跨年晚會超嗨他伸狼爪！連續亂摸2女子屁股　台南41歲噁男被逮

記者林東良／台南報導

「2026台南好YOUNG」跨年晚會31日午夜迎來最高潮，主辦單位統計，活動吸引多達30萬人次湧入永華市政中心西側廣場，創下歷年台南跨年活動人潮新高，現場倒數聲浪震耳欲聾，城市在歡呼中迎接新的一年，活動中卻有41歲陳姓男子涉嫌以徒手方式，被控涉嫌陸續觸碰2名女性被害人臀部，當場被控制報警逮捕送辦。

▲41歲陳姓男子在台南跨年晚會，被控涉嫌徒手摸2名女子臀部被警方送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這次台南跨年晚會卡司陣容堅強，共安排15組藝人輪番登台，橫跨日本、韓國、香港及台灣多地。日本全能天后鈴木愛理以穩定唱功與舞台魅力掀起全場熱度；韓國大勢女團 STAYC 壓軸登場，整齊劃一的唱跳與強烈舞台張力，成為全場焦點；金馬最佳原創電影歌曲提名歌手 9m88 則以慵懶爵士唱腔，為跨年夜注入細膩層次。午夜倒數結束後，樂團理想混蛋接續登台演出近40分鐘，多首熟悉作品引發全場合唱，即便已深夜，人潮仍未散去，展現台南跨年活動高度黏著度與人氣。

人潮中伸出魔手 警方現行犯逮捕送辦

然而，熱鬧現場中仍發生不法行為。台南市警二分局副分局長陳勇志指出，二分局於12月31日深夜10時許接獲報案，指稱晚會現場有人趁人潮擁擠時對女性伸出魔手。警方隨即派員前往查處，經了解，41歲陳姓男子涉嫌以徒手方式，陸續觸碰2名女性被害人臀部，當場被發現。

警方到場後，依現行犯將陳嫌逮捕，全案訊後依性騷擾防治法罪嫌移送偵辦。警方也呼籲，參與大型活動時，民眾如遇不法情事應立即通報，警方將即時處置，確保活動安全。