基隆正濱漁港祈禱室揭牌啟用　打造友善心靈信仰新據點

▲結合人文關懷與宗教尊重，基隆正濱漁港穆斯林祈禱室揭牌。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府結合基隆區漁會於2025年12月24日在正濱漁港舉行「祈禱室揭牌典禮」，象徵基隆市多元包容精神邁入新階段。活動吸引各界關注，並獲得駐台北印尼經濟貿易代表處及農業部漁業署的大力支持，祈禱室提供穆斯林安靜、莊重且友善的心靈空間，現場貴賓雲集，在莊重溫馨氛圍中完成揭牌。市府也同步結合安全宣導，展現對宗教尊重與人文關懷的城市精神。

祈禱室正式啟用後，將為穆斯林提供一處安靜、莊重且友善的心靈空間。揭牌典禮當日貴賓雲集，包括基隆社會處長楊玉欣、駐台北印尼經濟貿易代表處代表Arif Sulistiyo、農業部漁業署副署長林鼎榮、基隆區漁會理事長簡建輝，以及天主教耶穌會台北新事社會服務中心、私立就業服務機構代表與市民朋友等蒞臨觀禮，共同見證祈禱室啟用的重要時刻。

社會處長楊玉欣表示，設立祈禱室的目的在於尊重多元信仰需求，提供民眾一處可沉澱心靈、靜心祈禱的空間，不僅展現市府對宗教自由與人文關懷的重視，也期盼成為促進彼此理解與包容的交流平台。

揭牌典禮在莊重而溫馨的氛圍中進行，由楊玉欣、Arif Sulistiyo、林鼎榮及簡建輝等人共同完成揭牌儀式，象徵祈禱室正式啟用。典禮後，與會來賓參觀祈禱室內部設施，對整體空間規劃與寧靜氛圍皆給予高度肯定。

活動中，基隆市社會處亦邀請基隆市消防局及北區職業安全衛生中心到場，向穆斯林漁工講授海上急難救護與職業安全相關課程，協助其深入了解海上作業時的潛在危險因子，以及遭遇意外時的自救應變方式，強化安全意識。

未來，基隆市政府將持續結合公私部門資源，完善相關配套措施，使祈禱室成為穆斯林在繁忙生活中尋求平靜、凝聚正向力量的重要場域，進一步落實多元共融的城市理念。