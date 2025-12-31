　
地方 地方焦點

從市政到國際、從災防到節慶　台南整合行銷拚城市形象躍升

▲「2026台南好Young」耶誕跨年系列活動登場，透過音樂與節慶展現台南多元、友善的城市形象。（記者林東良翻攝，下同）

▲「2026台南好Young」耶誕跨年系列活動登場，透過音樂與節慶展現台南多元、友善的城市形象。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府新聞及國際關係處持續整合市政宣傳與城市行銷資源，透過活動策辦與多元傳播管道，展現台南兼具文化底蘊與城市發展動能的多元樣貌，讓市政成果被看見、城市故事被記住，逐步推動台南城市形象向上躍升。

▲「2026台南好Young」耶誕跨年系列活動登場，透過音樂與節慶展現台南多元、友善的城市形象。（記者林東良翻攝，下同）

跨年活動成年度亮點　「台南好Young」規模再升級

作為年度重要行銷亮點之一，「2026台南好Young耶誕跨年系列活動」於年末登場，今年特別邀請日本、韓國藝人與國內知名歌手接力演出，並規劃為期多週的系列活動，自11月底起陸續推出親子耶誕活動、草地音樂會等節目，延續至跨年夜，成功營造全齡共享的節慶氛圍，吸引外縣市民眾走進台南。

其中，「2026台南好Young跨年晚會」以K-POP為主軸，集結多組韓國團體、日本藝人與國內卡司，打造跨文化、多風格的音樂盛宴，活動期間亦結合公益宣導，透過舞台力量傳遞關懷，呈現台南友善、包容的城市形象。

多平台傳播市政成果　讓市民快速接收資訊

新聞處表示，市政訊息除透過電視、廣播、網路、電子看板等多元通路即時發布外，也定期編印刊物，系統性呈現市府各項建設與政策成果。今年台南市主辦114年全國中等學校運動會、2025年第八屆WBSC世界盃少棒錦標賽，以及2025亞太蘭花會議暨臺灣國際蘭展等大型活動，新聞處皆透過整合行銷，提升活動能見度與城市辨識度。

此外，今年出版《臺南製造》市政專書，完整整理市長黃偉哲上任7年來的重要施政歷程，協助市民理解城市發展方向。市府亦善用LINE、臉書等官方社群平台，即時發布政策與活動資訊，強化民眾取得市政訊息的便利性。

▲「2026台南好Young」耶誕跨年系列活動登場，透過音樂與節慶展現台南多元、友善的城市形象。（記者林東良翻攝，下同）

災害應變快狠準　精準訊息成市民後盾

在災防層面，面對今年丹娜絲風災來襲，新聞處第一時間啟動緊急應變機制，透過電視跑馬、市府官網、社群平台及LINE官方帳號，同步發布停班停課、防災、交通與民生資訊，協助市民即時掌握狀況。

災後復原期間，市府透過多場記者會對外說明修復進度，並於復原工作告一段落後，製作影像向第一線防救災人員及投入協助的公私團體致謝，展現市府面對災害的透明溝通與行動力。

▲「2026台南好Young」耶誕跨年系列活動登場，透過音樂與節慶展現台南多元、友善的城市形象。（記者林東良翻攝，下同）

影像紀錄城市日常　保存台南記憶

新聞處亦持續推動社區影像紀錄人才培訓班，透過理論與實作課程，培育市民以影像記錄城市。今年共完成10部影像作品，聚焦在地人物與社區故事，為台南累積珍貴的城市影像資料，成為保存城市記憶的重要平台。

▲「2026台南好Young」耶誕跨年系列活動登場，透過音樂與節慶展現台南多元、友善的城市形象。（記者林東良翻攝，下同）

城市外交深化　台南走向國際舞台

在城市外交方面，市長黃偉哲今年率團走訪日本、韓國、新加坡、馬來西亞、澳洲、荷蘭與法國，持續拓展國際交流。今年更成功與日本本庄市、宇城地域、別府暨宇佐市、延岡市，菲律賓阿克蘭省，波蘭羅茲市，以及聖克里斯多福及尼維斯巴士底市等7個國際城市締結姊妹市或友好城市關係。

▲「2026台南好Young」耶誕跨年系列活動登場，透過音樂與節慶展現台南多元、友善的城市形象。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長任內，台南已與21個國際城市建立合作夥伴關係。新聞處今年亦接待超過1,200位國際訪賓，向外賓介紹台南文化特色與發展優勢，並協助各局處推動文化、教育、觀光、體育、農業及經濟等領域合作，深化城市交流。
新聞處表示，未來將持續整合市府與外部資源，精進市政傳播策略，以更多元、有效的方式呈現台南的城市魅力，讓世界看見台南的文化厚度與發展能量。

01/01 全台詐欺最新數據

318 2 0631 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／馬杜洛被押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業
川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

相關新聞

台南生命教育深耕校園結碩果後壁國中、進學國小教師獲教育部肯定

台南生命教育深耕校園結碩果後壁國中、進學國小教師獲教育部肯定

台南市推動生命教育成果再添佳績！後壁國中榮獲教育部2025年度「生命教育特色學校」，進學國小教師王淑慧則獲頒「生命教育績優人員」殊榮，雙雙受到中央肯定，展現台南市多年來深耕校園、持續推動生命教育的豐碩成果。

台南瘋跨年！豪華卡司＋3500發煙花數百歌迷提前卡位坐等開唱

台南瘋跨年！豪華卡司＋3500發煙花數百歌迷提前卡位坐等開唱

男路邊狂揮鐵片叫囂　騎士嚇壞報案

男路邊狂揮鐵片叫囂　騎士嚇壞報案

台南「區區有充電站」第5批上線！12區23處啟用

台南「區區有充電站」第5批上線！12區23處啟用

台南街頭鬥毆！1男濺血送醫

台南街頭鬥毆！1男濺血送醫

