　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃捷綠線工程首創7台潛盾機同時啟動　張善政：展現全速衝刺氣勢

▲桃園市長張善政今天在捷運綠線第七台潛盾機啟動儀式上致詞。（圖／市府捷工局提供）

▲桃園市長張善政今天在捷運綠線第七台潛盾機啟動儀式上致詞。（圖／市府捷工局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園捷運綠線工程今（30日）在八德區介壽路G05小大湳站工區舉行第7台潛盾機啟動儀式，市長張善政表示，這項捷運綠線工程潛盾機啟動象徵全線地下工程進入最關鍵、最密集施工高峰期，這台全新整備潛盾機，將自G05小大湳站向G04大湳站下行線掘進，預計推進約1200公尺，這也是國內單一工程標同時有7台潛盾機同步在同步推進，宛如地底「大軍齊發」，展現綠線工程全速衝刺的氣勢。

▲桃園市長張善政聽取施工單位說明捷運綠線潛盾機施工進度。（圖／市府捷工局提供）

▲桃園市長張善政聽取施工單位說明捷運綠線潛盾機施工進度。（圖／市府捷工局提供）

張善政指出，這次出發潛盾機並非「新手上路」，先前已於八德地區成功完成第2條潛盾隧道的貫通任務。為迎接新的地質挑戰，施工團隊替它換上了專為本區段地層重新設計、量身打造全新切刃盤，以最佳狀態投入下一階段鑽掘工程。

張善政強調，隨著第七台潛盾機投入作業，八德介壽路地底下景象也造就了全國紀錄，也是國內單一工程標同時有7台潛盾機同步在地底掘進，7條潛盾隧道同步推進，也展現綠線工程全速衝刺的氣勢。

▲桃園市長張善政今天在捷運綠線第七台潛盾機啟動儀式會同多位市議員等貴賓主持啟動儀式。（圖／市府捷工局提供）

▲桃園市長張善政今天在捷運綠線第七台潛盾機啟動儀式會同多位市議員等貴賓主持啟動儀式。（圖／市府捷工局提供）

市府捷運工程局局長劉慶豐說明，捷運綠線地下段歷經管線遷移，車站施作潛盾機空間，目前正邁入最密集施工階段，潛盾機大量投入有助於加快整體工期，為未來全線通車奠定扎實基礎。市府也期盼藉由綠線捷運逐步成形，讓市民交通生活迎來質的飛躍，推動桃園邁向更便捷、更宜居的城市願景。

捷運工程局指出，捷運綠線GC02標工程自G07桃園車站以南至八德區介壽路二段，路線採地下化設計，隧道全長約10.52公里，由直徑6.24公尺潛盾機鑽掘構築，包括上下行線共有10條隧道，目前已貫通了2條隧道，截至目前捷運綠線八德地區7台潛盾機也已全數發進鑽掘，預計2027年將10條潛盾隧道全部貫通，為2030年捷運綠線主線全面通車奠定良好基礎。

