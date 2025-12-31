台南前派出所長通風報信！助清運業者躲查緝　判6月緩刑2年

▲前所長許凱智被控洩漏警方查緝大型車超載及禁行路線等勤務訊息，遭判刑6月、緩刑2年。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南市警局歸仁分局歸南派出所前所長許凱智，被控在任內洩漏警方查緝大型車超載及禁行路線等勤務訊息，協助從事廢棄物與土石清運的業者規避取締，免繳近30萬元罰鍰，台南地院31日依公務員洩漏國防以外秘密罪，判許凱智有期徒刑6月、緩刑2年，並須於判決確定後1年內向公庫支付30萬元，全案仍可上訴。

同案中，擔任歸南派出所警友會副會長的林姓男子，因涉非法清理廢棄物等罪，遭判有期徒刑2年6月及4月，其中4月得易科罰金。

判決指出，林男在台南歸仁地區經營公司，承攬營建廢棄物與土石清運業務，並自2021年起與時任歸南派出所長的許凱智交好，兩人常相約餐敘。2024年6月28日下午，林男因受清運業者委託，透過LINE電話向許凱智打聽歸仁分局是否有取締大型車超載、行駛禁行路線的勤務。

許凱智隨即回傳訊息，明確告知「7月4日上午9點至12點，在關廟區長榮路南一高爾夫球場附近道路將實施攔查大型車勤務」，並在林男讀取後收回訊息，企圖避免留下紀錄。

林男再將該勤務內容轉告清運業者與多名大型車司機，7月4日當天，共有4名司機駕駛載運土石及營建廢棄物的大型車，前往永康區某空地違法填埋或送往特定公司處理，成功規避警方查緝。法院認定，此舉使大型車車主免繳超載罰鍰28萬2千元，司機免繳禁行路線罰鍰1萬5300元，並同時規避警方查緝其違反廢棄物清理法的犯行。

檢方另查出，事後林男曾購買1斤市值約1500元的杉林溪茶葉送給許凱智，作為洩密的「謝禮」，一度依貪污收賄罪起訴。惟一審法官認為未達收賄構成要件，未予採信，僅就洩密罪論處。

本案中，多名清運相關人員亦遭判刑，包括林男等5人，分別因非法清理廢棄物、申報不實等罪，判處1年至2年6月不等徒刑，部分獲緩刑；涉案手機、機具拍賣價金及犯罪所得，均依法沒收或追徵。

法院指出，警察勤務資訊屬於公務秘密，一旦外洩，不僅破壞執法公平性，更助長違法行為，嚴重影響公共利益，對許凱智身為警察幹部卻洩漏勤務，予以責難。