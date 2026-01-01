　
政治

批藍白變本加厲推違憲法案　賴清德：無限擴權到最後被毀棄的是國家

▲▼ 總統賴清德發表元旦談話。（圖／記者黃克翔攝）

▲總統賴清德。（圖／記者黃克翔攝）

記者詹詠淇／台北報導

針對過去一年立法院在野黨通過種種違憲爭議法案，總統賴清德今（1日）坦言，本預期政黨間會既競爭又合作，但過去一年朝野沒有進行各項合作，反而是在野黨主導種種修法，像是《立法院職權行使法》罕見被憲法法庭裁判為侵犯總統、政院等職權後，藍白沒有改善，反而變本加厲，通過許多違憲、違法的法案。他強調，「我們是五權憲法」，若任由任一憲政單位無限擴大權力，到最後傷害的是人民，被毀棄的是國家。

賴清德總統今（1日）上午在總統府內發表新年談話，並接受媒體訪問。媒體詢問，過去這一年立法院通過不少法案，但行政團隊認為有很多法案有違憲爭議，接下來立院還有很多法案要持續推行，如果再有執政團隊評估有窒礙難行的狀況，總統打算怎麼因應？

賴清德表示，2024年的總統、立法委員選舉，民進黨贏得總統、副總統的選舉，所以政府由民進黨當家；國民黨、民眾黨贏得國會多數，立法院是由國民黨跟民眾黨當家。

賴清德坦言，本來預期政黨之間是要既競爭又合作，但是過去一年多來，「我們看到立法院朝野並沒有辦法如預期的去進行各項合作，反而是在野黨主導種種修法」。在去年強行通過《立法院職權行使法》，很罕見被憲法法庭裁判，不僅僅侵犯總統的職權，也侵犯行政院、監察院、司法院的權力。

賴清德指出，但這樣的結果，並沒有讓國民黨跟民眾黨在立法院得到改善，反而變本加厲，通過許多違憲、違法的法案。「我是特別請在野黨能夠了解，民主政治就是政黨政治，不同政黨沒有關係，但我們只有一個國家，我們必須要以國家利益為先，並且在立法院推動的各項法案也能夠以憲政秩序為基礎」。

賴清德提到，他剛在致詞當中也特別強調，「我們是五權憲法」，如果任由任一憲政單位無限擴大權力，到最後傷害的是人民，被毀棄的是國家。

最後，賴清德表示，過去2025年的情形已過去，2026年開始，希望朝野能夠合作，也希望在野黨能夠仔細思考，目前正在推動的這些法案，對國家、社會、人民所帶來的衝擊跟影響。

01/01 全台詐欺最新數據

318 2 0631 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示
63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」

長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

賴瑞隆政見會引用廣告金句真情喊話　網友：對高雄最有想法看完決定支持他

高市早苗高支持度「絕非偶然」　駐日代表曝親身接觸經驗

立法院通過譴責案　卓榮泰：譴責我尊重「不譴責中國我無法接受」

大巨蛋門票折抵成效差　議員：振興經濟成效差、店家參與度不足

邱議瑩政見會展現超強台風　網友讚：自信滿滿遊刃有餘

中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃」　民進黨譴責要求立即撤除

政見會被問是否脫黨參選直接跳過　林岱樺：制度公平就沒有這選項

借鏡日本！立院擬設紀念品中心　他曝韓國瑜曾說：讓參訪者有歸屬感

嗆3初選對手「減法思維」　林岱樺喊沒派系：我只效忠200萬高雄市民

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

元旦火藥味濃！　國台辦嗆賴「台獨必然敗亡」

元旦火藥味濃！　國台辦嗆賴「台獨必然敗亡」

賴清德總統今（1）日發表新年談話，引發大陸國台辦猛烈抨擊，讓元旦就充滿言辭交鋒的火藥味。國台辦批評賴煽動兩岸對立對抗，重彈「民主對抗威權」老調，並稱無論賴說什麼、做什麼，都改變不了「台獨必然敗亡的下場」。

一張圖看賴清德、習近平新年談話重點

一張圖看賴清德、習近平新年談話重點

賴清德稱「經濟成長率15年新高」　藍委：貧富差距大未全民共享

賴清德稱「經濟成長率15年新高」　藍委：貧富差距大未全民共享

期待藍白「新年新氣象」　民進黨團：別再把杯葛當成政績

期待藍白「新年新氣象」　民進黨團：別再把杯葛當成政績

怒轟藍白彈劾總統「浪費時間」　賴清德：我不貪不取沒任何違法

怒轟藍白彈劾總統「浪費時間」　賴清德：我不貪不取沒任何違法

關鍵字：

賴清德立法院朝野對立違憲違法擴權

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

