　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

三中案馬英九再獲無罪理由曝　檢方上訴三審「難度極高」

▲前總統馬英九出席國民黨全代會。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統馬英九三中案再度獲判無罪，因檢方上訴第三審受限，可說他幾乎無罪確定。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

前總統馬英九涉及的三中案，高等法院31日二審宣判，再度判決馬英九無罪。高院指出，經過查證後，發現馬英九等人決策過程符合公司法、證交法相關規定，並無違法事由，因此才會再度判決無罪。另外馬英九一二審均無罪，檢方若要上訴第三審將受《速審法》限制。

台北地檢署於2018年7月間，認定馬英九等人在國民黨處理三中案時，涉犯《證交法》「非常規交易」、「特別背信」、《刑法》「背信」等罪嫌，提起公訴。北檢列出馬英九等人的5大犯罪事實，包含「2005年華夏公司股權交易」、「2006年出售中視股權」、「2006年出售舊中央黨部大樓及中影股權交易」、「2006年中廣股權交易」、以及「蔡正元背信、侵占部分」，總計造成國民黨72.9億元損害。檢方還公布馬英九、張哲琛、汪海清3人設計的「天龍八部」財務操作之手稿，證明馬英九的犯行。

案件經台北地院一審審理後，判決馬英九等5人均無罪，僅蔡正元遭判刑3年6月。全案再上訴第二審，由高等法院進行審理。高院經過4年多的審理後，31日再度判決無罪。

高院針對檢方列出的犯罪事實論述，在「2005年華夏公司股權交易」中，高院認為本案交易前經公司內部評估程序，並洽請會計師就交易價格合理性表示意見，後經董事會追認議案，並未違反公司法相關規定以及違反公司內規。「2006年中影股權交易」部分中，高院也是認為本案交易前經公司內部評估程序，委由會計師就出具交易價格合理性報告，並經董事會於簽約前核定，未違反公開發行公司取得或處分資產處理準則及中投公司取得處分程序。且依相關證人證述，中影公司股權交易當時並無其他買家，無法認定馬英九擇定郭台強為買家。

另外在「2006年出售舊中央黨部大樓」，高院認為馬英九等人依照國民黨內控規定，在特殊情形以議價方式直接與長榮集團議定出售舊黨部大樓，並未違反相關程序。且依卷證顯示，舊黨部大樓實際出售價格雖低於鑑定價格，但因該大樓坐落之土地位於中正紀念堂定專用區內，使用上受法規限制而減損其餘買家之購買意願，國民黨於出售條件設定購買者應為公益目的使用，並非全然無據。

至於「2006年出售中視股權」部分，高院認為這起交易案中投公司經理人共同規劃，又經專業律師修訂完成，律師也說這是合法之最佳選擇，且於磋商過程，交易雙方各謀己利，就交易條件進行公平對等之談判，並無侵害國民黨權益而為違背常規交易。

最後在「2006年中廣股權交易」案中，中廣公司為華夏公司所持有長期投資，華夏公司在2006年12月22日要賣掉中廣股權前，雖經華夏公司董事會及股東會決議通過，但在交易前未經會計師出具合理性意見書確有疏漏，不過這並非中投公司經理人張哲琛、汪海清的責任範圍。且張、汪2人與之後的中廣董事長趙少康談判過程中，亦無未盡談判能力而曲意輸送利益之情事，因此高院也不認為張、汪2人違反營業常規。

此外，因馬英九等人一二審均獲判無罪，依照《刑事妥速審判法》規定，檢方上訴第三審最高法院必須有判決所適用之法令牴觸憲法，或違背司法院解釋，或違背判例的情況，難度極高；亦即馬英九等人幾乎可說無罪確定。

而本案中一審唯一有罪的被告蔡正元，高院二審也認定他有罪，但仍判有期徒刑3年6月，並沒收犯罪所得2億3917萬7983元。他的妻子洪菱霙雖無罪，但也需沒收因蔡正元而取得的不法所得4113萬元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／馬杜洛被押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業
川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北女高樓墜落！　四肢骨折倒臥血泊

