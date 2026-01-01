　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆新建社區奪社區金點獎　邱佩琳貼紅榜表揚基層照顧

▲基隆新建社區奪社區金點獎。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆新建社區奪社區金點獎，邱佩琳貼紅榜表揚基層照顧成果。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市中山區新建社區照顧關懷據點榮獲衛生福利部2025年度「社區金點獎」，展現基隆深耕基層照顧體系的豐碩成果。副市長邱佩琳於2025年12月31日在社會處長楊玉欣、中山區長陳錫洺等人陪同下，前往新建社區張貼紅榜表達祝賀，並與長者一同用餐交流，肯定志工夥伴長期投入、用心守護長者的付出。

邱佩琳表示，新建社區能在全國眾多參選單位中脫穎而出，實屬不易，也充分展現基隆基層照顧體系深厚的能量與社區凝聚力。她指出，本屆社區金點獎共有5,210個單位提出申請，最終僅15個單位獲獎，新建社區能獲此殊榮，顯示其服務品質與創新模式深獲中央肯定。

▲基隆新建社區奪社區金點獎。（圖／記者郭世賢翻攝）

邱佩琳也強調，基隆並非資源相對充裕的六都城市，卻能在有限的預算與人力條件下，憑藉社區自發力量與志工長期投入，交出亮眼成績單，這正是基隆最珍貴的城市底蘊。

社會處長楊玉欣補充，新建社區照顧關懷據點自2007年成立以來，即由社區志工自主投入服務，從鐵道旁、高架橋下的畸零空間出發，逐步發展出穩定且具特色的關懷模式。市府社會處也持續透過專業輔導與資源連結，支持據點深化服務內容，讓長輩能在熟悉的社區環境中安心生活、持續參與社會。

▲基隆新建社區奪社區金點獎。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲副市長邱佩琳到場祝賀，肯定基隆基層照顧成果。

新建社區理事長簡秀月表示，據點位於基隆火車站鐵道旁、國道一號起點旁的高架橋下，20年來由一群熱心志工陪伴社區走過不同階段，不僅將原本灰暗的街角改造成3D彩繪廊道，成為觀光客打卡亮點，也在高架橋下開闢「開心農場」，讓長輩親手種下健康與希望。

邱佩琳認為，這項成果背後最重要的推動力，來自人與人之間的愛與良善，以及理事長、里長等基層領導者長期投入的共同用心，匯聚成強大的集體力量，讓新建社區照顧關懷據點的服務品質得以達到全國頂尖水準。

邱佩琳最後指出，目前基隆市157里中已布建107處社區照顧關懷據點，市府未來將持續與社區、里長及民間團體攜手合作，強化在地支持系統，讓更多像新建社區一樣的基層力量被看見、被肯定，陪伴長輩安心在地安老，打造更有溫度的高齡友善城市。

▲基隆新建社區奪社區金點獎。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆新建社區奪社區金點獎。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►就職3周年回顧盤點施政　謝國樑：基隆穩健邁向城市轉型

►北海岸偏鄉奇蹟！金山高中籃球隊僅7人出戰　逆轉挺進新北前4強

►疑失控「擦撞機車」再猛撞橋墩！休旅車頭變形駕駛亡　女騎士送醫

►妻買菜遭毒駕撞死！丈夫怒喊「別想和解」：放了他要撞誰都不曉得

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示
63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」
才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆公民座談首站信義區　謝國樑：面對面回應市政需求

