星宇攜手「元紀」推全新機上餐　貴賓室同步引進「吃茶三千」

▲星宇航空將攜手《元紀．台灣菜》，推出全新機上餐點。（圖／星宇航空提供）

記者周湘芸／台北報導

星宇航空今宣布，2026年長程線將攜手獲米其林一星肯定的「元紀．台灣菜」推出全新機上餐點，並首度在頭等艙以「睡前套餐」形式呈現。明年1月也將於桃園機場第二航廈貴賓室引進台灣茶飲品牌「吃茶三千」飲品。

星宇航空表示，此次合作以「家的味道」為核心精神，首度以頭等艙「睡前套餐」形式呈現，提供份量適中、用餐時間精簡的選項，包括前菜「糖蒜鮑魚」與「馬告泡椒雞肉捲」、湯品「陳皮燉牛頰盅」、主菜「茶燻海鱸魚」及「元紀炒米粉」、甜點「鹿港麵茶杏仁露．芝麻方塊酥」。

星宇航空指出，商務艙套餐以「一口一島嶼」為概念，包括開胃小菜「鮮筍鹿港野生烏魚子塔」、前菜「醋溜軟絲鮮蔬」及「燒汁香魚」、湯品「陳年普洱竹笙燉雞湯」、主菜「茶燻伊比利豬梅肉」及「金瓜澎湖米苔目」、甜點「芭樂甘露蜜．葡萄柚．亞答枳」。

▲▼星宇航空將攜手「元紀．台灣菜」推出全新機上餐點。（圖／星宇航空提供）

星宇航空今也宣布，與台灣茶飲品牌「吃茶三千」合作，於桃園機場第二航廈貴賓室提供2款現萃飲品，包括「水仙桂花蜜」及「鮮果百匯」，預計於明年1月初上線，確切日期將於官方社群平台公告。

星宇航空也說，為確保每一杯茶的香氣與風味完整呈現，此次引進吃茶三千研發的CCSC智能萃茶機，以高溫加壓技術精準萃取茶葉精華，並依據每款基底茶的特性量身設定萃取參數，最大限度保留茶湯的香氣、甘甜與層次。

另外，中華航空今年10月起，與米其林綠星及必比登推薦「小小樹食」推出聯名機上蛋奶素蔬食，桃園出發長程航線的西式早餐，豪華商務艙旅客可享用「松露炒蛋佐鹽焗紅地瓜與奶油乳酪醬」主菜；豪華經濟艙推出「鹹法式吐司早餐盤」；經濟艙則為「洋菇法士達起司歐姆蛋」。

至於桃園出發全航線的西式蛋奶素特別餐，華航指出，豪華商務艙／商務艙有「蘆筍佐椰香柳橙醬」、「芭樂沙拉佐梅香醋醬」、「番茄蔬菜羅宋湯」及「洛克菲勒波特菇排與黑糖烘米醬」；豪華經濟艙可品嚐「番茄沙拉佐薑汁酒醋醬」與「燒海苔捲野菇雜菜炊飯」；經濟艙則有「桔醬鷹嘴豆地瓜沙拉」、「小樹雞絲飯」。