社會 社會焦點 保障人權

台南跨年晚會網紅又鬧事　市府：剪接影片誤導民眾造成傷害

▲警方於跨年晚會現場即時介入處置滋擾行為，迅速穩定秩序，未釀公共安全事件。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲警方於跨年晚會現場即時介入處置滋擾行為，迅速穩定秩序，未釀公共安全事件。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「台南好YOUNG」跨年晚會31日晚間湧入大量人潮，現場氣氛熱烈，但鄭姓網紅再度現身滋擾，台南市政府指出，鄭男事前已於社群平台預告將「再次」前往跨年晚會現場，市府鑑於日前北捷隨機傷人事件引發社會高度關注公共安全，提前強化跨年活動整體維安部署，警方於現場即時介入處置，迅速穩定秩序，未造成任何公共安全危害。

市府說明，鄭男近期於網路發布之影音內容，多與既有行政調查結果及司法判決內容不符，易導致社會大眾產生誤解；此外，鄭男亦曾多次前往市府教育局、社會局等機關，對第一線公務人員造成騷擾、羞辱及工作干擾，影響公務正常運作。

▲警方於跨年晚會現場即時介入處置滋擾行為，迅速穩定秩序，未釀公共安全事件。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市府：尊重言論自由　但行為須守法

台南市政府強調，尊重人民言論自由，但所有表達與行為仍須以遵守法律、維護公共安全與社會秩序為前提。針對鄭男影響社會秩序、妨害公務運作，以及散布不實訊息之行為，市府將依法蒐證，依相關法令處置，絕不寬貸。

▲警方於跨年晚會現場即時介入處置滋擾行為，迅速穩定秩序，未釀公共安全事件。（圖／記者林東良翻攝，下同）

幼兒園案已結案　市府再度公開澄清

針對近日網路持續流傳鄭男製作之幼兒園相關不實訊息，市府也再次嚴正澄清，強調司法程序已明確結案，相關事實早已釐清，去年2月時地檢署已作成不起訴處分；去年6月，當事人所提再審也被法院裁定駁回。市府指出，判決結果明確、事實清楚，但仍有特定人士持續散布與司法結果不符的訊息，甚至透過剪接影片方式誤導大眾，對教育工作者及孩童的生活與學習環境造成實質傷害。

▲「2026台南好Young」跨年晚會散場後，清潔人力於凌晨2點完成主場地市容復原，展現高效率。（記者林東良翻攝，下同）▲「2026台南好YOUNG」跨年晚會吸引30萬人次湧入永華市政中心西側廣場，創下歷年新高。（記者林東良翻攝，下同）

市府呼籲：不查證、不轉傳　謠言止於智者

市府已發布官方澄清影片（https//:www.facebook.com/share/v/18QyGGhSWw/?mibextid=wwXIfr），重申三項重點：一、監視器畫面依法保護，從未刪除；二、所有調查均依法定程序完成；三、惡意造謠行為已依法處理。市府也呼籲市民，面對可疑或情緒性訊息，務必「先查證、不轉傳」，並協助分享官方正確資訊，共同守護孩子安心學習的環境，避免謠言持續擴散，侵蝕社會信任。

▲警方於跨年晚會現場即時介入處置鄭姓網紅滋擾行為，迅速穩定秩序，未釀公共安全事件。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警四分局第四分局副分局長洪百亮指出，鄭男藉端滋擾2024年跨年活動違反社會秩序維護法，2025年在社群平台預告將再次到跨年晚會現場，近期因北市隨機攻擊事件，社會對公共安全高度關注，四分局員警於跨年晚會現場發現鄭員，基於維護會場安全考量，避免鄭民滋擾違序行為引發民眾恐慌，四分局促請他離開會場，過程中鄭男不斷挑釁員警，手持手機拍攝時，揮擊導致員警擦挫傷，全案依涉嫌妨害公務罪嫌偵辦。

▲警方於跨年晚會現場即時介入處置鄭姓網紅滋擾行為，迅速穩定秩序，未釀公共安全事件。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另跨年會場為防範推擠、踩踏等危險情事，主辦單位多次宣導民眾勿席地而坐，惟現場1名吳姓男子拒不配合員警查證身分，且情緒激動，警方柔性勸導未果，基於維護其人身安全及現場秩序之考量，依警職法將其帶回派出所查證身分後，任其離去。

