2年沒工作！超商搶芭樂汁、香菸　落網辯活不下去...德國男慘了

▲德國籍何姓男子（譯音）缺錢花用，去年9月持水果刀在中壢超商行搶，中壢警方當場拘捕何男。（資料照／中壢警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

一名德國籍男子因缺錢花用，去年9月凌晨持水果刀在中壢區2家超商持刀連續行槍，第一家僅搶得1瓶波蜜芭樂汁，第2家則恫嚇女店員「給我錢，給我錢就走」，搶得1萬元現金與1包香菸，桃檢偵結依攜帶兇器強盜罪罪嫌起訴。桃園地院審結，依攜帶兇器強盜罪，共2罪，各處有期徒刑3年10月、7年10月，並於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。

檢警調查，61歲的德國籍男子，因缺錢花用，於去年9月13日凌晨4時54分許，在中壢區廣州路某超商，佯裝購物購買價值29元波蜜芭樂汁至櫃台結帳時，持預藏水果刀脅迫店員交付收銀機內現金，店員見狀逃離櫃臺，何男則倉皇將搶到的飲料攜出店外逃走。

半個小時後，何男又前往附近中北路上某超商，進入櫃檯員工出入口，再取出水果刀，脅迫黃姓女店員交付收銀機內現金，女店員佯稱無法開啟收銀機，何男搶得價值100元香菸1包，再次要求黃女開啟店內金庫，交付金庫內現金，黃女依其指示開啟金庫，何男隨即取出金庫內1萬元，連同香菸1包攜出店外。黃女隨即報警處理，中壢警方到場後調閱監視器循線在另一家超市發現何男，當場查扣剩餘贓款9915元、香菸1包、水果刀。

▲中壢警方查獲德籍何姓男子持水果刀強盜超商，當場扣得水果刀、1萬元現金與搶得香菸等證物。（資料照／中壢警方提供）

桃檢複訊時，何男坦承犯行並辯稱，因2年沒工作且三餐不繼，沒有其他選擇，才會行搶；檢方偵結依攜帶兇器強盜罪嫌提起公訴。

桃園地院審理時，被告何男坦承犯行，仍辯稱「因2年沒工作且三餐不繼，沒有其他選擇，才會行搶」；法官審酌，被告不思以正當管道獲取財物，竟持刀具恣意而為本案犯行。酌酌其犯後坦然面對自身行為錯誤之態度、被害人所受損害等情狀，審結依攜帶兇器強盜罪，共2罪，各處有期徒刑3年10月、7年10月，並於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。