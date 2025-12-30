桃捷綠線工程首創7台潛盾機同時啟動　張善政：展現全速衝刺氣勢

▲桃園市長張善政今天在捷運綠線第七台潛盾機啟動儀式上致詞。（圖／市府捷工局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園捷運綠線工程今（30日）在八德區介壽路G05小大湳站工區舉行第7台潛盾機啟動儀式，市長張善政表示，這項捷運綠線工程潛盾機啟動象徵全線地下工程進入最關鍵、最密集施工高峰期，這台全新整備潛盾機，將自G05小大湳站向G04大湳站下行線掘進，預計推進約1200公尺，這也是國內單一工程標同時有7台潛盾機同步在同步推進，宛如地底「大軍齊發」，展現綠線工程全速衝刺的氣勢。

▲桃園市長張善政聽取施工單位說明捷運綠線潛盾機施工進度。（圖／市府捷工局提供）

張善政指出，這次出發潛盾機並非「新手上路」，先前已於八德地區成功完成第2條潛盾隧道的貫通任務。為迎接新的地質挑戰，施工團隊替它換上了專為本區段地層重新設計、量身打造全新切刃盤，以最佳狀態投入下一階段鑽掘工程。

張善政強調，隨著第七台潛盾機投入作業，八德介壽路地底下景象也造就了全國紀錄，也是國內單一工程標同時有7台潛盾機同步在地底掘進，7條潛盾隧道同步推進，也展現綠線工程全速衝刺的氣勢。

▲桃園市長張善政今天在捷運綠線第七台潛盾機啟動儀式會同多位市議員等貴賓主持啟動儀式。（圖／市府捷工局提供）

市府捷運工程局局長劉慶豐說明，捷運綠線地下段歷經管線遷移，車站施作潛盾機空間，目前正邁入最密集施工階段，潛盾機大量投入有助於加快整體工期，為未來全線通車奠定扎實基礎。市府也期盼藉由綠線捷運逐步成形，讓市民交通生活迎來質的飛躍，推動桃園邁向更便捷、更宜居的城市願景。

捷運工程局指出，捷運綠線GC02標工程自G07桃園車站以南至八德區介壽路二段，路線採地下化設計，隧道全長約10.52公里，由直徑6.24公尺潛盾機鑽掘構築，包括上下行線共有10條隧道，目前已貫通了2條隧道，截至目前捷運綠線八德地區7台潛盾機也已全數發進鑽掘，預計2027年將10條潛盾隧道全部貫通，為2030年捷運綠線主線全面通車奠定良好基礎。