01/01 全台詐欺最新數據

ET快訊
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示
63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」

新北女高樓墜落！　四肢骨折倒臥血泊

新竹二寶媽「戀上前科犯」首次開房激戰4次...老公聽完當場崩潰

獨／績優督導性侵少女！犯案前2月曾到大學談社安網　校方譴責

美魔女稱遭性侵千次！摩鐵QK反咬提告　「沒逃離現場」小鮮肉無罪

快訊／駕駛人注意！國1南下29.9K火燒車　恐怖黑煙瀰漫影響行車

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

彰化埤頭凌晨傳槍聲！男酒後不爽開槍　居民嚇壞以為放炮

不爽戴綠帽！移工水果刀猛刺泰國小王肚子奪命　判刑7年2月

獨／高官性侵少女恐不只1案！網友尋找被害人　籲出面控獸行　

台82線汽車翻覆駕駛飛出車外！躺車道畫面曝　緊急送醫搶命

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

新北女高樓墜落！　四肢骨折倒臥血泊

新竹二寶媽「戀上前科犯」首次開房激戰4次...老公聽完當場崩潰

獨／績優督導性侵少女！犯案前2月曾到大學談社安網　校方譴責

美魔女稱遭性侵千次！摩鐵QK反咬提告　「沒逃離現場」小鮮肉無罪

快訊／駕駛人注意！國1南下29.9K火燒車　恐怖黑煙瀰漫影響行車

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

彰化埤頭凌晨傳槍聲！男酒後不爽開槍　居民嚇壞以為放炮

不爽戴綠帽！移工水果刀猛刺泰國小王肚子奪命　判刑7年2月

獨／高官性侵少女恐不只1案！網友尋找被害人　籲出面控獸行　

台82線汽車翻覆駕駛飛出車外！躺車道畫面曝　緊急送醫搶命

正宮突襲現場！ 陳庭妮現身胡宇威冷汗直流

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

本鄉奏多被AV女優控10年前硬上　「偷吃害她染性病」黑歷史起底

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」驚人近況曝

史上最短！NB 1.0K認真登場　網笑瘋：連我阿嬤都能完賽「NB 1080v15」讓你到哪都在舒適圈

基隆公民座談首站信義區　謝國樑：面對面回應市政需求

【方向反了？】台南跨年倒數大家各拍各的　煙火一放全場神同步轉身XD

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

駕駛設定導航太專心　休旅車輾過逗狗女

後車逼車雪隧駕駛！影曝光後眾人炸鍋

新竹二寶媽「戀上前科犯」首次開房激戰4次...

健身女網紅激戰人夫！嗆正宮：無套內X全來

酒駕男被逮哭求「讓我回家」　只為幫癱瘓妻換藥

高雄衛生局績優督導是惡狼！扮嫖客性侵列管少女

余家昶今告別式　女兒哽咽「希望你不是英雄」

美魔女摩鐵QK突提告　小鮮肉無罪

蹲路邊逗狗慘被起步車輾過　狗死人重傷

快訊／新埔捷運站驚見裸女衝下車！

嫌鄰居太吵！嘉義翁霰彈槍轟死鄰居

咖啡新星被撞死里長批政策殺人　交通局回應了

「華語樂壇誰能打贏阿妹？」PTT指2點：根本無敵

「華語樂壇誰能打贏阿妹？」PTT指2點：根本無敵

金曲天后張惠妹（阿妹）跨年夜強勢回歸故鄉台東，在「2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」壓軸登場，一現身便引爆全場氣氛，嗨唱一個半小時，網友直呼「精彩到不想關電視！」就有網友好奇，台東今年卡司超強，壓軸還有阿妹，歷年有比這場還猛的嗎？掀起網友熱論。

跨年晚會伸狼爪！亂摸2女子屁股噁男被逮

跨年晚會伸狼爪！亂摸2女子屁股噁男被逮

人潮吞沒4歲童　里港跨年夜警一眼救回

人潮吞沒4歲童　里港跨年夜警一眼救回

30萬人湧夢時代跨年！陳其邁攜戴資穎驚喜登台

30萬人湧夢時代跨年！陳其邁攜戴資穎驚喜登台

盧秀燕再創省話紀錄4字祝新年快樂

盧秀燕再創省話紀錄4字祝新年快樂

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

