　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2年沒工作！超商搶芭樂汁、香菸　落網辯活不下去...德國男慘了

▲德國籍何姓男子（譯音）缺錢花用，去年9月持水果刀在中壢超商行搶，中壢警方當場拘捕何男。（資料照／中壢警方提供）

▲德國籍何姓男子（譯音）缺錢花用，去年9月持水果刀在中壢超商行搶，中壢警方當場拘捕何男。（資料照／中壢警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

一名德國籍男子因缺錢花用，去年9月凌晨持水果刀在中壢區2家超商持刀連續行槍，第一家僅搶得1瓶波蜜芭樂汁，第2家則恫嚇女店員「給我錢，給我錢就走」，搶得1萬元現金與1包香菸，桃檢偵結依攜帶兇器強盜罪罪嫌起訴。桃園地院審結，依攜帶兇器強盜罪，共2罪，各處有期徒刑3年10月、7年10月，並於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。

檢警調查，61歲的德國籍男子，因缺錢花用，於去年9月13日凌晨4時54分許，在中壢區廣州路某超商，佯裝購物購買價值29元波蜜芭樂汁至櫃台結帳時，持預藏水果刀脅迫店員交付收銀機內現金，店員見狀逃離櫃臺，何男則倉皇將搶到的飲料攜出店外逃走。

半個小時後，何男又前往附近中北路上某超商，進入櫃檯員工出入口，再取出水果刀，脅迫黃姓女店員交付收銀機內現金，女店員佯稱無法開啟收銀機，何男搶得價值100元香菸1包，再次要求黃女開啟店內金庫，交付金庫內現金，黃女依其指示開啟金庫，何男隨即取出金庫內1萬元，連同香菸1包攜出店外。黃女隨即報警處理，中壢警方到場後調閱監視器循線在另一家超市發現何男，當場查扣剩餘贓款9915元、香菸1包、水果刀。

▲中壢警方查獲德國籍何姓男子持水果刀強盜超商，當場扣得水果刀、1萬元現金與搶得香菸等證物。（資料照／中壢警方提供）

▲中壢警方查獲德籍何姓男子持水果刀強盜超商，當場扣得水果刀、1萬元現金與搶得香菸等證物。（資料照／中壢警方提供）

桃檢複訊時，何男坦承犯行並辯稱，因2年沒工作且三餐不繼，沒有其他選擇，才會行搶；檢方偵結依攜帶兇器強盜罪嫌提起公訴。

桃園地院審理時，被告何男坦承犯行，仍辯稱「因2年沒工作且三餐不繼，沒有其他選擇，才會行搶」；法官審酌，被告不思以正當管道獲取財物，竟持刀具恣意而為本案犯行。酌酌其犯後坦然面對自身行為錯誤之態度、被害人所受損害等情狀，審結依攜帶兇器強盜罪，共2罪，各處有期徒刑3年10月、7年10月，並於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。

 【更多新聞】

桃園ON AIR跨年晚會散場！數萬人湧入桃捷　A19站15分鐘完成疏運

快訊／桃園父疑要錢遭拒　持彎刀、鐵棍痛毆兒！2人都掛彩送醫

沿路撒債務人大頭照個資傳單　討債男辯「伸張正義」下場曝

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示
63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北女高樓墜落！　四肢骨折倒臥血泊

新竹二寶媽「戀上前科犯」首次開房激戰4次...老公聽完當場崩潰

獨／績優督導性侵少女！犯案前2月曾到大學談社安網　校方譴責

美魔女稱遭性侵千次！摩鐵QK反咬提告　「沒逃離現場」小鮮肉無罪

快訊／駕駛人注意！國1南下29.9K火燒車　恐怖黑煙瀰漫影響行車

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

彰化埤頭凌晨傳槍聲！男酒後不爽開槍　居民嚇壞以為放炮

不爽戴綠帽！移工水果刀猛刺泰國小王肚子奪命　判刑7年2月

獨／高官性侵少女恐不只1案！網友尋找被害人　籲出面控獸行　

台82線汽車翻覆駕駛飛出車外！躺車道畫面曝　緊急送醫搶命

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

新北女高樓墜落！　四肢骨折倒臥血泊

新竹二寶媽「戀上前科犯」首次開房激戰4次...老公聽完當場崩潰

獨／績優督導性侵少女！犯案前2月曾到大學談社安網　校方譴責

美魔女稱遭性侵千次！摩鐵QK反咬提告　「沒逃離現場」小鮮肉無罪

快訊／駕駛人注意！國1南下29.9K火燒車　恐怖黑煙瀰漫影響行車

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

彰化埤頭凌晨傳槍聲！男酒後不爽開槍　居民嚇壞以為放炮

不爽戴綠帽！移工水果刀猛刺泰國小王肚子奪命　判刑7年2月

獨／高官性侵少女恐不只1案！網友尋找被害人　籲出面控獸行　

台82線汽車翻覆駕駛飛出車外！躺車道畫面曝　緊急送醫搶命

游刃有餘！王世堅職籃開球　特攻爭議判決吞敗裁判遭噓爆

正宮突襲現場！ 陳庭妮現身胡宇威冷汗直流

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

本鄉奏多被AV女優控10年前硬上　「偷吃害她染性病」黑歷史起底

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」驚人近況曝

史上最短！NB 1.0K認真登場　網笑瘋：連我阿嬤都能完賽「NB 1080v15」讓你到哪都在舒適圈

「東婷CP」合體了！　汪東城.曾沛慈還原造型

社會熱門新聞

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

駕駛設定導航太專心　休旅車輾過逗狗女

後車逼車雪隧駕駛！影曝光後眾人炸鍋

新竹二寶媽「戀上前科犯」首次開房激戰4次...

健身女網紅激戰人夫！嗆正宮：無套內X全來

酒駕男被逮哭求「讓我回家」　只為幫癱瘓妻換藥

高雄衛生局績優督導是惡狼！扮嫖客性侵列管少女

余家昶今告別式　女兒哽咽「希望你不是英雄」

美魔女摩鐵QK突提告　小鮮肉無罪

蹲路邊逗狗慘被起步車輾過　狗死人重傷

快訊／新埔捷運站驚見裸女衝下車！

嫌鄰居太吵！嘉義翁霰彈槍轟死鄰居

咖啡新星被撞死里長批政策殺人　交通局回應了

更多熱門

相關新聞

人妻偷吃廚師主管「要尿尿」！呻吟全被錄下

人妻偷吃廚師主管「要尿尿」！呻吟全被錄下

桃園市一名人妻小樂（化名）與丈夫結褵多年，2人育有3名子女，怎料小樂竟背著丈夫與主管龍哥（化名）有染，三不五時就會到龍哥的住處發生關係，結果被龍哥的女兒錄了下來。小樂的丈夫氣得提告，桃園地院審理後，判龍哥須賠60萬元。

做遊戲卻不懂HP！工程師遭資遣吞敗

做遊戲卻不懂HP！工程師遭資遣吞敗

尪偷吃小三哀喊不知已婚　法官1關鍵打臉

尪偷吃小三哀喊不知已婚　法官1關鍵打臉

保險業主管偷吃女下屬！她衣服沒穿好被抓包

保險業主管偷吃女下屬！她衣服沒穿好被抓包

女信徒到宮廟參拜遭猥褻！變態廟祝下場曝

女信徒到宮廟參拜遭猥褻！變態廟祝下場曝

關鍵字：

德國男連續持刀搶劫超商搶得1萬元波蜜果菜汁法院判決

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面