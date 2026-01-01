冬季防範一氧化碳中毒　基隆啟動熱水器補助措施

▲防範一氧化碳中毒，基隆消防局推動熱水器遷移、更換補助。（圖／基隆市消防局提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

隨著冬季氣溫持續下降，民眾使用燃氣熱水器的頻率明顯提高，若因安裝或使用不當，極易引發一氧化碳中毒事故。為保障市民居家安全，新年度開始，基隆市消防局表示，自2026年1月1日起開放受理遷移或更換熱水器補助申請，並編列補助經費新臺幣9萬6,000元，協助市民改善潛在危險環境。

消防局表示，凡熱水器安裝不當，經消防分隊複查確認具有一氧化碳中毒潛勢者，皆可申請本項補助。低收入戶每戶最高補助新臺幣1萬2,000元，其餘民眾（含中低收入戶）每戶最高補助3,000元；每戶限申請補助1次，符合資格的民眾請把握時機，儘早提出申請。

依據內政部消防署2025年統計資料顯示，全國今年共發生22件一氧化碳中毒事故，造成5人死亡、59人送醫。所幸基隆市今年迄今尚未發生相關案件，顯示防災宣導已具成效，但仍不可掉以輕心。

消防局提醒，使用燃氣熱水器時務必保持室內通風，並牢記防範口訣「順手推開窗，一氧化碳跑光光！」以避免瓦斯燃燒不完全導致中毒。此外，安裝熱水器應確實遵守「5要原則」，包括「要安全品牌、要正確型式、要安全安裝、要定期檢修、要保持通風」，從源頭降低風險。

近期消防局各分隊持續前往本市各場所進行防範一氧化碳中毒宣導。消防局長游家懿強調，一氧化碳中毒往往發生迅速且不易察覺，唯有事前預防才能避免憾事發生，呼籲市民共同重視居家安全，守護家人健康與生命安全。