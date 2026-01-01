基隆新建社區奪社區金點獎　邱佩琳貼紅榜表揚基層照顧

▲基隆新建社區奪社區金點獎，邱佩琳貼紅榜表揚基層照顧成果。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市中山區新建社區照顧關懷據點榮獲衛生福利部2025年度「社區金點獎」，展現基隆深耕基層照顧體系的豐碩成果。副市長邱佩琳於2025年12月31日在社會處長楊玉欣、中山區長陳錫洺等人陪同下，前往新建社區張貼紅榜表達祝賀，並與長者一同用餐交流，肯定志工夥伴長期投入、用心守護長者的付出。

邱佩琳表示，新建社區能在全國眾多參選單位中脫穎而出，實屬不易，也充分展現基隆基層照顧體系深厚的能量與社區凝聚力。她指出，本屆社區金點獎共有5,210個單位提出申請，最終僅15個單位獲獎，新建社區能獲此殊榮，顯示其服務品質與創新模式深獲中央肯定。

邱佩琳也強調，基隆並非資源相對充裕的六都城市，卻能在有限的預算與人力條件下，憑藉社區自發力量與志工長期投入，交出亮眼成績單，這正是基隆最珍貴的城市底蘊。

社會處長楊玉欣補充，新建社區照顧關懷據點自2007年成立以來，即由社區志工自主投入服務，從鐵道旁、高架橋下的畸零空間出發，逐步發展出穩定且具特色的關懷模式。市府社會處也持續透過專業輔導與資源連結，支持據點深化服務內容，讓長輩能在熟悉的社區環境中安心生活、持續參與社會。

▲副市長邱佩琳到場祝賀，肯定基隆基層照顧成果。

新建社區理事長簡秀月表示，據點位於基隆火車站鐵道旁、國道一號起點旁的高架橋下，20年來由一群熱心志工陪伴社區走過不同階段，不僅將原本灰暗的街角改造成3D彩繪廊道，成為觀光客打卡亮點，也在高架橋下開闢「開心農場」，讓長輩親手種下健康與希望。

邱佩琳認為，這項成果背後最重要的推動力，來自人與人之間的愛與良善，以及理事長、里長等基層領導者長期投入的共同用心，匯聚成強大的集體力量，讓新建社區照顧關懷據點的服務品質得以達到全國頂尖水準。

邱佩琳最後指出，目前基隆市157里中已布建107處社區照顧關懷據點，市府未來將持續與社區、里長及民間團體攜手合作，強化在地支持系統，讓更多像新建社區一樣的基層力量被看見、被肯定，陪伴長輩安心在地安老，打造更有溫度的高齡友善城市。