地方 地方焦點

2025桃園長者圓夢計畫成果亮眼　張善政推科學運動抗老化

▲桃園市長張善政今天下午出席長者圓夢計畫成果發表，鼓勵長者透過科學運動處方，能有效強化體能、延緩老化。（圖／記者沈繼昌攝）

▲張善政出席長者圓夢計畫成果發表，鼓勵長者透過科學運動處方，能有效強化體能、延緩老化。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政在今年歲末（31）日下午出席「2025桃園市長者圓夢計畫」成果發表時表示，感謝國立體育大學長期與市府體育局合作，運用學術與實務資源共同設計課程，讓長輩透過系統性科學運動處方，有效強化體能、延緩老化，達到健康促進目標，期盼此計畫將科學運動的觀念向外推廣，帶動更多長輩投入運動，創造樂齡健康生活。

▲獲獎樂齡學員開心與張善政合影。（圖／記者沈繼昌攝）

▲獲獎樂齡學員開心與張善政合影。（圖／記者沈繼昌攝）

張善政指出，今年度透過與桃市各醫療院所及社區關懷等據點合作，邀請設籍桃市，年齡介於65至80歲且具有運動意願之長者參與，原本預計招募150人，但報名踴躍總計有多達196人加入。藉由運動科學處方課程，如結合基礎體適能訓練與老人防跌安全講習，提升長者身體機能、平衡能力與日常生活獨立性。

▲張善政頒發獲得最大獎「東京來回機票」樂齡學員合影。（圖／記者沈繼昌攝）

▲張善政頒發獲得最大獎「東京來回機票」樂齡學員合影。（圖／記者沈繼昌攝）

此外，體育局總計在桃市開設15個據點、15個班次，每班為期8週共16堂課程，確保教學品質與運動安全，課程師資皆須具備運動部「中級國民體適能指導員」資格，由運動或醫學專業人員擔任指導員，負責進行專業的檢測評估與個別化指導。

▲張善政會後與參與貴賓與樂齡學員大合影。（圖／記者沈繼昌攝）

▲張善政會後與參與貴賓與樂齡學員大合影。（圖／記者沈繼昌攝）

成果發表會上，體育局為鼓勵長者持續參與並將「樂齡動起來」理念化為生活習慣，特別設立多元且具吸引力的獎勵辦法，獎勵項目涵蓋參加獎、全勤獎、進步獎、分組排名獎及幸運抽獎等，獎品包含超商、全聯禮券，其中最大獎更祭出「日本東京來回機票」，總獎勵額度高達80萬元，期盼透過實質誘因，擴大長者對此計畫參與。張善政也逐一頒發獎項，肯定樂齡學員們在為期八週訓練期間展現毅力與付出。

桃捷綠線工程首創7台潛盾機啟動　全線預計2030年完工

桃捷綠線工程首創7台潛盾機啟動　全線預計2030年完工

桃園捷運綠線工程今（30日）在八德區介壽路G05小大湳站工區舉行第7台潛盾機啟動儀式，市長張善政表示，這項捷運綠線工程潛盾機啟動象徵全線地下工程進入最關鍵、最密集施工高峰期，這台全新整備潛盾機，將自G05小大湳站向G04大湳站下行線掘進，預計推進約1200公尺，這也是國內單一工程標同時有7台潛盾機同步在同步推進，宛如地底「大軍齊發」，展現綠線工程全速衝刺的氣勢。

國道1號中豐交流道通車啟用　張善政：持續爭取青埔北上匝道

國道1號中豐交流道通車啟用　張善政：持續爭取青埔北上匝道

張善政就職三週年拍板　「桃園NEXT未來工程」

張善政就職三週年拍板　「桃園NEXT未來工程」

余家昶捨命力阻張文傷人　余家人暖心回捐200萬善款

余家昶捨命力阻張文傷人　余家人暖心回捐200萬善款

余男台北車站擋刀救人　桃市府評估頒發傑出市民

余男台北車站擋刀救人　桃市府評估頒發傑出市民

桃市長者圓夢計畫樂齡學員市府體育局張善政

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

