生活

高雄必比登名店驚見「蝸牛肉燥飯」　業者認了！曝可能原因

▲▼ 高雄必比登名店驚見「蝸牛肉燥飯」　業者認了！曝可能原因 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄必比登名店驚見「蝸牛肉燥飯」，衛生局派員前往稽查。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄有民眾控訴，在一家知名米其林推薦肉燥飯名店用餐時，吃到最後一口才發現「裡面有蝸牛」，回家狂拉3天肚子，呼籲網友避雷。對此，高雄市衛生局獲報後前往稽查，業者坦言有接獲消費者反映，將加強員工食材前處理異物檢視，及以少量多批次方式清洗，衛生局也將依法開罰。

有網友在社群平台Threads上發文控訴，「真的沒想過會在米其林推薦的肉燥飯裡吃到蝸牛欸！還是吃到最後一口時才發現，當下滿腦子都是剛剛我有沒有吃進去其他隻呢？」 網友並質疑，「向店家反映後，店家只急著過來說要退費，也沒有關心我們身體狀況，感覺就是想快點把我們打發走。」

網友直言，她不缺這筆錢，比較擔心的是食安問題，會不會在場的客人已經吃下去了呢？她回家拉了三天的肚子，好笑的是google評論上不只她吃到蝸牛，看來蝸牛是這間店的常客了。

▲▼ 高雄必比登名店驚見「蝸牛肉燥飯」　業者認了！曝可能原因 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄必比登名店驚見「蝸牛肉燥飯」，衛生局上門稽查。（圖／記者賴文萱翻攝）

衛生局獲報後今（24）日派員查察，現場未營業，檢視待烹煮的地瓜葉未見蟲體等異物。而業者表示已接獲消費者反映，解釋是地瓜葉因為沒灑農藥，比較會有小蝸牛，可能處理時沒注意到，才不慎掉落混入肉燥，後續將加強員工食材前處理異物檢視及以少量多批次方式清洗。

針對業者販售食品內含肉眼可見異物、蟲體等情形，衛生局已要求業者依《食品安全衛生管理法》第17條暨「一般食品衛生標準」第3條相關規定限期改善，屆期未改將依同法第48條規定，裁罰至少3萬元整罰鍰。

衛生局另查業者已完成食品業者登錄及投保產品責任險，此外依「食品良好衛生規範準則」查察，針對現場垃圾桶未加蓋、避免食材交叉污染等缺失，依法《食品安全衛生管理法》第8條飭令業者限期改善；倘經複查未改善同法44條規定，處新台幣6萬元以上罰鍰。

12/22 全台詐欺最新數據

【取貨犯案工具全被拍】張文郵局突存近4千 警方緊追金流來源

2025最終場！　高雄Q4千坪地降價近5000萬仍嘸人標

2025最終場！　高雄Q4千坪地降價近5000萬仍嘸人標

2025年最終場！高雄土地市場持續降溫，高雄市地政局土地標售 Q4季釋出5標、5筆建地， 24日開標，高大千坪地降價5000萬元仍嘸人要，仁武100期重劃區首次釋出的住3土地最多人搶標，最終標出3標、3筆，得標價均在億元門檻以下，總標售金額為1億6496萬8499元。

「會動的浮世繪」高雄開展！穿越時空走進名畫

「會動的浮世繪」高雄開展！穿越時空走進名畫

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

「神」隊友進場！　高市2大宮廟標下三民、左營精華地

「神」隊友進場！　高市2大宮廟標下三民、左營精華地

男嗑宵夜吃到刀片饅頭　衛生局出手了

男嗑宵夜吃到刀片饅頭　衛生局出手了

