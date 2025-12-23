停火談判有變數？　柬埔寨要求「地點改至馬來西亞」

▲今年7月的上一波邊境衝突，是由馬來西亞首相安華（中）斡旋停火。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

泰柬邊境衝突持續第3週，泰國昨日宣布，將在該國境內城市尖竹汶（Chanthaburi），與柬埔寨進行停火談判，但柬埔寨今日發函，要求談判地點改至馬來西亞吉隆坡，同時指控泰軍宣布協商後立刻發動空襲，讓原定24日舉行的和談又添變數。

泰國外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）22日在東協（ASEAN）外長會議後宣布，24日將在現有雙邊邊界委員會框架下，在泰國尖竹汶舉行停火談判。

不過，柬埔寨指控，泰國宣布此消息不久後，立刻對柬國領土發動空襲。柬埔寨國防部發言人蘇潔達（Maly Socheata）23日上午證實，邊境戰鬥仍在持續，泰軍對柬國邊境城市巴比（Poipet）進行砲擊。

柬埔寨國防部長狄西哈（Tea Seiha）23日致信表示，「鑑於邊境地區持續不斷的衝突，出於安全考量，此次會談應在安全且中立的地點舉行。」

根據《法新社》報導，這波邊境衝突已造成兩國慘重傷亡，泰國至少23人死亡、柬埔寨21人喪生，雙邊超過90萬百姓被迫流離失所。根據柬方說法，東協輪值主席國馬來西亞已同意在吉隆坡主辦這次談判，但泰國是否願意接受地點變更，仍待觀察。