 【更多新聞】

桃園「ON AIR跨年晚會」最高層級安全維護　交管制措公布

路邊車格遭後車搶走　駕駛火大併排停18分鐘挨告強制罪

仇家在撞球館！少年撂3男持球棒痛毆　桃警2小時逮4嫌

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

離譜！金門港務處「砸7000萬重蓋」進出口倉庫仍無法容納貨櫃

鈴木愛理、ALL(H)OURS抵台南備戰跨年　粉絲全員就位迎2026

打擊電纜竊盜有成　台電台東區處頒發12萬元獎金感謝警方

強化水資源永續管理　台東環保局提醒115年水污申報期限

馬來西亞包機首航台東　156名國際旅客跨年迎新感受音樂魅力

「行動智慧學校」巡迴雲林　助偏鄉孩子與科技潮流接軌

地震影響設備　台東焚化廠完成搶修29日晚恢復運轉

斗六市社區心理衛生中心揭牌　雲林完成韌性心理健康金三角

暖心協助外籍單車客　美和警迅速尋回遺失後背包

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

離譜！金門港務處「砸7000萬重蓋」進出口倉庫仍無法容納貨櫃

鈴木愛理、ALL(H)OURS抵台南備戰跨年　粉絲全員就位迎2026

打擊電纜竊盜有成　台電台東區處頒發12萬元獎金感謝警方

強化水資源永續管理　台東環保局提醒115年水污申報期限

馬來西亞包機首航台東　156名國際旅客跨年迎新感受音樂魅力

「行動智慧學校」巡迴雲林　助偏鄉孩子與科技潮流接軌

地震影響設備　台東焚化廠完成搶修29日晚恢復運轉

斗六市社區心理衛生中心揭牌　雲林完成韌性心理健康金三角

暖心協助外籍單車客　美和警迅速尋回遺失後背包

曹西平猝逝「陳美鳳心裡一揪不敢點開」　憶秀場風華：他魅力十足

北京出手！晶片新產線去美化　設備「至少50％須用國產」

8旬婦悶殺照護50年癱瘓兒「先送你走」　二審翻供不認殺人

外送專法恐動到疊單！Uber Eats調查：近6成消費者將減少使用

「低情商3大特點」中了幾個？別再說你只是講話直

黃國昌宣布推出個人寫真集！自曝：不輸新北消防猛男

畫面太好看！「最萌身高差」IU勾邊佑錫同框　露香肩黑色禮服美翻

印度GDP超車日本！躍升全球第4大經濟體　官方放話3年內拚第3

米其林「最新AI智慧輪胎」預告CES發表！安全＆省錢一次滿足

營養師揭露高血壓飲食地雷　提醒「5種食物」不要吃！

【跑比警報快！】貓咪睡一半地震直接彈飛！主人10秒後才驚逃

地方熱門新聞

台南雙警命案家屬怒喊：林信吾應判死刑

金門總預算超編　議會斥縣府

長榮中學140週年校慶感恩餐會席開140桌迎海內外校友

「有錯就認、有過就改」　安泰醫院總院長發表聲明

金門旅客服務中心 議會現勘：外型像工廠

嘉義布袋警力推「護童勤務」

金門港務處7千萬重蓋倉庫仍無法納貨櫃

台南柳營科技工廠火警員工啟動自衛消防即時應變火勢迅速撲滅

南投首家混凝土廠打造綠色未來

「扶龍王」現身台南！王世堅送勳章力挺陳亭妃

16輛新消防車正式上線！台南全面汰舊換新救災能量再升級

嘉義警助智能遲緩老翁尋親

鈴木愛理、ALL(H)OURS抵台南備戰跨年粉絲全員就位迎2026

4億打造國際佛教樞紐　全球佛教聯合會館啟用

更多熱門

相關新聞

國道1號中豐交流道通車啟用　張善政：持續爭取青埔北上匝道

國道1號中豐交流道通車啟用　張善政：持續爭取青埔北上匝道

「國道1號中豐交流道新建工程」通車典禮今（25）日中午舉行，閣揆卓榮泰、桃園市長張善政與交通部長陳世凱與多位立委均出席。張善政致詞時表示，這項工程第一期以強化中壢地區往北交通為主，考量中壢與南桃園地區往來密切交通需求，中豐交流道通車後可有效分散中壢及內壢交流道車流，紓解地方道路交通壓力，大幅提升區域聯外交通的便利性。市府將持續與高公局合作，推動第二期（南入北出匝道）規劃，並爭取納入「青埔北上匝道」配置，逐步完善桃園整體交通路網，為市民打造更便捷、安全的行車環境。

傳在地建商每坪167萬拿下　北屯資深連鎖書城將變建地

傳在地建商每坪167萬拿下　北屯資深連鎖書城將變建地

張善政就職三週年拍板　「桃園NEXT未來工程」

張善政就職三週年拍板　「桃園NEXT未來工程」

余家昶捨命力阻張文傷人　余家人暖心回捐200萬善款

余家昶捨命力阻張文傷人　余家人暖心回捐200萬善款

余男台北車站擋刀救人　桃市府評估頒發傑出市民

余男台北車站擋刀救人　桃市府評估頒發傑出市民

關鍵字：

捷運綠線潛盾機七台同時地下啟動張善政2030年竣工

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平乾兒子是誰？

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

昔兄弟鬧翻！曹西平三哥首發聲「情分與關心始終都在」　

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面