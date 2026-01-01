　
桃園ON AIR跨年晚會散場！數萬人湧入桃捷　A19站15分鐘完成疏運

▲桃園跨年晚會今天凌晨結束後，大批人潮湧入捷運A19站桃園體育園區。（圖／桃園捷運公司提供）

▲桃園跨年晚會今天凌晨結束後，大批人潮湧入捷運A19站桃園體育園區。（圖／桃園捷運公司提供）

記者沈繼昌／桃園報導

「2026桃園ON AIR跨年晚會」昨（31）日在桃園樂天國際棒球場舉行，今天凌晨結束後，散場時數萬人潮湧入A19站，桃捷公司提前規劃並啟動跨年疏運機制，尖峰時段透過「每5分鐘班距+清楚動線引導+即時人流控管」，在兼顧安全與服務品質下，在短短15分鐘內完成人潮疏運，讓旅客安心順暢返程。

▲桃園跨年晚會今天凌晨結束後，大批人潮湧入捷運A19站。（圖／桃園捷運公司提供）

▲桃園跨年晚會今天凌晨結束後，大批人潮湧入捷運A19站。（圖／桃園捷運公司提供）

桃捷公司因應北北桃捷運生活圈返程需求，動用9列車投入加班車疏運，其中於A19站共加開10班次、A1站加開7班次，除既有營運人力外，另動員約110名人員投入服務，包括員工、捷警、救護、志工、保全、清潔人員等。現場工作人員統一穿著醒目黃色外套提升辨識度，讓旅客在人潮中能即時獲得協助，增強安全感。

▲桃園跨年晚會今天凌晨結束，大批旅客聽從捷運工作人員指揮入站。（圖／桃園捷運公司提供）

▲桃園跨年晚會今天凌晨結束，大批旅客聽從捷運工作人員指揮入站。（圖／桃園捷運公司提供）

疏運期間，桃園捷運依現場人流狀況，執行月台警戒、車站閘門及售票服務與站區秩序維護作業，捷運車站月台層之電視（PIDS）最下方，呈現即將進站列車各節車廂擁擠程度，透過柔性引導搭配站外動線分流與彈性管制機制，引導人潮自然流動，避免推擠停滯，以確保旅客移動與返程安全。

在維安方面，桃園市捷警隊與桃捷公司密切合作，跨年夜共投入48名警力，統籌站內、列車及全線車站警力調度。除重點部署A19站外，並加強列車巡邏及沿線各站機動支援，全面強化重點守望，確保旅客乘車安全。

▲桃園跨年晚會今天凌晨結束，捷運工作人員完成疏運工作後開心合影。（圖／桃園捷運公司提供）

▲桃園跨年晚會今天凌晨結束，捷運工作人員完成疏運工作後開心合影。（圖／桃園捷運公司提供）

此外，桃捷持續運用科技提升服務體驗，於「i搭桃捷」App新增「列車動態」功能，以五色燈號即時顯示車廂擁擠程度，協助旅客彈性候車、分散月台人潮。為延續跨年歡樂氛圍，桃捷員工亦組成「桃氣午夜天」團隊，在A19站與旅客互動，讓返程成為跨年喜悅延伸，不少旅客主動向現場人員致謝，為疏運現場增添暖暖年味。

跨年散場快狠準！台南好Young凌晨2時恢復市容7噸垃圾30分鐘清空

跨年散場快狠準！台南好Young凌晨2時恢復市容7噸垃圾30分鐘清空

長達7小時、吸引超過30萬人次參與的「2026台南好Young」跨年晚會，在歡呼與倒數聲中迎來2026年，也在散場後迅速切換成「城市復原模式」，主辦單位會同環保局、工讀生與攤商清潔人力通力合作，動員近90人投入清潔作業，於元旦凌晨2時左右完成主場地市容復原，總計清運垃圾約7噸、資源回收約650公斤，展現大型活動後少見的高效率。

鐵道局智慧中心啟用　助雙鐵捷運即時監控「延誤少8成」

鐵道局智慧中心啟用　助雙鐵捷運即時監控「延誤少8成」

桃園捷運電子支付多元方式與調整最新資訊

桃園捷運電子支付多元方式與調整最新資訊

桃園捷運多元支付不多元　議員要求比照北捷

桃園捷運多元支付不多元　議員要求比照北捷

違法使用中國建材　桃捷工程局全買單

違法使用中國建材　桃捷工程局全買單

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

