選舉，所以政府由民進黨當家；國民黨、民眾黨贏得國會多數，立法院是由國民黨跟民眾黨當家。

賴清德坦言，本來預期政黨之間是要既競爭又合作，但是過去一年多來，「我們看到立法院朝野並沒有辦法如預期的去進行各項合作，反而是在野黨主導種種修法」。在去年強行通過《立法院職權行使法》，很罕見被憲法法庭裁判，不僅僅侵犯總統的職權，也侵犯行政院、監察院、司法院的權力。

賴清德指出，但這樣的結果，並沒有讓國民黨跟民眾黨在立法院得到改善，反而變本加厲，通過許多違憲、違法的法案。「我是特別請在野黨能夠了解，民主政治就是政黨政治，不同政黨沒有關係，但我們只有一個國家，我們必須要以國家利益為先，並且在立法院推動的各項法案也能夠以憲政秩序為基礎」。

賴清德提到，他剛在致詞當中也特別強調，「我們是五權憲法」，如果任由任一憲政單位無限擴大權力，到最後傷害的是人民，被毀棄的是國家。

最後，賴清德表示，過去2025年的情形已過去，2026年開始，希望朝野能夠合作，也希望在野黨能夠仔細思考，目前正在推動的這些法案，對國家、社會、人民所帶來的衝擊跟影響。