塔巴颱風影響　國籍航空今明天取消32航班

▲受塔巴颱風影響，國籍航空今、明天往返香港及澳門航班異動。（示意圖／桃機提供）
記者周湘芸／台北報導
受塔巴颱風影響，國籍航空今、明天往返香港及澳門航班異動，其中，中華航空共12航班取消、長榮航空取消8航班、星宇航空共8航班取消、台灣虎航共4航班取消。
塔巴颱風昨天晚間生成，今天下午2時在鵝鑾鼻西南西方810公里，向北北西轉西北移動，預計明天登陸中國廣東，對台灣沒有直接影響，但部分飛往香港及澳門航班異動。
中華航空：
9月7日
CI921 桃園飛往香港 取消
9月8日
CI922、CI601/CI602 、CI903/CI904 、CI909/CI910、CI915/CI916 桃園往返香港 取消
CI933/CI934 高雄往返香港 取消
長榮航空：
9月8日
桃園-香港來回取消航班
BR891、BR892
BR851、BR852
高雄-香港來回取消航班
BR845、BR846
高雄-澳門來回取消航班
BR829、BR830
桃園-澳門來回航班延後2小時
BR801、BR802
星宇航空：
9月7日
JX205/206 台北往返澳門 取消
JX331/332 台中往返澳門 取消
9月8日
JX201/202 台北往返澳門 取消
JX233/234 台北往返香港 取消
台灣虎航：
9月7日
IT321 高雄-澳門航班 取消
IT372 澳門-台中航班 取消
9月8日
IT371 台中-澳門航班 取消
IT322 澳門-高雄航班 取消
