桃園ON AIR跨年晚會散場！數萬人湧入桃捷　A19站15分鐘完成疏運

▲桃園跨年晚會今天凌晨結束後，大批人潮湧入捷運A19站桃園體育園區。（圖／桃園捷運公司提供）

記者沈繼昌／桃園報導

「2026桃園ON AIR跨年晚會」昨（31）日在桃園樂天國際棒球場舉行，今天凌晨結束後，散場時數萬人潮湧入A19站，桃捷公司提前規劃並啟動跨年疏運機制，尖峰時段透過「每5分鐘班距+清楚動線引導+即時人流控管」，在兼顧安全與服務品質下，在短短15分鐘內完成人潮疏運，讓旅客安心順暢返程。

桃捷公司因應北北桃捷運生活圈返程需求，動用9列車投入加班車疏運，其中於A19站共加開10班次、A1站加開7班次，除既有營運人力外，另動員約110名人員投入服務，包括員工、捷警、救護、志工、保全、清潔人員等。現場工作人員統一穿著醒目黃色外套提升辨識度，讓旅客在人潮中能即時獲得協助，增強安全感。

疏運期間，桃園捷運依現場人流狀況，執行月台警戒、車站閘門及售票服務與站區秩序維護作業，捷運車站月台層之電視（PIDS）最下方，呈現即將進站列車各節車廂擁擠程度，透過柔性引導搭配站外動線分流與彈性管制機制，引導人潮自然流動，避免推擠停滯，以確保旅客移動與返程安全。

在維安方面，桃園市捷警隊與桃捷公司密切合作，跨年夜共投入48名警力，統籌站內、列車及全線車站警力調度。除重點部署A19站外，並加強列車巡邏及沿線各站機動支援，全面強化重點守望，確保旅客乘車安全。

此外，桃捷持續運用科技提升服務體驗，於「i搭桃捷」App新增「列車動態」功能，以五色燈號即時顯示車廂擁擠程度，協助旅客彈性候車、分散月台人潮。為延續跨年歡樂氛圍，桃捷員工亦組成「桃氣午夜天」團隊，在A19站與旅客互動，讓返程成為跨年喜悅延伸，不少旅客主動向現場人員致謝，為疏運現場增添暖暖年味。