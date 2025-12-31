台南麻豆幼兒園防災體驗超萌登場　年終大小手牽手為消防打氣

▲台南市麻豆消防分隊邀請福祐幼兒園師生到隊參與防災體驗，年終為消防人員加油打氣。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

年終將至，防災教育不打烊，台南麻豆消防分隊12月31日上午於駐地舉辦「為消防加油防災宣導」活動，邀請福祐幼兒園約50名小朋友，在老師陪同下走進消防分隊體驗防災知識，不僅讓孩子們學習基本消防觀念，也在歲末年終為辛勞一整年的消防人員加油打氣，現場氣氛溫馨又熱鬧。

消防人員以寓教於樂方式，向幼兒園師生宣導居家防火與避難要領，強調防災觀念應從小扎根。宣導內容以居家火災預防為核心，提醒民眾選購瓦斯爐具時，應注意是否具備「熄火安全裝置」，當火焰意外熄滅時可自動切斷瓦斯，避免瓦斯外洩造成危險。

此外，消防人員也建議，選用具備「溫度感知功能」或「使用異常自動斷電」的電磁爐與電器設備，當偵測到溫度過高或異常狀況時能自動停止運作，有效降低火災發生風險。

活動中，消防人員同步示範獨立式「住宅火災警報器」（住警器）的重要性，說明其能在火災初期即時發出警報，爭取寶貴逃生時間，並呼籲民眾於臥室、走道等處設置住警器，確保夜間也能及早察覺火警。

小朋友們透過互動問答、實際操作及防火著色教材，學習「聞到煙味該怎麼辦」、「119報案重點」及「火災發生時如何自我保護」等基本消防常識，並穿上消防裝備進行體驗，童言童語中滿是驚喜，也讓孩子們更加理解消防工作的辛勞與重要性。

市長黃偉哲肯定消防局警義消人員及婦女防火宣導隊，長期投入防災宣導工作的付出，並藉由年終活動為第一線消防人員加油打氣，期盼透過持續推動防火教育，讓市民安心過冬。

消防局長楊宗林表示，消防局將持續深入各級學校與社區推動防火教育，讓防災觀念向下扎根，攜手校園打造更安全的生活環境。第二救災救護大隊大隊長王騰毅也指出，歡迎各級學校及社區踴躍參與防災宣導活動，透過互動教學深化防災知識，共同提升整體公共安全。