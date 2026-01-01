台南跨年晚會網紅又鬧事　市府：剪接影片誤導民眾造成傷害

▲警方於跨年晚會現場即時介入處置滋擾行為，迅速穩定秩序，未釀公共安全事件。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「台南好YOUNG」跨年晚會31日晚間湧入大量人潮，現場氣氛熱烈，但鄭姓網紅再度現身滋擾，台南市政府指出，鄭男事前已於社群平台預告將「再次」前往跨年晚會現場，市府鑑於日前北捷隨機傷人事件引發社會高度關注公共安全，提前強化跨年活動整體維安部署，警方於現場即時介入處置，迅速穩定秩序，未造成任何公共安全危害。

市府說明，鄭男近期於網路發布之影音內容，多與既有行政調查結果及司法判決內容不符，易導致社會大眾產生誤解；此外，鄭男亦曾多次前往市府教育局、社會局等機關，對第一線公務人員造成騷擾、羞辱及工作干擾，影響公務正常運作。

市府：尊重言論自由 但行為須守法

台南市政府強調，尊重人民言論自由，但所有表達與行為仍須以遵守法律、維護公共安全與社會秩序為前提。針對鄭男影響社會秩序、妨害公務運作，以及散布不實訊息之行為，市府將依法蒐證，依相關法令處置，絕不寬貸。

幼兒園案已結案 市府再度公開澄清

針對近日網路持續流傳鄭男製作之幼兒園相關不實訊息，市府也再次嚴正澄清，強調司法程序已明確結案，相關事實早已釐清，去年2月時地檢署已作成不起訴處分；去年6月，當事人所提再審也被法院裁定駁回。市府指出，判決結果明確、事實清楚，但仍有特定人士持續散布與司法結果不符的訊息，甚至透過剪接影片方式誤導大眾，對教育工作者及孩童的生活與學習環境造成實質傷害。

市府呼籲：不查證、不轉傳 謠言止於智者

市府已發布官方澄清影片（https//:www.facebook.com/share/v/18QyGGhSWw/?mibextid=wwXIfr），重申三項重點：一、監視器畫面依法保護，從未刪除；二、所有調查均依法定程序完成；三、惡意造謠行為已依法處理。市府也呼籲市民，面對可疑或情緒性訊息，務必「先查證、不轉傳」，並協助分享官方正確資訊，共同守護孩子安心學習的環境，避免謠言持續擴散，侵蝕社會信任。

台南市警四分局第四分局副分局長洪百亮指出，鄭男藉端滋擾2024年跨年活動違反社會秩序維護法，2025年在社群平台預告將再次到跨年晚會現場，近期因北市隨機攻擊事件，社會對公共安全高度關注，四分局員警於跨年晚會現場發現鄭員，基於維護會場安全考量，避免鄭民滋擾違序行為引發民眾恐慌，四分局促請他離開會場，過程中鄭男不斷挑釁員警，手持手機拍攝時，揮擊導致員警擦挫傷，全案依涉嫌妨害公務罪嫌偵辦。

另跨年會場為防範推擠、踩踏等危險情事，主辦單位多次宣導民眾勿席地而坐，惟現場1名吳姓男子拒不配合員警查證身分，且情緒激動，警方柔性勸導未果，基於維護其人身安全及現場秩序之考量，依警職法將其帶回派出所查證身分後，任其離去。