新竹二寶媽「戀上前科犯」首次開房激戰4次...老公聽完當場崩潰

獨／績優督導性侵少女！犯案前2月曾到大學談社安網　校方譴責

美魔女稱遭性侵千次！摩鐵QK反咬提告　「沒逃離現場」小鮮肉無罪

快訊／駕駛人注意！國1南下29.9K火燒車　恐怖黑煙瀰漫影響行車

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

彰化埤頭凌晨傳槍聲！男酒後不爽開槍　居民嚇壞以為放炮

不爽戴綠帽！移工水果刀猛刺泰國小王肚子奪命　判刑7年2月

獨／高官性侵少女恐不只1案！網友尋找被害人　籲出面控獸行　

台82線汽車翻覆駕駛飛出車外！躺車道畫面曝　緊急送醫搶命

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

新北女高樓墜落！　四肢骨折倒臥血泊

新竹二寶媽「戀上前科犯」首次開房激戰4次...老公聽完當場崩潰

獨／績優督導性侵少女！犯案前2月曾到大學談社安網　校方譴責

美魔女稱遭性侵千次！摩鐵QK反咬提告　「沒逃離現場」小鮮肉無罪

快訊／駕駛人注意！國1南下29.9K火燒車　恐怖黑煙瀰漫影響行車

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

彰化埤頭凌晨傳槍聲！男酒後不爽開槍　居民嚇壞以為放炮

不爽戴綠帽！移工水果刀猛刺泰國小王肚子奪命　判刑7年2月

獨／高官性侵少女恐不只1案！網友尋找被害人　籲出面控獸行　

台82線汽車翻覆駕駛飛出車外！躺車道畫面曝　緊急送醫搶命

全程緊盯美軍「活捉馬杜洛」！川普：像在看電視節目

台女星「錄影胸貼外露」沒發現　全被看光尷尬喊：超糗

馬杜洛遭美軍突襲押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業

福利天花板！EXO CHEN來台「1對1自拍」逾千人　衝下台合唱歌迷

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

政戰學院院慶　復興崗傳唱《九條好漢在一班》

「華航林依晨」Ivy生了！　寶寶超萌小手照曝光：母子均安

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

社會熱門新聞

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

新竹二寶媽「戀上前科犯」首次開房激戰4次...

駕駛設定導航太專心　休旅車輾過逗狗女

健身女網紅激戰人夫！嗆正宮：無套內X全來

後車逼車雪隧駕駛！影曝光後眾人炸鍋

酒駕男被逮哭求「讓我回家」　只為幫癱瘓妻換藥

余家昶今告別式　女兒哽咽「希望你不是英雄」

高雄衛生局績優督導是惡狼！扮嫖客性侵列管少女

美魔女摩鐵QK突提告　小鮮肉無罪

蹲路邊逗狗慘被起步車輾過　狗死人重傷

嫌鄰居太吵！嘉義翁霰彈槍轟死鄰居

快訊／新埔捷運站驚見裸女衝下車！

咖啡新星被撞死里長批政策殺人　交通局回應了

更多熱門

相關新聞

台中通緝犯輾壓員警　判5年6月定讞

台中通緝犯輾壓員警　判5年6月定讞

毒品通緝犯卓茂昌2024年間因違停遭警方攔查，竟駕車衝撞員警，還兩度輾壓，員警因此腳踝骨折。一審輕判卓男有期徒刑1年6月，上訴二審時，員警當庭證稱「很怕我因此就殘廢」，二審改重判卓男有期徒刑5年6月。全案再上訴，最高法院31日駁回上訴定讞。

「三中案」二審無罪　馬英九：非常欣慰

「三中案」二審無罪　馬英九：非常欣慰

即／三中案二審宣判　馬英九再度無罪

即／三中案二審宣判　馬英九再度無罪

蔡正元曝中共軍演「傳話給3人」　陣勢還不如美軍

蔡正元曝中共軍演「傳話給3人」　陣勢還不如美軍

三中案二審今宣判　馬英九堅稱無罪

三中案二審今宣判　馬英九堅稱無罪

關鍵字：

法律人權馬英九三中無罪高等法院撤銷蔡正元二審刑事妥速審判法

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面