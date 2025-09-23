　
星宇航空攜手米其林推全新機上素食餐　10月起全艙等吃得到

▲▼星宇航空全新機上餐。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空與《米其林指南》餐盤推薦的「鈺善閣」合作推出素食機上餐。（圖／星宇航空提供）

記者周湘芸／台北報導

星宇航空10月1日起與連續5年獲《米其林指南》餐盤推薦的「鈺善閣」合作推出素食機上餐，台北出發航線全艙等都吃得到（部分航線除外）。另也與米其林星級主廚Chef Kin合作推出全新機上餐，提供東南亞航線的商務艙旅客。

星宇航空表示，「鈺善閣」堅持使用天然食材、無人工素料，此次為星宇航空打造的機上菜單，保留懷石精神與養生理念，同時結合星宇注重的五感體驗，

星宇航空指出，此次素食餐前菜在頭等艙、商務艙以椪柑、酪梨與蒟蒻等時令蔬果搭配火龍果醬汁推出「果漾繽紛圓舞曲」；豪經艙提供菠菜製成的「流金菠菜捲」；經濟艙有鳳梨及薑末調味的「晶翠龍鬚菜」。主菜部分，在頭等艙及商務艙提供「麻香猴頭菇彩蔬鈺膳」，長程航線餐間點心更推出「菲力猴菇排漢堡」。

▲▼星宇航空全新機上餐。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空與米其林星級主廚Chef Kin推出「鮑魚剝皮辣椒雞小米粥」。（圖／星宇航空提供）

星宇航空指出，10月1日起也與米其林星級主廚Chef Kin推出東南亞航線商務艙限定機上餐，包括前菜「柿子沙拉」、主菜「剝皮辣椒雞肉丸」、「鮑魚剝皮辣椒雞小米粥」及甜點「栗子蒙布朗」等。

另外，星宇航空也說，此次也於東京、大阪出發航班提供日本知名伴手禮品牌PRESS BUTTER SAND推出的限定口味，由焦糖奶油夾心餅乾配上宇治抹茶與北海道紅豆。

▲▼星宇航空全新機上餐。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空於東京、大阪出發航班提供PRESS BUTTER SAND限定口味。（圖／星宇航空提供）

長榮航空10月1日起也於桃園-紐約航線打造新菜單，皇璽桂冠艙提供A5和牛肋眼上蓋，豪華經濟艙吃得到嫩煎牛小排。此外，長榮與日本潮流品牌Maison Kitsuné推出全套過夜包、睡衣，融合品牌經典元素「狐狸圖騰」，於10月3日開航的桃園-達拉斯航線使用。

更多新聞
花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流 鄰近地區淹水

