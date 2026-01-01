國民生活不能耽誤　賴清德籲速審總預算：生育補助、TPASS勢必受影響

▲總統賴清德。（圖／記者黃克翔攝）

記者詹詠淇／台北報導

已經2026年了，但中央政府總預算至今在立法院內仍未審查。總統賴清德今（1日）強調，政治可以攻防，但國民生活不能耽誤，應是政黨存在基本原則，中央和地方許多新興資本支出以及新增計畫，因為沒有預算，勢必會影響，包括生育補助、婚育宅和TPASS等，「政黨監督是責任，但國家權益和國家發展不應該是籌碼」，只要有助於加速審議，行政團隊都願意完整說明，但也請立法院盡快將中央政府總預算排入議程審查。

賴清德總統今（1日）上午在總統府內發表新年談話，並接受媒體訪問。媒體詢問，之前向在野黨呼籲盡快審查總預算，談話也提到期盼朝野攜手合作，怎麼看新年第一天，總預算還沒通過？

賴清德回應，今天的確是新年的第一天，也是我們沒有國家總預算通過的第一天。民主國家政治可以攻防，但國民的生活不能耽誤，國家發展更不能被拖住，這應該是所有政黨存在的基本原則。

賴清德指出，確實依照制度，總預算沒有如期在去年年底完成審議，政府仍要維持基本運作，但中央和地方許多新興資本支出以及新增計畫，因為沒有預算，勢必會影響到許多攸關民生、地方建設的重大市政工作。

賴清德舉例，年輕人的生育補助、婚育宅、上班族的TPASS，還有許多重要的地方建設，勢必都會受到衝擊。所以他再次誠懇呼籲，政黨監督是責任，但國家權益和國家發展不應該是籌碼，國家是大家的，預算也不是單一政黨的預算。

賴清德強調，只要有助於加速審議、釐清疑義，行政團隊都願意完整說明、橫向溝通，但也請立法院盡快將中央政府總預算排入議程審查，加速完成，讓政府能夠把該做的事情做好。