合歡山「警察小姐姐」站雪地執勤！　民眾心疼寄300袋薑茶

大溪北大團結！林俊憲新營造勢破萬人　主打交通、產業、農業三支箭

金門首屆烏克麗麗嘉年華登場　民眾怨縣府觀光行銷不理不睬

金門百年洋樓華麗變身　甄洋樓展現百大文化基地新樣貌

出租套房插頭充電起火險釀災　南消籲租屋族落實用電安全

提升幼童安全防護力　南市消防走入親子館教防火、學小兒急救

從東山出發拚8連勝！　陳亭妃鐵馬行動跑基層民調56%穩居第一

基隆人請改道！海洋廣場往港務大樓行人通道　1／7起封閉1個月

基隆新橫濱社區接駁車雙線通車　邱佩琳：通勤就醫更便利

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

基隆公民座談首站信義區　謝國樑：面對面回應市政需求

合歡山「警察小姐姐」站雪地執勤！　民眾心疼寄300袋薑茶

大溪北大團結！林俊憲新營造勢破萬人　主打交通、產業、農業三支箭

金門首屆烏克麗麗嘉年華登場　民眾怨縣府觀光行銷不理不睬

金門百年洋樓華麗變身　甄洋樓展現百大文化基地新樣貌

出租套房插頭充電起火險釀災　南消籲租屋族落實用電安全

提升幼童安全防護力　南市消防走入親子館教防火、學小兒急救

從東山出發拚8連勝！　陳亭妃鐵馬行動跑基層民調56%穩居第一

基隆人請改道！海洋廣場往港務大樓行人通道　1／7起封閉1個月

基隆新橫濱社區接駁車雙線通車　邱佩琳：通勤就醫更便利

本鄉奏多被AV女優控10年前硬上　「偷吃害她染性病」黑歷史起底

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」驚人近況曝

史上最短！NB 1.0K認真登場　網笑瘋：連我阿嬤都能完賽「NB 1080v15」讓你到哪都在舒適圈

基隆公民座談首站信義區　謝國樑：面對面回應市政需求

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

才傳過勞送醫！古天樂驚喜宣布「1月8日空降台灣」　攜宣萱睽違10年見影迷

【你昨天有喝齁】屏東福安宮乳牛汪「阿炮」睡到成為知名地標XD

地方熱門新聞

合歡山女警雪地執勤　民眾寄300袋薑茶

2026台南市長選舉民調出爐

補助金額六都第一　桃園電動機車最高補助4.4萬

金門港務處7千萬重蓋倉庫仍無法納貨櫃

台中大遠百再傳電梯故障！市府勒令停用

楊男運毒到金門還衝撞警車判決出爐

癮君子潛入農舍　被地主發現壓制

台南男子突5樓墜落　緊急送醫

雲林新任美女副縣長到位　陳璧君：全力以赴

台南新營4樓透天厝深夜竄煙住警器狂響救一命！鋰電池疑充電釀火

屏東紅豆產地剩41元　蘇清泉促農糧署穩住45元

新北商圈券元旦開跑　100元換200元開搶

女歌手跨年晚會學羊叫爆紅！魔性歌詞網驚呆

大溪北大團結！林俊憲新營造勢破萬人

更多熱門

相關新聞

基隆「碼頭工會站」候車亭啟用　打造港區新亮點

基隆「碼頭工會站」候車亭啟用　打造港區新亮點

基隆市政府於2025年12月31日上午在基隆港區舉辦「碼頭工會站」候車亭啟用記者會，由市長謝國樑、副市長邱佩琳，立法委員林沛祥及市議會副議長楊秀玉等人共同出席，宣布由臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司認養的候車亭正式啟用，成為基隆市第11座公私協力認養候車亭。

大臺中人文學院探討健康宜居城市

大臺中人文學院探討健康宜居城市

全台最大遊艇碼頭正式簽約　基隆攜手亞果迎向海洋經濟

全台最大遊艇碼頭正式簽約　基隆攜手亞果迎向海洋經濟

就職3周年盤點施政　謝國樑：穩健邁向城市轉型

就職3周年盤點施政　謝國樑：穩健邁向城市轉型

基隆151家有愛店家獲認證　「有愛旅圖」同步啟動

基隆151家有愛店家獲認證　「有愛旅圖」同步啟動

關鍵字：

基隆市新建社區金點獎志工服務高齡友善

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面