高雄男大生延畢壓力大！貼文嗆想殺人、燒加油站　檢訊後請回

▲高雄男大生心情不好，於網路社群放話要燒加油站。（示意圖／翻攝自Pixabay）



記者許宥孺／高雄報導

台北市日前發生無差別攻擊案，全台出現模仿效應，網路社群頻傳多則恐嚇貼文。高雄警方昨（27）日接獲報案指出，有一名男大生在網路留言，稱心情不好想殺人，還放話要燒加油站，警方當日下午將他拘提到案，訊後今（28）日依恐嚇公眾罪嫌解送高雄地檢署偵辦，檢察官訊後請回。

民眾驚見恐嚇貼文報警

鼓山分局27日接獲報案，指出有一名男子在社群平台發布多篇文章，表示自己心情不好、想殺人，還說要燒了加油站。有民眾發現貼文後，認為北捷殺人案已讓人不安，男大生的貼文更讓人覺得恐慌。

警方調查，就讀高雄某所大學的25歲林姓男大生，27日凌晨6點於個人社群發布情緒性文字，為維護公眾秩序，警方組成專案小組偵辦。27日傍晚5點，持檢察官核發拘票，前往林男位於鼓山區住處將他拘提到案。

疑延畢壓力大 男大生稱只是情緒宣洩

據了解，林姓男大生疑受延畢壓力，身心狀況不佳，曾在網路上和網友發生爭執。男大生到案後，表示只是一時宣洩情緒，不會真的放火燒加油站。林姓男大生拒絕夜間偵訊，警方今日上午製作筆錄後，依恐嚇公眾罪嫌將林男移送地檢署偵辦。

警方表示情緒性發言仍可能觸法

警方呼籲，民眾於網路發言應審慎，切勿以惡意或恐嚇性言論影響公共安寧，倘涉及不法，警方將依法偵辦，決不寬貸。另提醒民眾外出時，務必提高警覺、留意周遭環境，若發現可疑人、車或異常狀況，請立即撥打110通報警方，以保護自身安全。